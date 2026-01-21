อ่านเพิ่มเติม
ดอกเบี้ยในอังกฤษจะไปทางไหนต่อ❓ ราคายาสูบและค่าตั๋วเครื่องบินดันเงินเฟ้อพุ่ง 📈

เงินเฟ้ออังกฤษเร่งตัวครั้งแรกในรอบ 5 เดือน 📈

เงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรเร่งตัวขึ้นเป็น 3.4% ต่อปีในเดือนธันวาคม จาก 3.2% ในเดือนพฤศจิกายน และสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้เล็กน้อยที่ 3.3% โดยแรงผลักดันหลักมาจาก การขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบ และ ค่าตั๋วเครื่องบินที่ปรับขึ้นอย่างมาก

อัตราเงินเฟ้อภาคบริการ ซึ่งเป็นดัชนีสำคัญที่ธนาคารแห่งอังกฤษเฝ้าติดตาม ปรับตัวขึ้นสู่ 4.5% จาก 4.4% แต่ยังคงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

ธนาคารแห่งอังกฤษคาดว่าเงินเฟ้อจะทยอยเข้าใกล้เป้าหมาย 2% ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ โดยได้รับการสนับสนุนจากมาตรการของรัฐบาล เช่น การคงค่าตั๋วรถไฟและการลดค่าใช้จ่ายพลังงาน แม้จะเป็นเช่นนั้น ธนาคารกลางก็ใกล้เข้าสู่ช่วงสิ้นสุดรอบการลดอัตราดอกเบี้ย โดยเฝ้าติดตามตลาดแรงงานเพื่อหาสัญญาณการชะลอตัว

ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงเล็กน้อยหลังประกาศตัวเลข แต่ปัจจุบันยังอยู่บริเวณ 1.3440 ดอลลาร์สหรัฐ และความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยในอนาคตยังแทบไม่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดที่น่าสนใจจากตัวเลขเดือนธันวาคม

  • ราคายาสูบขึ้น 3% ต่อเดือน หลังมีการเลื่อนการขึ้นภาษี

  • ค่าตั๋วเครื่องบินพุ่ง 28.6% ต่อเดือน ทำให้อัตราเงินเฟ้อภาคขนส่งแตะระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2022

  • ราคาสินค้าอาหารเพิ่ม 4.5% ต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นขนมปังและธัญพืช

  • กลุ่มสินค้าบางประเภทลดลง เช่น การพักผ่อน เกม และอุปกรณ์กีฬา

ข้อมูลยังแสดงถึงแรงกดดันต้นทุนในภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง – ราคาที่โรงงานขาย (factory gate) คงที่ ขณะที่ราคาวัตถุดิบและเชื้อเพลิงลดลง

นักเศรษฐศาสตร์จาก Bloomberg ประเมินว่า การเร่งตัวของเงินเฟ้อในเดือนธันวาคมไม่น่าจะเปลี่ยนทิศทางนโยบายของธนาคารแห่งอังกฤษ เนื่องจากแนวโน้มการลดเงินเฟ้อยังคงดำเนินต่อไป

สัญญาณจากตลาดแรงงานและเศรษฐกิจ

  • ตลาดแรงงานเริ่มอ่อนแรง โดย อัตราการเติบโตค่าจ้างต่ำสุดตั้งแต่ปี 2020

  • อัตราการว่างงานอยู่ที่ 5.1%

  • แม้มีสัญญาณอ่อนแอ แต่ จำนวนตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

  • ขณะที่ GDP เดือนพฤศจิกายนกลับมามีผลบวก +0.3% ต่อเดือน ทำให้เห็นความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจ

 

Chart showing contributions to CPI inflation in the United Kingdom. Source: ONS, Bloomberg Financial Lp

 

The futures market currently indicates that the Bank of England will decide on one interest rate cut in 2026 (fully priced in) with an 83% chance of a second such move at the end of the year. Source: Bloomberg Financial Lp

