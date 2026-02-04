ดอลลาร์ขยับแข็งค่าขึ้น หลังทรัมป์ . สี จิ้นผิง โทรศัพท์หารือ 💸

ดอลลาร์ขยับแข็งค่าหลังการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างทรัมป์–สี จิ้นผิง 💸
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่า เขาได้มีการสนทนาทางโทรศัพท์ ยาวและละเอียด กับ สี จิ้นผิง ครอบคลุมประเด็นการค้า, สงครามรัสเซีย–ยูเครน และความตึงเครียดในอิหร่านและไต้หวัน
ทรัมป์เน้นย้ำถึงการประชุมที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนที่ปักกิ่ง และยืนยันความมุ่งมั่นของจีนในการซื้อถั่วเหลืองสหรัฐตามข้อตกลงเดือนตุลาคม พร้อมเน้นความสำคัญของความสัมพันธ์ทวิภาคีที่แข็งแกร่ง
การสนทนานี้เกิดขึ้นท่ามกลาง การพักรบที่เปราะบางหลังสงครามการค้าปีที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความผันผวนต่อทั้งตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
ทรัมป์แสดงความมองโลกในแง่ดีต่อผลลัพธ์เชิงบวกในอีก 3 ปีของวาระการดำรงตำแหน่งของเขา
การสนทนานี้เกิดขึ้นหลังจาก การประชุมทางวิดีโอระหว่างสี จิ้นผิง กับ วลาดิเมียร์ ปูติน สะท้อนถึงการประสานงานทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กว้างขึ้น
โทนบวกจากการสนทนาช่วย หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลาย
นอกจากนี้ รัฐมนตรีคลัง สก็อตต์ เบสเซนท์ ยืนยันนโยบาย ดอลลาร์แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นแรงหนุนต่อค่าเงิน เพิ่มความสมดุลกับความเห็นก่อนหน้านี้ของทรัมป์ที่แสดงความต้องการดอลลาร์อ่อนเพื่อสนับสนุนการผลิตภายในประเทศ
Technical USD Index (H4)
-
ดัชนีดอลลาร์ (USDIDX) อยู่ใน ช่วงรวมตัวแคบ ระหว่างระดับ Fibonacci 61.8%–78.6% ของขาลงล่าสุด (97.16–97.66)
-
ราคากำลังถูกบีบตัวระหว่าง EMA 24 ช่วง (ม่วงอ่อน) และ EMA 120 ช่วง (ม่วงเข้ม)
-
หากเกิด การทะลุ EMA ระยะยาว ตามด้วย bullish crossover ของ EMA ระยะสั้น อาจเปิดทางให้ดัชนีเติม ช่องว่างใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อ 23 มกราคม
Source: xStation5
