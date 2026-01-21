ดอลลาร์ร่วงท่ามกลางความวุ่นวายทางภูมิรัฐศาสตร์ 📉

💥 ดอลลาร์ร่วงหนักเทียบกับทุกสกุลเงิน G10
(USDIDX: -0.6%)
ลบเร็วมาก จน ลบครึ่งหนึ่งของกำไรเดือนก่อน ไปแล้ว
Source: xStation5
🔥 “Sell America” กลับมาแล้ว เพราะสงครามการค้ารอบใหม่กับยุโรป
ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับยุโรปพุ่งขึ้นทันที หลังทรัมป์ประกาศ เก็บภาษีเพิ่ม 10% กับประเทศที่ส่งกำลังทหารไปกรีนแลนด์
และภาษีจะเริ่มใช้ 1 มิ.ย. จนกว่าสหรัฐจะบรรลุข้อตกลงซื้อ “กรีนแลนด์” ให้ได้
🇪🇺 ยุโรปตอบโต้ทันที
-
มาครงเรียกร้องให้ใช้ “Trade Bazooka” (Anti-Coercion Instrument) เพื่อขึ้นภาษีตอบโต้
-
สภายุโรปหยุดการให้สัตยาบันข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ ที่เพิ่งเซ็นกันเมื่อปีที่แล้ว
📉 ผลลัพธ์คือ
ตลาดหุ้นทั้งสองฝั่งแย่ลง แต่ ผู้แพ้หนักที่สุดคือดอลลาร์
เพราะความไม่แน่นอนเรื่อง Fed และการเมืองในพรรครีพับลิกัน
⚠️ DOJ สอบสวน Fed ทำให้พรรคแตก
สมาชิกพรรคคุกคามจะบล็อกการแต่งตั้งประธาน Fed คนใหม่จนกว่าจะยกเลิกการสอบสวน
💸 บทสรุป:
สงครามการค้า + ความไม่แน่นอนเรื่อง Fed = ดอลลาร์อ่อนค่า
ในขณะที่เงินทุนไหลออกจากดอลลาร์ไปสู่ ยูโรและฟรังก์
📌 แต่ถ้าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้น (ISM ฟื้นตัว, ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลด)
ก็อาจทำให้ตลาดกลับมาคาดหวัง Fed แข็งกร้าว และดอลลาร์อาจกลับมาได้
