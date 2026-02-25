ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: นักลงทุนจับตางบกำไรของ NVIDIA บนวอลล์สตรีท

Macro Calendar & Market Focus – 25.02.2026
วันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจค่อนข้างเบา แต่บรรยากาศวอลล์สตรีทจะถูกกำหนดโดย งบกำไรไตรมาสของ NVIDIA ซึ่งจะประกาศหลังตลาดสหรัฐฯ ปิด
Macro Calendar (GMT)
09:00 GMT – CPI สุดท้าย: 1.7% YoY คาดเท่ากับเดิม, -0.5% MoM คาดลดลงจาก 0.2% ก่อนหน้า
02:30 GMT – EIA Crude Oil Inventories: คาด +1.925 ล้านบาร์เรล จาก -9 ล้านบาร์เรลก่อนหน้า
Central Bank Speakers (GMT)
09:00 – Vujcic (ECB)
02:40 – Barkin (Fed)
15:00 – Schmid (Fed)
05:20 – Musalem (Fed)
Earnings
หลังตลาดสหรัฐฯ ปิด – NVIDIA
คู่เงินที่น่าสนใจ
EURUSD (กรอบเวลา D1) – คาดมีแรงเทรนด์ตามทิศทางตลาดและข่าวเศรษฐกิจสำคัญ
ข่าวงบ NVIDIA จะเป็นตัวกำหนด Sentiment ของหุ้นเทคโนโลยีและดัชนีหลักในวันนี้อย่างชัดเจน
Source: xStation5
Block Inc. ปรับลดพนักงาน 40% แต่หุ้นปรับตัวขึ้น 16% – นี่คือพาราไดม์ใหม่ของตลาด?
Dell พุ่งขึ้น 12% หลังรายได้โต 40% จากปัจจัย AI 📈
Netflix Backs Down in the Battle for Warner Bros
สรุปข่าวเข้า 27 ก.พ.