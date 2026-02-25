อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: นักลงทุนจับตางบกำไรของ NVIDIA บนวอลล์สตรีท

Macro Calendar & Market Focus – 25.02.2026

วันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจค่อนข้างเบา แต่บรรยากาศวอลล์สตรีทจะถูกกำหนดโดย งบกำไรไตรมาสของ NVIDIA ซึ่งจะประกาศหลังตลาดสหรัฐฯ ปิด

Macro Calendar (GMT)

  • 09:00 GMT – CPI สุดท้าย: 1.7% YoY คาดเท่ากับเดิม, -0.5% MoM คาดลดลงจาก 0.2% ก่อนหน้า

  • 02:30 GMT – EIA Crude Oil Inventories: คาด +1.925 ล้านบาร์เรล จาก -9 ล้านบาร์เรลก่อนหน้า

Central Bank Speakers (GMT)

  • 09:00 – Vujcic (ECB)

  • 02:40 – Barkin (Fed)

  • 15:00 – Schmid (Fed)

  • 05:20 – Musalem (Fed)

Earnings

  • หลังตลาดสหรัฐฯ ปิด – NVIDIA

คู่เงินที่น่าสนใจ

  • EURUSD (กรอบเวลา D1) – คาดมีแรงเทรนด์ตามทิศทางตลาดและข่าวเศรษฐกิจสำคัญ

ข่าวงบ NVIDIA จะเป็นตัวกำหนด Sentiment ของหุ้นเทคโนโลยีและดัชนีหลักในวันนี้อย่างชัดเจน

Source: xStation5

