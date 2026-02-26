งบ Nvidia จะปลุกความเชื่อมั่น Wall Street กลับมาไหม?

หลังการประกาศผลประกอบการของ Nvidia แทบไม่ต้องสงสัยเลยว่า ความต้องการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงอยู่ในระดับมหาศาล และยังคงผลักดันธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างรวดเร็ว Nvidia ดูเหมือนแทบไม่ได้รับผลกระทบจากฐานรายได้ที่สูงในปีก่อน รายได้รวมเติบโต 65% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่ยอดขายกลุ่ม Data Center เพิ่มขึ้นถึง 72% YoY ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่มักพบในบริษัทขนาดเล็กที่กำลังแย่งส่วนแบ่งตลาด ไม่ใช่ยักษ์ใหญ่มูลค่ากว่า 4.7 ล้านล้านดอลลาร์ เรากำลังอยู่ท่ามกลางการปฏิวัติเทคโนโลยีที่ Nvidia ได้รับประโยชน์โดยตรง และนับตั้งแต่การเปิดตัว OpenAI’s ChatGPT ยอดขาย Data Center ของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 13 เท่า
ทั้งคำให้สัมภาษณ์ของ Jensen Huang และรายงานผลประกอบการรายไตรมาสชี้ชัดว่า ความต้องการชิป AI ยังคงสูงกว่าอุปทานที่มีอยู่ แนวโน้มรายได้ไตรมาสปัจจุบันคาดว่าจะมากกว่า 79,000 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 68,000 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อน คิดเป็นการเติบโตประมาณ 20% QoQ แม้ไม่มีการขายชิปให้จีนเลยก็ตาม กล่าวได้ว่าในตอนนี้ Nvidia ยังไม่จำเป็นต้องพึ่งตลาดจีนเพื่อรักษาการเติบโตอย่างรวดเร็ว แม้การกลับมาเปิดตลาดจีนอีกครั้งจะเป็นปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญก็ตาม บริษัทยังรายงานกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 1.62 ดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดไว้ 1.52 ดอลลาร์ ดังนั้น คำถามจึงไม่ใช่ว่า AI บูมเป็นเรื่องจริงหรือ Nvidia จะทำกำไรต่อได้หรือไม่ แต่คือสิ่งเหล่านี้จะเพียงพอที่จะปลุกความเชื่อมั่นใน Wall Street กลับมาหรือไม่
อย่างไรก็ตาม คำตอบไม่ง่ายนัก แม้ดัชนี Nasdaq 100 จะปรับขึ้นก่อนการประกาศงบ แต่ปฏิกิริยาหลังประกาศไม่ได้เป็นบวกมากนัก ตั้งแต่ต้นปี ดัชนีเพิ่มขึ้นไม่ถึง 0.5% เทียบกับ S&P 500 ที่บวก 1.3% และ Dow Jones Industrial Average ที่บวกกว่า 2% ตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มต้นปีอย่างซบเซา ขณะที่ตลาดยุโรปและตลาดเกิดใหม่ทำผลงานได้ดีกว่า Nvidia ทำให้นักลงทุนคุ้นชินกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งและการทำกำไรเกินคาด ดังนั้น แม้ไตรมาสนี้จะยอดเยี่ยม ก็อาจเพียงช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของ “AI bull run” แต่ไม่ได้เป็นแรงกระตุ้นให้ตลาดพุ่งแรงเหมือนในอดีต หุ้นตอบสนองค่อนข้างจำกัด โดยหลังตลาดปิดเคยบวกเกือบ 4% ก่อนจะปิดบวกเพียงเล็กน้อย
หากตลาดเปิดพรุ่งนี้แล้วราคาปรับลง อาจถูกมองเป็นสัญญาณเตือน แม้จะดูไม่น่าเกิดขึ้นหลังงบที่แข็งแกร่งและแนวโน้มเชิงบวก อีกทั้งมูลค่าหุ้นของ Nvidia ก็ไม่ได้ดูแพงเกินไป โดยซื้อขายที่ Forward P/E ต่ำกว่า 30 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ย 24 เท่าของบริษัทใน Nasdaq 100 เมื่อเทียบกับการเติบโตแล้ว ยังมีพื้นที่ให้ราคาขึ้นต่อ บริษัทที่ได้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก และความต้องการสินค้าน่าจะยังแข็งแกร่งในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรสมมติว่าการเติบโตนี้จะดำเนินต่อไปตลอด หากกลุ่ม hyperscalers ลดงบลงทุนจากภาระหนี้หรือปัจจัยภายนอกอื่น ๆ
ตลาดเริ่มมั่นใจว่าธุรกิจของ Nvidia และบริษัทที่ทำกำไรจากฮาร์ดแวร์ AI กำลังไปได้ดี แต่ขณะเดียวกัน ความกังวลก็เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับบริษัทอื่น ๆ อีกนับพันแห่งและแนวโน้มการเติบโตของพวกเขา นักลงทุนเริ่มกังวลว่าการลงทุน AI อาจชะลอลง หรือ AI อาจรบกวนโมเดลธุรกิจของหลายบริษัท รวมถึงบริษัทใน Wall Street หากเกิดวิกฤตในวงกว้างที่ไม่เกี่ยวกับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ก็ยากที่ตลาดเซมิคอนดักเตอร์จะยังคงขาขึ้นได้ตลอดไป
อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ Nvidia ได้ทำในสิ่งที่ควรทำ คือพิสูจน์ว่าจุดเปลี่ยนดังกล่าวยังมาไม่ถึง และไม่น่าจะเกิดในระยะสั้น การคาดการณ์รายได้โต 20% QoQ สนับสนุนมุมมองนี้ เพราะตัวเลขแบบนี้ไม่ใช่สัญญาณของตลาดที่กำลังชะลอตัว บางทีนักลงทุนอาจระมัดระวังมากเกินไป และการย่อตัวของหุ้นซอฟต์แวร์ ประกอบกับมูลค่าที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลของ Nvidia อาจปูทางสู่รอบขาขึ้นใหม่ของหุ้นเทคโนโลยี
Eryk Szmyd
นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน
XTB
