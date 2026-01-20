อ่านเพิ่มเติม
20 มกราคม 2026

ดัชนียุโรปถูกกดดันจากข้อพิพาทกรีนแลนด์ ญี่ปุ่นประกาศเลือกตั้งฉุกเฉิน 🎙️

ดัชนียุโรปปรับตัวลงอย่างชัดเจน ท่ามกลางแรงกดดันจากประเด็นกรีนแลนด์ ญี่ปุ่นประกาศเลือกตั้งฉุกเฉิน

ดัชนีหุ้นยุโรปกำลังเผชิญแรงขายอย่างค่อนข้างรุนแรง โดยถูกกระตุ้นจากความกังวลเรื่องมาตรการเก็บภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ ดัชนีหุ้นปรับตัวลงระหว่าง 1.00% ถึง 1.80%

  • DE40 (เยอรมนี) -1.50%

  • FRA40 (ฝรั่งเศส) -1.60%

  • WIG20 (โปแลนด์) -0.80%

  • ITA40 (อิตาลี) -1.40%

  • Euro Stoxx 50 (ยุโรป) -1.77%

ขณะเดียวกัน ยูโรยังคงแข็งค่า โดย EURUSD ขึ้น 0.34%

ความเห็นของทรัมป์ที่ชี้ไปยังการเก็บภาษีใหม่กับยุโรป มีเป้าหมายเพื่อกดดันนักนโยบาย—โดยเฉพาะเดนมาร์ก—ในเรื่องการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับกรีนแลนด์ นโยบายการค้าจึงกลับขึ้นมาอยู่ในระดับแนวหน้าของความเสี่ยงอีกครั้ง และความปั่นป่วนนี้ทำให้ความเชื่อมั่นในข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐ-สหภาพยุโรปล่าสุดลดลง

สหภาพยุโรปกำลังพิจารณามาตรการตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีมูลค่าสูงสุดถึง 93,000 ล้านยูโร ต่อการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ โดยมาตรการที่เตรียมไว้เมื่อปีที่แล้วอาจถูกนำกลับมาใช้ใหม่

เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปยังยกประเด็นการใช้เครื่องมือ “ต้านการบีบบังคับ” ซึ่งอาจจำกัดการเข้าถึงตลาดเดียวของสหภาพยุโรปสำหรับบริษัทสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ยังคงสนับสนุนการเจรจาเป็นหลัก

ฝรั่งเศสและเยอรมนีกำลังประสานการตอบโต้ร่วมกันต่อสหรัฐ ในขณะที่ผู้นำสหภาพยุโรปโดยรวมมองมาตรการตอบโต้เป็น “เครื่องมือกดดัน” ก่อนการประชุมระดับสูงกับทรัมป์ในงาน World Economic Forum ที่ดาวอส

งานฟอรั่มดาวอสจะเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์นี้ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น

ข้อมูลเงินเฟ้อในยูโรโซนสำหรับเดือนธันวาคมยืนยันว่า CPI เบื้องต้นอยู่ที่ 1.9% ต่อปี ขณะที่ เงินเฟ้อแกนหลักยังสูงอยู่ที่ 2.3% ซึ่งยิ่งตอกย้ำท่าทีระมัดระวังของธนาคารกลางยุโรป (ECB)

อัตราเงินเฟ้อในภาคบริการที่ยังคงสูงต่อเนื่อง 3.4% ยังคงจำกัดความสามารถของ ECB ในการส่งสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายอย่างรวดเร็ว

ในเอเชีย นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศจัด เลือกตั้งฉุกเฉิน ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเสริมความมั่นคงทางการเมือง

ทางการญี่ปุ่นยังสื่อสารว่าพร้อมเข้าแทรกแซงหากพบการเคลื่อนไหวของค่าเงินที่เกินความเหมาะสมหรือเก็งกำไร

สหภาพยุโรปยังเตรียมกฎหมายใหม่เพื่อลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์จีนในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ เช่น โทรคมนาคม ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีด้านความมั่นคง

ในฝั่งบริษัท Tesla กลายเป็นที่สนใจหลัง Cathie Wood จาก ARK Invest ชี้ว่า Tesla กำลังเปลี่ยนบทบาทจากผู้ผลิตรถยนต์แบบเดิม มาเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่มีอัตรากำไรสูงและโครงสร้างธุรกิจ “robotaxi”

ขณะที่การตัดสินใจของแคนาดาลดภาษีศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีน อาจช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การส่งออกของ Tesla

