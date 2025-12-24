อ่านเพิ่มเติม
08:47 · 24 ธันวาคม 2025

Daily Summary: Holiday Commodity Fever

COPPER
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
PLATINUM
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
NATGAS
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
SILVER
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

  • ตลาดเข้าสู่ ช่วงวันหยุด ด้วย ความผันผวนต่ำและปริมาณซื้อขายจำกัด แต่ ยังมีแนวโน้มปรับขึ้น

  • ดัชนีหลัก:

    • S&P500: +0.4%

    • Nasdaq100 / Dow: +0.3%

    • Russell2000: -0.4%

  • ปัจจัยสำคัญ:

    • GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ ขยายตัว 4.3% YoY สูงกว่าที่คาด 3.2%

    • การผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.2% MoM, +2.2% YoY

    • ดัชนี Consumer Sentiment (CB) ต่ำกว่าคาดที่ 89.1 (คาด 91.9) เป็นตัวเลขต่ำสุดในเดือนธันวาคมเกือบ 10 ปี

ตลาดหุ้นยุโรป

  • การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ เป็นบวกเล็กน้อย

  • ดัชนีเด่น:

    • SUI20, VSTOXX: +0.5%

  • ดัชนีปรับลด:

    • FRA40: -0.2%

    • W20: -0.7%

  • ข่าวบริษัทยุโรป:

    • Novo Nordisk: +0.8% หลังได้รับ FDA อนุมัติ GLP-1 เวอร์ชันรับประทาน

    • Nvidia: +2% หนุนจากความเชื่อมั่นใน การส่งมอบ H200 ไปจีน ขณะที่มีข่าวรายงานข้อพิพาทเกี่ยวกับบริษัท Megaspeed ในเอเชีย

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

  • พลังงาน: NATGAS +7%

  • โลหะอุตสาหกรรม:

    • Nickel +3%

    • Copper +1.2% ทำราคาสูงสุดใหม่

  • โลหะมีค่า:

    • Platinum +6%

    • Silver +4% ทำราคาสูงสุดใหม่ที่ $71/oz

ตลาดเงินตรา

  • แข็งค่า: เยน (JPY) และ ฟรังก์สวิส (CHF)

  • อ่อนค่า: ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

  • ท่าทีตลาด: ปานกลาง แต่ยัง มีแนวโน้มเชิงลบ

  • Bitcoin: -0.8% อยู่ที่ ~$87,700

  • Ethereum: -2% ต่ำกว่า $2,950

สรุป: ตลาดหุ้นโลกปรับขึ้นเล็กน้อยก่อนวันหยุด ดัชนีสหรัฐฯฟื้นตัวจาก GDP และการผลิตอุตสาหกรรมแข็งแกร่ง แต่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังอ่อน ตัวหุ้นเทคโนโลยีและ healthcare มีแรงหนุนเฉพาะกลุ่ม ส่วนตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โลหะและพลังงานพุ่งสูงต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดเงินและคริปโตมีความผันผวนและปรับตัวลดลงในบางส่วน

