Daily Summary: Holiday Commodity Fever

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
-
ตลาดเข้าสู่ ช่วงวันหยุด ด้วย ความผันผวนต่ำและปริมาณซื้อขายจำกัด แต่ ยังมีแนวโน้มปรับขึ้น
-
ดัชนีหลัก:
-
S&P500: +0.4%
-
Nasdaq100 / Dow: +0.3%
-
Russell2000: -0.4%
-
-
ปัจจัยสำคัญ:
-
GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ ขยายตัว 4.3% YoY สูงกว่าที่คาด 3.2%
-
การผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.2% MoM, +2.2% YoY
-
ดัชนี Consumer Sentiment (CB) ต่ำกว่าคาดที่ 89.1 (คาด 91.9) เป็นตัวเลขต่ำสุดในเดือนธันวาคมเกือบ 10 ปี
-
ตลาดหุ้นยุโรป
-
การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ เป็นบวกเล็กน้อย
-
ดัชนีเด่น:
-
SUI20, VSTOXX: +0.5%
-
-
ดัชนีปรับลด:
-
FRA40: -0.2%
-
W20: -0.7%
-
-
ข่าวบริษัทยุโรป:
-
Novo Nordisk: +0.8% หลังได้รับ FDA อนุมัติ GLP-1 เวอร์ชันรับประทาน
-
Nvidia: +2% หนุนจากความเชื่อมั่นใน การส่งมอบ H200 ไปจีน ขณะที่มีข่าวรายงานข้อพิพาทเกี่ยวกับบริษัท Megaspeed ในเอเชีย
-
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
-
พลังงาน: NATGAS +7%
-
โลหะอุตสาหกรรม:
-
Nickel +3%
-
Copper +1.2% ทำราคาสูงสุดใหม่
-
-
โลหะมีค่า:
-
Platinum +6%
-
Silver +4% ทำราคาสูงสุดใหม่ที่ $71/oz
-
ตลาดเงินตรา
-
แข็งค่า: เยน (JPY) และ ฟรังก์สวิส (CHF)
-
อ่อนค่า: ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
-
ท่าทีตลาด: ปานกลาง แต่ยัง มีแนวโน้มเชิงลบ
-
Bitcoin: -0.8% อยู่ที่ ~$87,700
-
Ethereum: -2% ต่ำกว่า $2,950
สรุป: ตลาดหุ้นโลกปรับขึ้นเล็กน้อยก่อนวันหยุด ดัชนีสหรัฐฯฟื้นตัวจาก GDP และการผลิตอุตสาหกรรมแข็งแกร่ง แต่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังอ่อน ตัวหุ้นเทคโนโลยีและ healthcare มีแรงหนุนเฉพาะกลุ่ม ส่วนตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โลหะและพลังงานพุ่งสูงต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดเงินและคริปโตมีความผันผวนและปรับตัวลดลงในบางส่วน
