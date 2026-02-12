📊 หุ้นเด่นรายสัปดาห์: Datadog – การมอนิเตอร์ที่คุ้มค่า

มีบริษัทที่เติบโตเพราะตลาดเอื้อ แต่มีบางบริษัทที่เติบโตเพราะ อยู่ตรงกลางคลื่นเทคโนโลยีใหม่ และ Datadog กำลังเป็นหนึ่งในนั้น
ผลประกอบการ Q4 2025
-
รายได้: USD 953.2 ล้าน (+29% y/y, consensus 917 ล้าน)
-
EPS ปรับแล้ว: USD 0.59 (consensus 0.56)
-
รายได้สุทธิ: USD 46.6 ล้าน
-
ยอดขายสัญญา: USD 1.2 พันล้าน
-
Gross Margin: 76%
-
Free Cash Flow: USD 291 ล้าน (+21% y/y)
-
Operating Cash Flow: USD 327 ล้าน (+23% y/y)
💡 จุดเด่น: เติบโตเกือบ 30% พร้อมมาร์จิ้นสูง 76% แสดงให้เห็นว่า Datadog ไม่ใช่แค่เรื่องการเพิ่มรายได้อย่างรวดเร็ว แต่เริ่มสร้าง operating leverage แม้ลงทุนหนักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คาดการณ์ Q1 2026
-
รายได้: USD 951–961 ล้าน (consensus 940 ล้าน)
-
EPS ปรับแล้ว: USD 0.49–0.51 (consensus 0.54)
คาดการณ์ FY2026
-
รายได้: USD 4.06–4.10 พันล้าน
-
EPS ปรับแล้ว: USD 2.08–2.16
💡 มุมมอง:
-
Datadog ยังคง ทำผลประกอบการเหนือคาดและมีเงินสดเข้มแข็ง
-
พร้อม ลงทุนต่อเนื่องเพื่อขยายการเติบโต ในด้าน AI และ security แม้จะกดดันมาร์จิ้นระยะสั้น
-
โลกไม่ได้ถามว่า observability จำเป็นหรือไม่ แต่ถามว่า แพลตฟอร์มใดจะกลายเป็นมาตรฐานในสภาพแวดล้อมคลาวด์และ AI ที่ซับซ้อน – Datadog ตั้งเป้าเป็นหนึ่งในนั้น
Observability คืออะไรและทำไมสำคัญในปัจจุบัน
Observability คือความสามารถในการ เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นภายในระบบไอที จากข้อมูลที่ระบบสร้างขึ้น ไม่ใช่แค่การตรวจจับความผิดพลาด แต่รวมถึงการ ระบุสาเหตุ ผลกระทบต่อผู้ใช้ และต้นทุนทางธุรกิจ ได้อย่างรวดเร็ว
-
แอปพลิเคชันสมัยใหม่ทำงานบน cloud environment, ประกอบด้วย microservices หลายสิบตัว และบ่อยครั้งมี AI models
-
ระบบมอนิเตอร์แบบดั้งเดิมไม่เพียงพออีกต่อไป
-
บริษัทต้องการ ข้อมูลเชิงลึกจาก metrics, logs, traces รวมไว้ในระบบเดียว
💡 สิ่งที่ Datadog ทำได้:
แพลตฟอร์มรวม infrastructure, application และ security monitoring ไว้ในสภาพแวดล้อมเดียว
-
ยิ่ง cloud ซับซ้อนและมีการ deploy AI มาก ค่าโซลูชันนี้ยิ่งมีมูลค่า
-
ในโลกที่แอปพลิเคชันทำงาน 24/7 → observability ไม่ใช่แค่ฟีเจอร์เสริม แต่เป็นหัวใจสำคัญของความต่อเนื่องทางธุรกิจ
โครงสร้างรายได้และภูมิศาสตร์
เมื่อวิเคราะห์ การเติบโตของรายได้ Datadog เราควรพิจารณาไม่เพียง ขนาดรวมของรายได้ แต่รวมถึง การกระจายตามภูมิภาค เพื่อเข้าใจตลาดและโอกาสเชิงกลยุทธ์
รายได้ตามภูมิภาค: North America
-
ภูมิภาคใหญที่สุดของ Datadog ในแง่รายได้
-
ปี 2025 รายไตรมาสเพิ่มจาก USD 533.82 ล้าน (Q1) → USD 632.59 ล้าน (Q4)
-
การเติบโตแบบปีต่อปียังสูง เกิน 25% ตลอดปี, สูงสุด Q2: 30.96%, Q3: 30.83%
-
Q4 เติบโต 22.55%, และ consensus สำหรับ ครึ่งปีแรก 2026 ชี้ถึงการชะลอตัวเหลือราว 12–13%
💡 วิเคราะห์:
-
ตลาดสหรัฐฯ เริ่ม เข้าสู่เฟสการเติบโตที่มีความโตช้าลง
-
ขนาดธุรกิจใหญ่แล้ว → การเทียบ YoY ทำได้ยากขึ้น
-
แม้รายได้ฐานสูง การรักษาการเติบโตสองหลักก็ยังถือว่า ผลลัพธ์แข็งแกร่ง
รายได้ตามภูมิภาค: International Segment
-
รายได้ นอก North America เติบโตจาก USD 227.74 ล้าน (Q1 2025) → USD 281.97 ล้าน (Q4 2025)
-
การเติบโตแบบปีต่อปี เร่งตัวขึ้นเป็น 27.28% ใน Q4 2025 หลังจากชะลอตัวอยู่ราว 22–23% ในปี 2024
-
คาดการณ์ Q1 & Q2 2026: การเติบโต 26.38% และ 35.97% ตามลำดับ
💡 ความหมายเชิงกลยุทธ์:
-
Segment ระหว่างประเทศอาจกลายเป็น เครื่องยนต์รายได้สำคัญ ในไตรมาสถัดไป
-
การเติบโตสะท้อน การนำแพลตฟอร์มไปใช้เพิ่มขึ้นในยุโรปและเอเชีย-แปซิฟิก โดยหลายอุตสาหกรรมยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล
ข้อสรุปเชิงการลงทุน
-
การเติบโต กระจายตามภูมิศาสตร์ → ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดสหรัฐฯ เพียงอย่างเดียว
-
การเร่งตัวของตลาดต่างประเทศ → ชดเชยการชะลอตัวธรรมชาติของ North America บางส่วน
การเติบโตรายไตรมาสและผลกำไรของ Datadog
-
ตั้งแต่ Q1 2022 → Q4 2025, รายได้ไตรมาสเติบโตจาก USD 360 ล้าน → USD 950 ล้าน
-
สามปีแทบเท่าตัว พร้อมรักษา โมเมนตัมการเติบโตสูง
แนวโน้มผลกำไร
-
2022 – ครึ่งปี 2023: ขาดทุนจาก ลงทุนหนักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายฝ่ายขาย → operating & net margin ติดลบ
-
หลังครึ่งปี 2023: ประสิทธิภาพการดำเนินงานดีขึ้นอย่างชัดเจน
-
2024: Operating margin สูงสุด >15%, Net margin ใกล้ 8–9%
-
2025: Margins ปรับตัวลงเล็กน้อยเป็นเลขหลักเดียว เนื่องจาก ลงทุนต่อเนื่องและแรงกดดันการแข่งขัน
-
การลด operating margin ไม่ใช่สัญญาณธุรกิจอ่อนแอ แต่เป็นการตัดสินใจลงทุนเพื่อเติบโตระยะยาว
-
💡 จุดเด่นโมเดล SaaS:
-
Gross margin ยังคงสูง 75–80%
-
ยืนยัน ความสามารถขยายตัวและ scalability ของโมเดล SaaS
-
เปิดโอกาสให้ ขยายผลกำไรในระยะยาว
Cash Flow – จุดแข็งสำคัญของ Datadog
-
แม้ margin มีความผันผวน, บริษัทก็ยังสร้าง Operating Cash Flow และ Free Cash Flow บวกอย่างต่อเนื่อง
-
Free Cash Flow ล่าสุด ยังคงแข็งแกร่ง → แสดงถึง การแปลงรายได้เป็นเงินสดได้สูง
💡 ข้อแตกต่างสำคัญจากบริษัทเติบโตอื่น ๆ:
-
หลายบริษัทรายงานกำไรทางบัญชีบวก แต่ต้องลดการลงทุน
-
สำหรับ Datadog → รายได้เติบโตแบบไดนามิกควบคู่กับการสร้างเงินสดจริง
-
ข้อมูลรายไตรมาสยืนยันว่า การปรับปรุงผลกำไรไม่ได้เกิดจากบัญชีเพียงอย่างเดียว
-
ตั้งแต่ปี 2022 Operating Cash Flow เพิ่มขึ้นตามขนาดธุรกิจ
-
Free Cash Flow ยังคงบวกต่อเนื่อง → ยืนยัน การแปลงรายได้เป็นเงินสดได้แข็งแกร่ง
การจัดการเงินสดและการลงทุน
-
Periodic fluctuations ใน Financing Cash Flow
-
เพิ่มขึ้นชัดเจนใน H2 2024
-
ลดลงรุนแรงใน 2025
-
-
แสดงถึง การบริหารโครงสร้างทุน ไม่ใช่สัญญาณปัญหาพื้นฐานการดำเนินงาน
-
ธุรกิจหลักยังคงสร้าง เงินสดสม่ำเสมอแม้ลงทุนหนัก
💡 ข้อสังเกต:
-
โปรไฟล์เงินสดลักษณะนี้ สอดคล้องกับโมเดล SaaS ที่โตเต็มที่
-
สามารถ ลงทุนเติบโตด้วยตนเองโดยไม่เพิ่มหนี้มาก
ผลกำไรและประสิทธิภาพทุน
-
2022–2023: ROIC ต่ำกว่า ต้นทุนทุน (WACC) เพราะลงทุนหนักในสินค้าและการขาย
-
จาก 2024: EBITDA กลับมาบวกและ ROIC ใกล้เคียงต้นทุนทุน
-
บริษัทค่อย ๆ ย้ายจากเฟสการใช้ทุนหนัก → ใช้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
💡 แนวโน้มปี 2026:
-
ความสัมพันธ์ ROIC vs WACC เป็นตัวชี้วัดสำคัญ
-
หากรักษาผลกำไรเหนือ ต้นทุนทุน → แสดงถึง การสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน พร้อมรักษาการเติบโตของรายได้
นี่คือเวอร์ชัน ภาษาไทยสรุปภาพรวม Datadog – งบดุล, การประเมินมูลค่า และแนวโน้มการลงทุน แบบ Market Insight:
งบดุลและความมั่นคงทางการเงิน
-
งบดุลยังคงอนุรักษ์นิยม
-
เงินสดและการลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง → เกิน USD 4 พันล้าน ในไตรมาสล่าสุด
-
Net Debt เป็นลบ → บริษัทมี เงินสดเกินกว่าภาระหนี้
-
Current Ratio สูงต่อเนื่อง → ความผันผวนชั่วคราวไม่กระทบภาพรวมความแข็งแกร่ง
-
โปรไฟล์งบดุลนี้ให้ ความยืดหยุ่นสำหรับการเติบโตด้วยตนเอง และโอกาสซื้อกิจการ
แนวโน้มมูลค่า (Valuation Outlook)
-
การประเมินมูลค่าผ่าน DCF (Discounted Cash Flow) – ข้อมูลเพื่อการอ้างอิง ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
-
Datadog เป็นผู้เล่นสำคัญใน Cloud Technology & AI Infrastructure
-
ให้บริการ Monitoring, Security, Real-time Analytics
-
ได้ประโยชน์จาก ความต้องการ Observability และ AI Applications เพิ่มขึ้น
-
-
การลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน การพัฒนาแพลตฟอร์ม, การขยายสากล และการผสาน AI → พื้นฐานมั่นคงสำหรับการเติบโตต่อเนื่อง
-
Gross Margin สูง ~80%, Operating & Free Cash Flow บวก → ยืดหยุ่นต่อการเติบโตและซื้อกิจการ
-
โมเดล SaaS ที่ scalable และความมั่นคงทางการเงิน → ลดความเสี่ยงตลาดและวางแผนขยายธุรกิจใน Cloud/AI ได้อย่างปลอดภัย
การประเมินมูลค่า DCF
-
มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้น: ประมาณ USD 160
-
ราคาปัจจุบัน: USD 129.78
-
Upside Potential: ~24%
💡 ข้อสรุป:
-
Datadog มี พื้นฐานการเงินแข็งแกร่ง
-
เป็นโอกาสน่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มอง การเติบโตต่อเนื่องใน Cloud, Observability และ AI Applications
ราคาหุ้น (Share Price)
-
แม้ การดำเนินงานดีขึ้นชัดเจน แต่หุ้น Datadog ยังมีความผันผวนสูงกว่าตลาดโดยรวม
-
Q4 2025: หุ้นทำผลงาน เหนือ S&P 500 อย่างชัดเจน
-
แต่ในเดือนถัดมา มี การปรับฐาน (correction) คืนส่วนหนึ่งของกำไรก่อนหน้า
💡 ข้อสังเกต:
-
ความผันผวนระยะสั้นยังเกิดขึ้นได้แม้พื้นฐานแข็งแกร่ง
-
นักลงทุนควรพิจารณา ภาพรวมระยะยาว พร้อมแนวโน้มธุรกิจและการเติบโต
ภาพรวมและ Key Takeaways – Datadog
1. การเติบโตของรายได้ (Strong Revenue Growth)
-
รายได้ เกือบสามเท่าใน 3 ปี
-
การเติบโตแบบ YoY คงที่ 20–30% ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
2. ผลกำไรและ Margins (Profitability & Margins)
-
Gross Margin สูง ~75% → ยืนยัน โมเดล SaaS ที่ scalable
-
Operating และ Net Margin ปรับตัวเป็นปกติในบริบทของ การลงทุนต่อเนื่อง
3. กระแสเงินสดแข็งแกร่ง (Robust Cash Flows)
-
Operating & Free Cash Flow บวกต่อเนื่อง
-
ช่วยให้ เติบโตด้วยตนเองโดยไม่เพิ่มหนี้
4. งบดุลมั่นคง (Stable Balance Sheet & Liquidity)
-
เงินสดเกินภาระหนี้
-
Current Ratio สูง → ให้ความยืดหยุ่นสำหรับ ขยายธุรกิจและซื้อกิจการ
5. AI และ Observability (AI & Observability)
-
Datadog เป็น หัวใจสำคัญของ Digital Transformation
-
Observability เป็น เลเยอร์สำคัญใน Cloud & AI Environment
6. การกระจายภูมิศาสตร์ (Geographic Diversification)
-
Segment นานาชาติเติบโต เร็วกว่า North America
-
ลด ความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดสหรัฐฯ
-
ช่วย สนับสนุนรายได้ในอนาคต
7. AI และคุณภาพโค้ด (AI & Code Quality)
-
ตลาดกังวล AI อาจ แทน SaaS → ประเมินสูงเกินจริง
-
โค้ดที่ออกแบบดีและ scalable แทนยากในระยะสั้น
-
AI ทำหน้าที่ สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์ม ไม่ใช่แทน
8. Sentiment vs Fundamentals
-
การแกว่งตัวของหุ้นระยะสั้น → สะท้อน ความรู้สึกตลาด
-
การเติบโตระยะยาว → ขึ้นอยู่กับ ความสามารถรักษาเทคโนโลยี, คุณภาพ Cash Flow และการพัฒนาแพลตฟอร์ม
