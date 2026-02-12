อ่านเพิ่มเติม
23:44 · 12 กุมภาพันธ์ 2026

📊 หุ้นเด่นรายสัปดาห์: Datadog – การมอนิเตอร์ที่คุ้มค่า

-
-
Open account Download free app

มีบริษัทที่เติบโตเพราะตลาดเอื้อ แต่มีบางบริษัทที่เติบโตเพราะ อยู่ตรงกลางคลื่นเทคโนโลยีใหม่ และ Datadog กำลังเป็นหนึ่งในนั้น

ผลประกอบการ Q4 2025

  • รายได้: USD 953.2 ล้าน (+29% y/y, consensus 917 ล้าน)

  • EPS ปรับแล้ว: USD 0.59 (consensus 0.56)

  • รายได้สุทธิ: USD 46.6 ล้าน

  • ยอดขายสัญญา: USD 1.2 พันล้าน

  • Gross Margin: 76%

  • Free Cash Flow: USD 291 ล้าน (+21% y/y)

  • Operating Cash Flow: USD 327 ล้าน (+23% y/y)

💡 จุดเด่น: เติบโตเกือบ 30% พร้อมมาร์จิ้นสูง 76% แสดงให้เห็นว่า Datadog ไม่ใช่แค่เรื่องการเพิ่มรายได้อย่างรวดเร็ว แต่เริ่มสร้าง operating leverage แม้ลงทุนหนักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

คาดการณ์ Q1 2026

  • รายได้: USD 951–961 ล้าน (consensus 940 ล้าน)

  • EPS ปรับแล้ว: USD 0.49–0.51 (consensus 0.54)

คาดการณ์ FY2026

  • รายได้: USD 4.06–4.10 พันล้าน

  • EPS ปรับแล้ว: USD 2.08–2.16

💡 มุมมอง:

  • Datadog ยังคง ทำผลประกอบการเหนือคาดและมีเงินสดเข้มแข็ง

  • พร้อม ลงทุนต่อเนื่องเพื่อขยายการเติบโต ในด้าน AI และ security แม้จะกดดันมาร์จิ้นระยะสั้น

  • โลกไม่ได้ถามว่า observability จำเป็นหรือไม่ แต่ถามว่า แพลตฟอร์มใดจะกลายเป็นมาตรฐานในสภาพแวดล้อมคลาวด์และ AI ที่ซับซ้อน – Datadog ตั้งเป้าเป็นหนึ่งในนั้น

Observability คืออะไรและทำไมสำคัญในปัจจุบัน

Observability คือความสามารถในการ เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นภายในระบบไอที จากข้อมูลที่ระบบสร้างขึ้น ไม่ใช่แค่การตรวจจับความผิดพลาด แต่รวมถึงการ ระบุสาเหตุ ผลกระทบต่อผู้ใช้ และต้นทุนทางธุรกิจ ได้อย่างรวดเร็ว

  • แอปพลิเคชันสมัยใหม่ทำงานบน cloud environment, ประกอบด้วย microservices หลายสิบตัว และบ่อยครั้งมี AI models

  • ระบบมอนิเตอร์แบบดั้งเดิมไม่เพียงพออีกต่อไป

  • บริษัทต้องการ ข้อมูลเชิงลึกจาก metrics, logs, traces รวมไว้ในระบบเดียว

💡 สิ่งที่ Datadog ทำได้:
แพลตฟอร์มรวม infrastructure, application และ security monitoring ไว้ในสภาพแวดล้อมเดียว

  • ยิ่ง cloud ซับซ้อนและมีการ deploy AI มาก ค่าโซลูชันนี้ยิ่งมีมูลค่า

  • ในโลกที่แอปพลิเคชันทำงาน 24/7 → observability ไม่ใช่แค่ฟีเจอร์เสริม แต่เป็นหัวใจสำคัญของความต่อเนื่องทางธุรกิจ

โครงสร้างรายได้และภูมิศาสตร์

เมื่อวิเคราะห์ การเติบโตของรายได้ Datadog เราควรพิจารณาไม่เพียง ขนาดรวมของรายได้ แต่รวมถึง การกระจายตามภูมิภาค เพื่อเข้าใจตลาดและโอกาสเชิงกลยุทธ์

รายได้ตามภูมิภาค: North America

  • ภูมิภาคใหญที่สุดของ Datadog ในแง่รายได้

  • ปี 2025 รายไตรมาสเพิ่มจาก USD 533.82 ล้าน (Q1) → USD 632.59 ล้าน (Q4)

  • การเติบโตแบบปีต่อปียังสูง เกิน 25% ตลอดปี, สูงสุด Q2: 30.96%, Q3: 30.83%

  • Q4 เติบโต 22.55%, และ consensus สำหรับ ครึ่งปีแรก 2026 ชี้ถึงการชะลอตัวเหลือราว 12–13%

💡 วิเคราะห์:

  • ตลาดสหรัฐฯ เริ่ม เข้าสู่เฟสการเติบโตที่มีความโตช้าลง

  • ขนาดธุรกิจใหญ่แล้ว → การเทียบ YoY ทำได้ยากขึ้น

  • แม้รายได้ฐานสูง การรักษาการเติบโตสองหลักก็ยังถือว่า ผลลัพธ์แข็งแกร่ง

รายได้ตามภูมิภาค: International Segment

  • รายได้ นอก North America เติบโตจาก USD 227.74 ล้าน (Q1 2025) → USD 281.97 ล้าน (Q4 2025)

  • การเติบโตแบบปีต่อปี เร่งตัวขึ้นเป็น 27.28% ใน Q4 2025 หลังจากชะลอตัวอยู่ราว 22–23% ในปี 2024

  • คาดการณ์ Q1 & Q2 2026: การเติบโต 26.38% และ 35.97% ตามลำดับ

💡 ความหมายเชิงกลยุทธ์:

  • Segment ระหว่างประเทศอาจกลายเป็น เครื่องยนต์รายได้สำคัญ ในไตรมาสถัดไป

  • การเติบโตสะท้อน การนำแพลตฟอร์มไปใช้เพิ่มขึ้นในยุโรปและเอเชีย-แปซิฟิก โดยหลายอุตสาหกรรมยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล

ข้อสรุปเชิงการลงทุน

  1. การเติบโต กระจายตามภูมิศาสตร์ → ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดสหรัฐฯ เพียงอย่างเดียว

  2. การเร่งตัวของตลาดต่างประเทศ → ชดเชยการชะลอตัวธรรมชาติของ North America บางส่วน

การเติบโตรายไตรมาสและผลกำไรของ Datadog

  • ตั้งแต่ Q1 2022 → Q4 2025, รายได้ไตรมาสเติบโตจาก USD 360 ล้าน → USD 950 ล้าน

  • สามปีแทบเท่าตัว พร้อมรักษา โมเมนตัมการเติบโตสูง

แนวโน้มผลกำไร

  • 2022 – ครึ่งปี 2023: ขาดทุนจาก ลงทุนหนักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายฝ่ายขาย → operating & net margin ติดลบ

  • หลังครึ่งปี 2023: ประสิทธิภาพการดำเนินงานดีขึ้นอย่างชัดเจน

  • 2024: Operating margin สูงสุด >15%, Net margin ใกล้ 8–9%

  • 2025: Margins ปรับตัวลงเล็กน้อยเป็นเลขหลักเดียว เนื่องจาก ลงทุนต่อเนื่องและแรงกดดันการแข่งขัน

    • การลด operating margin ไม่ใช่สัญญาณธุรกิจอ่อนแอ แต่เป็นการตัดสินใจลงทุนเพื่อเติบโตระยะยาว

💡 จุดเด่นโมเดล SaaS:

  • Gross margin ยังคงสูง 75–80%

  • ยืนยัน ความสามารถขยายตัวและ scalability ของโมเดล SaaS

  • เปิดโอกาสให้ ขยายผลกำไรในระยะยาว

Cash Flow – จุดแข็งสำคัญของ Datadog

  • แม้ margin มีความผันผวน, บริษัทก็ยังสร้าง Operating Cash Flow และ Free Cash Flow บวกอย่างต่อเนื่อง

  • Free Cash Flow ล่าสุด ยังคงแข็งแกร่ง → แสดงถึง การแปลงรายได้เป็นเงินสดได้สูง

💡 ข้อแตกต่างสำคัญจากบริษัทเติบโตอื่น ๆ:

  • หลายบริษัทรายงานกำไรทางบัญชีบวก แต่ต้องลดการลงทุน

  • สำหรับ Datadog → รายได้เติบโตแบบไดนามิกควบคู่กับการสร้างเงินสดจริง

  • ข้อมูลรายไตรมาสยืนยันว่า การปรับปรุงผลกำไรไม่ได้เกิดจากบัญชีเพียงอย่างเดียว

  • ตั้งแต่ปี 2022 Operating Cash Flow เพิ่มขึ้นตามขนาดธุรกิจ

  • Free Cash Flow ยังคงบวกต่อเนื่อง → ยืนยัน การแปลงรายได้เป็นเงินสดได้แข็งแกร่ง

การจัดการเงินสดและการลงทุน

  • Periodic fluctuations ใน Financing Cash Flow

    • เพิ่มขึ้นชัดเจนใน H2 2024

    • ลดลงรุนแรงใน 2025

  • แสดงถึง การบริหารโครงสร้างทุน ไม่ใช่สัญญาณปัญหาพื้นฐานการดำเนินงาน

  • ธุรกิจหลักยังคงสร้าง เงินสดสม่ำเสมอแม้ลงทุนหนัก

💡 ข้อสังเกต:

  • โปรไฟล์เงินสดลักษณะนี้ สอดคล้องกับโมเดล SaaS ที่โตเต็มที่

  • สามารถ ลงทุนเติบโตด้วยตนเองโดยไม่เพิ่มหนี้มาก

ผลกำไรและประสิทธิภาพทุน

  • 2022–2023: ROIC ต่ำกว่า ต้นทุนทุน (WACC) เพราะลงทุนหนักในสินค้าและการขาย

  • จาก 2024: EBITDA กลับมาบวกและ ROIC ใกล้เคียงต้นทุนทุน

  • บริษัทค่อย ๆ ย้ายจากเฟสการใช้ทุนหนัก → ใช้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

💡 แนวโน้มปี 2026:

  • ความสัมพันธ์ ROIC vs WACC เป็นตัวชี้วัดสำคัญ

  • หากรักษาผลกำไรเหนือ ต้นทุนทุน → แสดงถึง การสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน พร้อมรักษาการเติบโตของรายได้

นี่คือเวอร์ชัน ภาษาไทยสรุปภาพรวม Datadog – งบดุล, การประเมินมูลค่า และแนวโน้มการลงทุน แบบ Market Insight:

งบดุลและความมั่นคงทางการเงิน

  • งบดุลยังคงอนุรักษ์นิยม

  • เงินสดและการลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง → เกิน USD 4 พันล้าน ในไตรมาสล่าสุด

  • Net Debt เป็นลบ → บริษัทมี เงินสดเกินกว่าภาระหนี้

  • Current Ratio สูงต่อเนื่อง → ความผันผวนชั่วคราวไม่กระทบภาพรวมความแข็งแกร่ง

  • โปรไฟล์งบดุลนี้ให้ ความยืดหยุ่นสำหรับการเติบโตด้วยตนเอง และโอกาสซื้อกิจการ

แนวโน้มมูลค่า (Valuation Outlook)

  • การประเมินมูลค่าผ่าน DCF (Discounted Cash Flow) – ข้อมูลเพื่อการอ้างอิง ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

  • Datadog เป็นผู้เล่นสำคัญใน Cloud Technology & AI Infrastructure

    • ให้บริการ Monitoring, Security, Real-time Analytics

    • ได้ประโยชน์จาก ความต้องการ Observability และ AI Applications เพิ่มขึ้น

  • การลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน การพัฒนาแพลตฟอร์ม, การขยายสากล และการผสาน AI → พื้นฐานมั่นคงสำหรับการเติบโตต่อเนื่อง

  • Gross Margin สูง ~80%, Operating & Free Cash Flow บวก → ยืดหยุ่นต่อการเติบโตและซื้อกิจการ

  • โมเดล SaaS ที่ scalable และความมั่นคงทางการเงิน → ลดความเสี่ยงตลาดและวางแผนขยายธุรกิจใน Cloud/AI ได้อย่างปลอดภัย

การประเมินมูลค่า DCF

  • มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้น: ประมาณ USD 160

  • ราคาปัจจุบัน: USD 129.78

  • Upside Potential: ~24%

💡 ข้อสรุป:

  • Datadog มี พื้นฐานการเงินแข็งแกร่ง

  • เป็นโอกาสน่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มอง การเติบโตต่อเนื่องใน Cloud, Observability และ AI Applications

ราคาหุ้น (Share Price)

  • แม้ การดำเนินงานดีขึ้นชัดเจน แต่หุ้น Datadog ยังมีความผันผวนสูงกว่าตลาดโดยรวม

  • Q4 2025: หุ้นทำผลงาน เหนือ S&P 500 อย่างชัดเจน

  • แต่ในเดือนถัดมา มี การปรับฐาน (correction) คืนส่วนหนึ่งของกำไรก่อนหน้า

💡 ข้อสังเกต:

  • ความผันผวนระยะสั้นยังเกิดขึ้นได้แม้พื้นฐานแข็งแกร่ง

  • นักลงทุนควรพิจารณา ภาพรวมระยะยาว พร้อมแนวโน้มธุรกิจและการเติบโต

ภาพรวมและ Key Takeaways – Datadog

1. การเติบโตของรายได้ (Strong Revenue Growth)

  • รายได้ เกือบสามเท่าใน 3 ปี

  • การเติบโตแบบ YoY คงที่ 20–30% ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

2. ผลกำไรและ Margins (Profitability & Margins)

  • Gross Margin สูง ~75% → ยืนยัน โมเดล SaaS ที่ scalable

  • Operating และ Net Margin ปรับตัวเป็นปกติในบริบทของ การลงทุนต่อเนื่อง

3. กระแสเงินสดแข็งแกร่ง (Robust Cash Flows)

  • Operating & Free Cash Flow บวกต่อเนื่อง

  • ช่วยให้ เติบโตด้วยตนเองโดยไม่เพิ่มหนี้

4. งบดุลมั่นคง (Stable Balance Sheet & Liquidity)

  • เงินสดเกินภาระหนี้

  • Current Ratio สูง → ให้ความยืดหยุ่นสำหรับ ขยายธุรกิจและซื้อกิจการ

5. AI และ Observability (AI & Observability)

  • Datadog เป็น หัวใจสำคัญของ Digital Transformation

  • Observability เป็น เลเยอร์สำคัญใน Cloud & AI Environment

6. การกระจายภูมิศาสตร์ (Geographic Diversification)

  • Segment นานาชาติเติบโต เร็วกว่า North America

  • ลด ความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดสหรัฐฯ

  • ช่วย สนับสนุนรายได้ในอนาคต

7. AI และคุณภาพโค้ด (AI & Code Quality)

  • ตลาดกังวล AI อาจ แทน SaaS → ประเมินสูงเกินจริง

  • โค้ดที่ออกแบบดีและ scalable แทนยากในระยะสั้น

  • AI ทำหน้าที่ สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์ม ไม่ใช่แทน

8. Sentiment vs Fundamentals

  • การแกว่งตัวของหุ้นระยะสั้น → สะท้อน ความรู้สึกตลาด

  • การเติบโตระยะยาว → ขึ้นอยู่กับ ความสามารถรักษาเทคโนโลยี, คุณภาพ Cash Flow และการพัฒนาแพลตฟอร์ม

13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:19

🧾 สรุปตลาด: ดอลลาร์เร่งตัวก่อนตัวเลข CPI ผลประกอบการจากยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศสออกมา “ผสมผสาน”
13 กุมภาพันธ์ 2026, 16:57

Arista Networks ปิดปี 2025 ด้วยผลประกอบการระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์!
13 กุมภาพันธ์ 2026, 09:05

ข่าวเด่นวันนี้
12 กุมภาพันธ์ 2026, 23:53

การขายทำกำไรในปัจจุบันหมายถึงจุดจบของบริษัทควอนตัมหรือไม่?
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก