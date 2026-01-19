อ่านเพิ่มเติม
16:04 · 19 มกราคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: งาน Davos และผลประกอบการรายไตรมาสบน Wall Street 🔎

สัปดาห์นี้การประชุมประจำปี World Economic Forum ที่เมืองดาวอสเริ่มขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 3,000 คน รวมถึงมหาเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งรวมกันมากกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงผู้นำธุรกิจ ธนาคาร และนักการเมือง

ในช่วงปลายสัปดาห์ เราจะได้ทราบการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นด้วย

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์นี้ (เวลา UTC+1):

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม

  • ตลอดวัน – วันหยุดธนาคารในสหรัฐฯ

  • ตลอดวัน – เริ่มการประชุมดาวอส

  • 03:00 – GDP, ยอดค้าปลีก และภาคการผลิตของจีน

  • 11:00 – ดัชนีราคาผู้บริโภค HICP ของยูโรโซน

  • 14:30 – ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ของแคนาดา

วันอังคารที่ 20 มกราคม

  • 02:00 – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของจีน

  • 08:00 – ดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ของเยอรมนี

  • 08:00 – ข้อมูลตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักร

  • 08:30 – ดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ของสวิตเซอร์แลนด์

  • หลังปิดตลาด – ผลประกอบการ Netflix

วันพุธที่ 21 มกราคม

  • ตลอดวัน – การกล่าวสุนทรพจน์ของทรัมป์ที่ดาวอส

  • 08:00 – ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI และ PPI ของสหราชอาณาจักร

  • 08:30 – สุนทรพจน์ของลาการ์ดจาก ECB

  • 17:45 – สุนทรพจน์ของลาการ์ดจาก ECB

  • 22:40 – ข้อมูล API เกี่ยวกับปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ (รายสัปดาห์)

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม

  • ตลอดวัน – วันหยุดธนาคารในจีน

  • 01:30 – ข้อมูลตลาดแรงงานของออสเตรเลีย

  • 10:00 – การตัดสินใจของ Norgesbank

  • 10:00 – ข้อมูลตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมของโปแลนด์

  • 13:30 – รายงาน Minutes ของ ECB

  • 14:30 – ข้อมูล GDP/Claims ของสหรัฐฯ

  • 16:30 – ข้อมูล EIA เกี่ยวกับปริมาณก๊าซธรรมชาติคงคลังของสหรัฐฯ

  • 18:00 – ข้อมูล DoE เกี่ยวกับปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ

  • หลังปิดตลาด – ผลประกอบการ Intel

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม

  • 00:30 – ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ของญี่ปุ่น

  • 02:00 – การตัดสินใจของ BoJ

  • 10:00 – ข้อมูล PMI ของยูโรโซนสำหรับภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนมกราคม

  • 11:00 – สุนทรพจน์ของลาการ์ดจาก ECB

  • 15:45 – ข้อมูล PMI ของสหรัฐฯ สำหรับภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนมกราคม

  • 16:00 – ข้อมูล UoM ประจำเดือนมกราคม

สัปดาห์นี้ยังมีการรายงานผลประกอบการจากบริษัทในกลุ่ม “เศรษฐกิจแบบดั้งเดิม” (Old Economy) ควบคู่ไปกับบริษัทเทคโนโลยี โดยบริษัทต่อไปนี้จะเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาส:

