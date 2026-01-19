ปฏิทินเศรษฐกิจ: งาน Davos และผลประกอบการรายไตรมาสบน Wall Street 🔎

สัปดาห์นี้การประชุมประจำปี World Economic Forum ที่เมืองดาวอสเริ่มขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 3,000 คน รวมถึงมหาเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งรวมกันมากกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงผู้นำธุรกิจ ธนาคาร และนักการเมือง
ในช่วงปลายสัปดาห์ เราจะได้ทราบการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นด้วย
ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์นี้ (เวลา UTC+1):
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม
-
ตลอดวัน – วันหยุดธนาคารในสหรัฐฯ
-
ตลอดวัน – เริ่มการประชุมดาวอส
-
03:00 – GDP, ยอดค้าปลีก และภาคการผลิตของจีน
-
11:00 – ดัชนีราคาผู้บริโภค HICP ของยูโรโซน
-
14:30 – ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ของแคนาดา
วันอังคารที่ 20 มกราคม
-
02:00 – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของจีน
-
08:00 – ดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ของเยอรมนี
-
08:00 – ข้อมูลตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักร
-
08:30 – ดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ของสวิตเซอร์แลนด์
-
หลังปิดตลาด – ผลประกอบการ Netflix
วันพุธที่ 21 มกราคม
-
ตลอดวัน – การกล่าวสุนทรพจน์ของทรัมป์ที่ดาวอส
-
08:00 – ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI และ PPI ของสหราชอาณาจักร
-
08:30 – สุนทรพจน์ของลาการ์ดจาก ECB
-
17:45 – สุนทรพจน์ของลาการ์ดจาก ECB
-
22:40 – ข้อมูล API เกี่ยวกับปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ (รายสัปดาห์)
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม
-
ตลอดวัน – วันหยุดธนาคารในจีน
-
01:30 – ข้อมูลตลาดแรงงานของออสเตรเลีย
-
10:00 – การตัดสินใจของ Norgesbank
-
10:00 – ข้อมูลตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมของโปแลนด์
-
13:30 – รายงาน Minutes ของ ECB
-
14:30 – ข้อมูล GDP/Claims ของสหรัฐฯ
-
16:30 – ข้อมูล EIA เกี่ยวกับปริมาณก๊าซธรรมชาติคงคลังของสหรัฐฯ
-
18:00 – ข้อมูล DoE เกี่ยวกับปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ
-
หลังปิดตลาด – ผลประกอบการ Intel
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม
-
00:30 – ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ของญี่ปุ่น
-
02:00 – การตัดสินใจของ BoJ
-
10:00 – ข้อมูล PMI ของยูโรโซนสำหรับภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนมกราคม
-
11:00 – สุนทรพจน์ของลาการ์ดจาก ECB
-
15:45 – ข้อมูล PMI ของสหรัฐฯ สำหรับภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนมกราคม
-
16:00 – ข้อมูล UoM ประจำเดือนมกราคม
สัปดาห์นี้ยังมีการรายงานผลประกอบการจากบริษัทในกลุ่ม “เศรษฐกิจแบบดั้งเดิม” (Old Economy) ควบคู่ไปกับบริษัทเทคโนโลยี โดยบริษัทต่อไปนี้จะเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาส:
ดอกเบี้ยในอังกฤษจะไปทางไหนต่อ❓ ราคายาสูบและค่าตั๋วเครื่องบินดันเงินเฟ้อพุ่ง 📈
ปฏิทินเศรษฐกิจ: คำปราศรัยของทรัมป์ที่ดาวอส และผลประกอบการ Wall Street 🔎
สรุปข่าวเช้า
BREAKING: EURUSD พุ่งขึ้น 0.7% หลังดัชนีความเชื่อมั่น ZEW ปรับตัวดีขึ้น 📈