🚨 หุ้นเยอรมันเทขายรุนแรงขึ้น DAX ร่วง 1.5% ช้างป่าเล็งการหลุดแนวรับ

DE40 (D1) – การเทขายหุ้นเยอรมันเร่งตัว 🚨
สัญญา DAX ของเยอรมนี (DE40) ร่วงลงมากกว่า 1.5% ในวันนี้ และการจัดวางทางเทคนิคบนกราฟกำลังดูท้าทายมากขึ้นสำหรับฝั่ง Bull โดยดัชนีได้ปรับตัวลงเกือบ 1,000 จุด จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
สัญญา DAX กำลังเข้าใกล้การทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA50)
-
RSI ร่วงต่ำกว่า 47
-
MACD ให้สัญญาณ “ครอสลง” (bearish crossover)
EMA50 ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นแนวรับโมเมนตัมสำคัญ และหากหลุดลงได้ จะเปิดทางให้ทดสอบโซน 24,000 จุด
แรงขายยังเห็นได้ทั่วตลาดหุ้นยุโรปอื่น ๆ วันนี้ รวมถึงฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร ขณะที่ความเชื่อมั่นในสินทรัพย์สหรัฐฯ ก็อ่อนลงเช่นกัน ตลาดถูกกดดันจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับยุโรป
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ภาษีนำเข้าสำหรับ 8 ประเทศที่ทรัมป์ระบุไว้ — รวมถึงเยอรมนี ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร — มีแนวโน้มปรับขึ้นอีก 10 จุดเปอร์เซ็นต์ จากอัตราปัจจุบันที่ 15%
ยุโรปน่าจะตอบโต้ด้วยมาตรการลงโทษ ซึ่งอาจมุ่งเป้าไปที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจในยุโรป
ความอ่อนแอในวันนี้ยังสะท้อนให้เห็นในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมความมั่นคงอย่าง Rheinmetall (RHM.DE) ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประโยชน์ทางอ้อมจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างวอชิงตันกับบรัสเซลส์และลอนดอน
