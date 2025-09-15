อ่านเพิ่มเติม

DE40: ตลาดยุโรปคอยการตัดสินใจของเฟด

08:10 15 กันยายน 2025

ตลาดการเงินยุโรปวันนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศ ซบเซา
สัญญาล่วงหน้า ดัชนี DE40 ร่วงกว่า 0.4% ขณะที่ EU50 อ่อนตัวลงมากกว่า 0.8% ส่วน FRA40 และ ITA40 ก็ปรับตัวลงราว 0.9% และ 0.8% ตามลำดับ ตลาดกำลังตอบสนองต่อข้อมูลเงินเฟ้อจากเยอรมนีและรอคอยการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)

ข้อมูลจากเยอรมนี แสดงว่าอัตราเงินเฟ้อ (CPI) เดือนล่าสุดเพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบรายปี และ 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน สอดคล้องกับคาดการณ์ ดัชนีราคาผู้บริโภคแบบปรับเทียบ (HICP) ก็เพิ่มขึ้น 2.1% y/y และ 0.1% m/m เช่นกัน แม้อัตราเงินเฟ้อคงที่ แต่ยังมีความกังวลว่าแรงกดดันด้านราคาต่อไปอาจส่งผลต่อท่าทีการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB)

ในด้านนโยบายการเงินทั่วโลก นักลงทุนกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดต่อ การตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะเดินหน้าผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อ ตลาดการเงินโลก

 

Volatility Observed Across the Broader European Market
ตลาดหุ้นยุโรป – DE40 และหุ้นรายบริษัท

  • ดัชนี DE40 ลดลง 0.4% เคลื่อนไหวใกล้แนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 100 วัน ความเชื่อมั่นตลาดยังระมัดระวัง ก่อนการตัดสินใจดอกเบี้ยของ Fed ในสัปดาห์หน้า

ข่าวบริษัท

  • Hannover Re (HNR.DE) เพิ่มขึ้นเกือบ 3% หลัง UBS ปรับคำแนะนำจาก "ถือ" เป็น "ซื้อ" และตั้งราคาเป้าหมายใหม่ที่ 280 ยูโร (+16%)

  • Stellantis (STLAM.IT) ลดลง 1.7% หลัง UBS ปรับลดคาดการณ์จากผลประกอบการล่าช้า ต้นทุนสูง และการแข่งขันจากจีน

  • BAE Systems (BSP.DE) เพิ่มขึ้นราว 1% จากความต้องการอาวุธและการใช้จ่ายด้านกลาโหมในยุโรปที่สูงขึ้น

 

