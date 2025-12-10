DE40: การใช้จ่ายกลาโหมของเยอรมนีทำสถิติสูงสุด หนุนตลาดพุ่งขึ้น 📈

- รัฐสภาเยอรมนี (Bundestag) อนุมัติคำสั่งจัดซื้อทางการทหารมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 52,000 ล้านยูโร ครอบคลุมสัญญา 29 ฉบับสำหรับกองทัพเยอรมนี (Bundeswehr) ส่งผลให้หุ้น Rheinmetall, Renk และ Hensoldt ปรับตัวขึ้น
- หุ้น Orsted และ Vestas ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังศาลสหรัฐมีคำตัดสินยกเลิกคำสั่งห้ามโครงการกังหันลมใหม่ ทำให้แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง
- ขณะที่ Thyssenkrupp คาดขาดทุนสุทธิ 400–800 ล้านยูโรในปีงบประมาณปัจจุบัน จากภาวะตลาดเหล็กที่อ่อนแอและค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างกิจการ ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลงประมาณ 10%
สัปดาห์หน้า รัฐสภาเยอรมนี (Bundestag) เตรียมอนุมัติวงเงินงบกลาโหมสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 52,000 ล้านยูโร (ราว 61,000 ล้านดอลลาร์) ครอบคลุมสัญญา 29 ฉบับสำหรับกองทัพ Bundeswehr นี่เป็นการตัดสินใจด้านงบประมาณกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในประว史ของเยอรมนี และมีเป้าหมายเพื่อยกระดับกองทัพให้กลายเป็น “กองกำลังทางทหารตามแบบที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรป”
การลงทุนหลักประกอบด้วย
22,000 ล้านยูโร สำหรับยุทโธปกรณ์พื้นฐานและเครื่องแบบ
4.2 พันล้านยูโร สำหรับยานรบทหารราบ Puma
3 พันล้านยูโร สำหรับระบบขีปนาวุธสกัดกั้นขั้นสูง Arrow 3 ร่วมพัฒนากับอิสราเอล
1.6 พันล้านยูโร สำหรับดาวเทียวลาดตระเวน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านข่าวกรองและการเฝ้าตรวจ
มาตรการขนาดใหญ่นี้สะท้อนการเร่งปรับปรุงกองทัพครั้งใหญ่ที่เริ่มต้นหลังการรุกรานยูเครนของรัสเซียในปี 2022 ขณะนั้นอดีตนายกรัฐมนตรี โอลาฟ ชอลซ์ ได้ประกาศว่าเป็น “จุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์” (Zeitenwende) และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ฟรีดริช เมิร์ซ ยังคงเดินหน้าตามเส้นทางนี้ด้วยความจริงจังยิ่งขึ้น โดยอัดฉีดงบประมาณหลายแสนล้านยูโรเพื่อฟื้นฟูกองทัพที่ถูกละเลยมายาวนาน และปรับโครงสร้างความมั่นคงของยุโรปครั้งใหญ่ เมิร์ซย้ำหลายครั้งว่าเป้าหมายคือ “ปกป้องเสรีภาพของคนรุ่นต่อไป” โดยในการพบปะประชาชนล่าสุด เขากล่าวว่า
“โลกของเราเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เราต้องมีขีดความสามารถในการป้องกันตัวเอง เพื่อให้เราไม่ต้องเข้าสู่สงครามจริง ๆ”
การทุ่มงบกลาโหมระดับประวัติการณ์ของเยอรมนีนี้ยังสอดคล้องกับความพยายามของยุโรปในการเสริมสร้างความมั่นคง ท่ามกลางภัยคุกคามจากรัสเซียที่เพิ่มขึ้น ทั้งการจัดซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศสมัยใหม่ การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศ และการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ เป้าหมายไม่ใช่เพียงสร้างเสถียรภาพในทวีป แต่ยังรวมถึงการสร้างกองทัพที่ทันสมัย ติดอาวุธครบครัน และพร้อมตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างรวดเร็ว
ขนาดการลงทุนที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้แสดงให้เห็นว่า เยอรมนีให้ความสำคัญกับความมั่นคงของยุโรปอย่างแท้จริง และกำลังเดินหน้าแผนปรับปรุงกองทัพอย่างทะเยอทะยานอย่างต่อเนื่อง
Currently, volatility is observed across the broader European market.
Source: xStation
ระหว่างการซื้อขายวันนี้ ฟิวเจอร์สดัชนีปรับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ฟื้นคืนบางส่วนจากการร่วงก่อนหน้า และสะท้อนถึงการปรับตัวดีขึ้นของมุมมองตลาดในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมระยะยาว ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบสะสม (consolidation) เดิม หมายความว่าการดีดตัวรอบนี้ยังไม่ใช่การเบรกเอาต์เหนือกรอบเดิมอย่างยั่งยืน หรือเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มหลัก
ที่มา: xStation
📰 ข่าวบริษัท
🔸 หุ้นกลุ่มกลาโหมปรับตัวขึ้นแรง
หุ้น Rheinmetall (RHM.DE), Renk (R3NK.DE), Hensoldt (HAG.DE) และบริษัทในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอื่น ๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังรัฐสภาเยอรมนีอนุมัติคำสั่งจัดซื้อทางทหารมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ 52,000 ล้านยูโร (ราว 61,000 ล้านดอลลาร์) ครอบคลุมสัญญา 29 ฉบับเพื่อสนับสนุนแผนยกระดับกองทัพ Bundeswehr ให้เป็นกองกำลังทางทหารแบบดั้งเดิมที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรป
นี่เป็นทั้งจำนวนสัญญาและมูลค่าที่สูงที่สุดเท่าที่ Bundestag เคยอนุมัติในครั้งเดียว สะท้อนระดับการปรับปรุงกองทัพครั้งใหญ่ และช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้
🔸 หุ้นพลังงานสะอาดดีดตัว หลังศาลสหรัฐยกเลิกคำสั่งห้าม
หุ้นบริษัทพลังงานลมอย่าง Orsted (ORSTED.DK) และ Vestas (VWS.DK) ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำตัดสินยกเลิกคำสั่งห้ามโครงการกังหันลมใหม่ทั่วประเทศ ซึ่งเคยถูกประกาศในยุคของโดนัลด์ ทรัมป์
การตัดสินครั้งนี้เปิดทางให้โครงการลมทั้งบนบกและนอกชายฝั่งในสหรัฐกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง ส่งสัญญาณบวกต่อภาคพลังงานสะอาดหลังเจอความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบมาหลายเดือน
🔸 Thyssenkrupp คาดขาดทุนหนัก หุ้นร่วง 10%
Thyssenkrupp (TKA.DE) คาดว่าจะขาดทุนสุทธิอย่างมีนัยสำคัญในปีงบประมาณปัจจุบัน (ต.ค. 2025 – ก.ย. 2026) จากสภาวะตลาดเหล็กที่อ่อนแอ และต้นทุนการปรับโครงสร้างสูงราว 350 ล้านยูโร ส่งผลให้บริษัทคาดการณ์การขาดทุนรวม 400–800 ล้านยูโร
ข่าวดังกล่าวกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน ทำให้ราคาหุ้นร่วงลงประมาณ 10% ในวันนี้ แผนปรับโครงสร้างรวมถึง
ลดจำนวนพนักงานในโรงงานเหล็กลง 40% (ประมาณ 11,000 คน)
ลดกำลังการผลิตเหล็กจาก 11.5 ล้านตัน เหลือเพียง 8.7–9 ล้านตัน
พร้อมลงทุนในเทคโนโลยีผลิตเหล็กที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ
