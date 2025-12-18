DE40: ข้อมูลมาก แต่การเคลื่อนไหวของตลาดน้อย

- ความวุ่นวายทางการเมืองกดดันมูลค่าตลาด
- อุตสาหกรรมกลาโหมยุโรปยังคงขับเคลื่อนตลาด
- เศรษฐกิจอังกฤษชะลอตัว คาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ย
- เงินเฟ้อยุโรปเป็นไปตามคาดการณ์
- ความวุ่นวายทางการเมืองกดดันมูลค่าตลาด
- อุตสาหกรรมกลาโหมยุโรปยังคงขับเคลื่อนตลาด
- เศรษฐกิจอังกฤษชะลอตัว คาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ย
- เงินเฟ้อยุโรปเป็นไปตามคาดการณ์
เซสชันยุโรปดำเนินไปอย่างสงบ โดยนักลงทุนแสดงความมองโลกในแง่ดีแบบปานกลาง ดัชนีส่วนใหญ่เคลื่อนไหวใกล้ระดับเปิดตลาด แต่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ผู้นำการเติบโตคือ FTSE1000 ที่สัญญาซื้อขายปรับขึ้นมากกว่า 1.4% จากความคาดหวังใหม่เกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ย ขณะที่สัญญา ITA40 และ NED25 ปรับขึ้น 0.4% ส่วน DAX เคลื่อนไหวรอบระดับเปิดตลาด ดัชนีฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ปรับลดเล็กน้อยไม่เกิน 0.3%
นักลงทุนในตลาดยุโรปต้องประเมินข้อมูลทางการเมืองและเศรษฐกิจมหภาคจำนวนมาก
-
สถานการณ์ทางการเมือง: โดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ตอบโต้บริษัทเทคโนโลยียุโรป หลังมีการปรับเงินบริษัทอเมริกัน พร้อมขู่บุกเวเนซุเอลาอีกครั้ง ซึ่งอาจสร้างความผันผวนเพิ่มเติมทั้งในเซสชันนี้และวันต่อ ๆ ไป
-
เยอรมนี: มีมาตรการสำคัญที่ตลาดอาจมองว่าเอื้อต่อการเติบโต
-
รัฐบาลเยอรมนีและสหภาพยุโรปอนุมัติข้อยกเว้นสำคัญในกฎหมายห้ามขายรถเครื่องยนต์สันดาป
-
เยอรมนียกเลิกข้อจำกัดการใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจบางส่วน
-
KNDS ผู้ผลิตรถถังเยอรมันเตรียมแผน IPO โดยคาดว่าฝ่ายบริหารจะเสนอแผนเบื้องต้นเข้าสู่ตลาดหุ้นภายในสัปดาห์นี้
-
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค:
-
อังกฤษ: ดัชนี CPI ต่ำกว่าคาดที่ 3.2% YoY (คาด 3.4%) และ -0.2% MoM เปิดทางให้ BoE พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ย
-
เยอรมนี: ดัชนี IFO ต่ำกว่าคาด อยู่ในโซนหดตัวที่ 87.6
-
ยูโรโซน: อัตราเงินเฟ้อ HCPI เป็นไปตามคาด 2.4% YoY และ -0.5% MoM
DE40 (D1): ตลาดเคลื่อนไหวใกล้ระดับเปิด แสดงความผันผวนจำกัดแต่ยังต้องติดตามปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด
แหล่งข้อมูล: xStation5
กราฟแสดงการดำเนินต่อเนื่องของรูปแบบขาลงกว้างพร้อมแนวโน้มต่ำ ค่าเฉลี่ย EMA และ MACD แสดงการขยายตัวที่ลดลง บ่งชี้ถึงความอ่อนแอของผู้ซื้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องทะลุระดับ FIBO 23.6 เพื่อป้องกันการปรับตัวลดลงเพิ่มเติม หากผู้ขายต้องการรักษาแนวโน้มเชิงรุก จำเป็นต้องผ่านค่าเฉลี่ย EMA 50 และ 100 อย่างรวดเร็ว จากนั้นถึงระดับ FIBO 50
ข่าวบริษัท:
-
RENK (R3NK.DE), Rheinmetall (RHM.DE) – บริษัทอุตสาหกรรมกลาโหมเยอรมันปรับตัวขึ้นแก้ไขส่วนหนึ่งของการปรับตัวลดลงล่าสุด โดยเกิดจากความล้มเหลวเพิ่มเติมในการเจรจาสันติภาพ การซื้อของประเทศ NATO และข้อมูลเกี่ยวกับการรวมกำลังทหารและการฝึกซ้อมของรัสเซียในเบลารุส มูลค่าหุ้นปรับขึ้นประมาณ 1.5–2.5%
-
Siemens Healthineers (SHL.DE) – บริษัทประกาศว่าหนึ่งในสตาร์ทอัปที่ถือหุ้นอยู่มีความคืบหน้าในโครงการที่กำลังดำเนินการ
-
Suedzucker (SZU.DE) – ผู้ผลิตอาหารเผยแนวโน้มการเติบโตของรายได้ต่ำกว่าคาด ส่งผลให้หุ้นร่วงมากกว่า 3%
-
Thyssenkrupp Nucera (NCH2.DE) – บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์พลังงานรายงานผลประกอบการเหนือความคาดหมาย พร้อมแนวโน้มอนาคตที่ดี หุ้นปรับขึ้นมากกว่า 2%
BREAKING: ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ปรับลดดอกเบี้ย – GBPUSD ฟื้นตัว
⏫น้ำมันพุ่งขึ้น 2% จากความไม่แน่นอนด้านอุปทาน
EU ปรับบริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี — บทบาทในการแข่งขันระหว่าง EU และสหรัฐฯ
US OPEN: บรรยากาศเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความ มองโลกในแง่ดีเล็กน้อย