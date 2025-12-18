อ่านเพิ่มเติม
08:24 · 18 ธันวาคม 2025

DE40: ข้อมูลมาก แต่การเคลื่อนไหวของตลาดน้อย

ประเด็นหลัก
DE40
ดัชนี
-
-
ประเด็นหลัก
  • ความวุ่นวายทางการเมืองกดดันมูลค่าตลาด
  • อุตสาหกรรมกลาโหมยุโรปยังคงขับเคลื่อนตลาด
  • เศรษฐกิจอังกฤษชะลอตัว คาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ย
  • เงินเฟ้อยุโรปเป็นไปตามคาดการณ์

เซสชันยุโรปดำเนินไปอย่างสงบ โดยนักลงทุนแสดงความมองโลกในแง่ดีแบบปานกลาง ดัชนีส่วนใหญ่เคลื่อนไหวใกล้ระดับเปิดตลาด แต่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ผู้นำการเติบโตคือ FTSE1000 ที่สัญญาซื้อขายปรับขึ้นมากกว่า 1.4% จากความคาดหวังใหม่เกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ย ขณะที่สัญญา ITA40 และ NED25 ปรับขึ้น 0.4% ส่วน DAX เคลื่อนไหวรอบระดับเปิดตลาด ดัชนีฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ปรับลดเล็กน้อยไม่เกิน 0.3%

นักลงทุนในตลาดยุโรปต้องประเมินข้อมูลทางการเมืองและเศรษฐกิจมหภาคจำนวนมาก

  • สถานการณ์ทางการเมือง: โดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ตอบโต้บริษัทเทคโนโลยียุโรป หลังมีการปรับเงินบริษัทอเมริกัน พร้อมขู่บุกเวเนซุเอลาอีกครั้ง ซึ่งอาจสร้างความผันผวนเพิ่มเติมทั้งในเซสชันนี้และวันต่อ ๆ ไป

  • เยอรมนี: มีมาตรการสำคัญที่ตลาดอาจมองว่าเอื้อต่อการเติบโต

    • รัฐบาลเยอรมนีและสหภาพยุโรปอนุมัติข้อยกเว้นสำคัญในกฎหมายห้ามขายรถเครื่องยนต์สันดาป

    • เยอรมนียกเลิกข้อจำกัดการใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจบางส่วน

    • KNDS ผู้ผลิตรถถังเยอรมันเตรียมแผน IPO โดยคาดว่าฝ่ายบริหารจะเสนอแผนเบื้องต้นเข้าสู่ตลาดหุ้นภายในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค:

  • อังกฤษ: ดัชนี CPI ต่ำกว่าคาดที่ 3.2% YoY (คาด 3.4%) และ -0.2% MoM เปิดทางให้ BoE พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ย

  • เยอรมนี: ดัชนี IFO ต่ำกว่าคาด อยู่ในโซนหดตัวที่ 87.6

  • ยูโรโซน: อัตราเงินเฟ้อ HCPI เป็นไปตามคาด 2.4% YoY และ -0.5% MoM

DE40 (D1): ตลาดเคลื่อนไหวใกล้ระดับเปิด แสดงความผันผวนจำกัดแต่ยังต้องติดตามปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด

 

แหล่งข้อมูล: xStation5

กราฟแสดงการดำเนินต่อเนื่องของรูปแบบขาลงกว้างพร้อมแนวโน้มต่ำ ค่าเฉลี่ย EMA และ MACD แสดงการขยายตัวที่ลดลง บ่งชี้ถึงความอ่อนแอของผู้ซื้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องทะลุระดับ FIBO 23.6 เพื่อป้องกันการปรับตัวลดลงเพิ่มเติม หากผู้ขายต้องการรักษาแนวโน้มเชิงรุก จำเป็นต้องผ่านค่าเฉลี่ย EMA 50 และ 100 อย่างรวดเร็ว จากนั้นถึงระดับ FIBO 50

ข่าวบริษัท:

  • RENK (R3NK.DE), Rheinmetall (RHM.DE) – บริษัทอุตสาหกรรมกลาโหมเยอรมันปรับตัวขึ้นแก้ไขส่วนหนึ่งของการปรับตัวลดลงล่าสุด โดยเกิดจากความล้มเหลวเพิ่มเติมในการเจรจาสันติภาพ การซื้อของประเทศ NATO และข้อมูลเกี่ยวกับการรวมกำลังทหารและการฝึกซ้อมของรัสเซียในเบลารุส มูลค่าหุ้นปรับขึ้นประมาณ 1.5–2.5%

  • Siemens Healthineers (SHL.DE) – บริษัทประกาศว่าหนึ่งในสตาร์ทอัปที่ถือหุ้นอยู่มีความคืบหน้าในโครงการที่กำลังดำเนินการ

  • Suedzucker (SZU.DE) – ผู้ผลิตอาหารเผยแนวโน้มการเติบโตของรายได้ต่ำกว่าคาด ส่งผลให้หุ้นร่วงมากกว่า 3%

  • Thyssenkrupp Nucera (NCH2.DE) – บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์พลังงานรายงานผลประกอบการเหนือความคาดหมาย พร้อมแนวโน้มอนาคตที่ดี หุ้นปรับขึ้นมากกว่า 2%

19 ธันวาคม 2025, 08:42

BREAKING: ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ปรับลดดอกเบี้ย – GBPUSD ฟื้นตัว
18 ธันวาคม 2025, 08:23

⏫น้ำมันพุ่งขึ้น 2% จากความไม่แน่นอนด้านอุปทาน
17 ธันวาคม 2025, 11:13

EU ปรับบริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี — บทบาทในการแข่งขันระหว่าง EU และสหรัฐฯ
16 ธันวาคม 2025, 08:41

US OPEN: บรรยากาศเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความ มองโลกในแง่ดีเล็กน้อย

