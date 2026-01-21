อ่านเพิ่มเติม
👉 การวิเคราะห์ทางเทคนิค: DE40 ร่วงหนักขึ้น 🚨 หุ้นเยอรมนีเผชิญแรงกดดัน

สัญญาฟิวเจอร์ส DAX (DE40) ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องในวันนี้ โดยถอยลงมาใกล้บริเวณ 24,500 จุด ซึ่งเป็นโซนที่เริ่มเห็นปฏิกิริยาราคาที่มีนัยสำคัญ (จุดสูงสุดย่อยวันที่ 12 พฤศจิกายน และ 12 ธันวาคม 2025)
ภาพนี้บ่งชี้ว่า ดัชนีอาจกลับมาหาแนวรับและมีโอกาสรีบาวด์ได้ หากราคาลงมาใกล้บริเวณ 24,300 จุด

อย่างไรก็ตาม หากการปรับฐานของตลาดหุ้นสหรัฐฯ รุนแรงขึ้น การเคลื่อนไหวแบบปรับฐานในสัดส่วน 1:1 อาจทำให้ดัชนีมีโอกาสลงไปทดสอบโซน 24,000 จุด และอาจ “แตะ” จุดต่ำสุดย่อยในช่วงกลางเดือนธันวาคมได้

Source: xStation5

เมื่อมองย้อนกลับไปในกรอบเวลาที่กว้างขึ้น จะเห็นว่า ทุกครั้งที่ดัชนีหลุดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (EMA50) บนกราฟรายวัน มักตามมาด้วยการเร่งตัวของแนวโน้มขาลง

นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 การปรับฐานลงทั้ง 3 รอบ ที่ผ่านมา มีโครงสร้างการเคลื่อนไหวแบบ 1:1 ใกล้เคียงกัน แม้ช่วงการปรับตัวจะสั้นกว่าสองรอบใหญ่ล่าสุดในเดือนธันวาคม และ—อาจรวมถึง—การเคลื่อนไหวรอบปัจจุบันในเดือนมกราคม 2026

หากดัชนีต้องการทดสอบความแข็งแกร่งของแนวโน้มระยะยาว การปรับฐานอาจขยายตัวลงไปได้ถึงบริเวณ 23,800 จุด ซึ่งเป็นตำแหน่งของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (EMA200 – เส้นสีแดง) บนกราฟรายวัน

ในทางกลับกัน หากเกิดการดีดตัวกลับจากระดับปัจจุบัน ก็อาจจุดชนวนให้โมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งกลับมาอีกครั้ง โดยมีแนวต้านที่น่าจับตาใกล้บริเวณ 24,800 จุด ซึ่งเป็นจุดสูงสุดย่อยสองครั้งในเดือนกรกฎาคมและตุลาคม 2025

Source: xStation5

