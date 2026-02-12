DE40 ทำผลงานเหนือกว่าตลาดหุ้นยุโรป 🇩🇪 📈 กำไรของหุ้นบิ๊กแคปหนุนดัชนีพุ่งแรง 🚀

สัญญาฟิวเจอร์ส DAX (DE40) เข้าสู่การซื้อขายในวันพฤหัสบดีด้วยผลงานที่โดดเด่น โดยปรับตัวขึ้น 1% และทำผลงานเหนือกว่าดัชนียุโรปอื่น ๆ ทั้งหมด (EU50: +0.25%)
บรรยากาศการลงทุนโดยรวมกลับมาเป็นบวก หลังจากรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ้นอย่างโดดเด่นของดัชนีหุ้นบลูชิพเยอรมนีส่วนใหญ่มาจากแรงซื้อหลังประกาศงบการเงินของหุ้นขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักสูงในดัชนี ซึ่งกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมาก
DE40 ยืนยันการฟื้นตัวขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยพุ่งทะลุเส้น EMA 24 วัน และเบรกแนวต้าน Fibonacci 61.8% ที่ระดับ 25,125
ขณะที่ RSI ขยับขึ้นสู่ 58.8 สะท้อนโมเมนตัมเชิงบวกต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ระดับ Fibonacci 78.6% บริเวณ 25,326
การยืนเหนือโซน 25,000 ได้อย่างมั่นคงถือเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการกลับไปทดสอบจุดสูงสุดล่าสุด
แหล่งที่มา: xStation5
อะไรเป็นแรงขับเคลื่อน DE40 วันนี้?
🔹 การกลับมาของความต้องการความเสี่ยง (Risk Appetite)
ดัชนีหุ้นทั่วโลกค่อย ๆ ฟื้นตัวจากแรงขายหุ้นเทคโนโลยีในสัปดาห์ก่อน ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาที่หลากหลายต่อการลงทุน CAPEX มหาศาลของบิ๊กเทค และความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจาก AI
หลังนักลงทุนรับรู้ตัวเลขการลงทุนขนาดใหญ่จากบริษัทอย่าง Alphabet และ Amazon แล้ว ความสนใจจึงหันไปที่ข้อมูลตลาดแรงงานในฐานะตัวชี้วัดสุขภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ
แม้รายงาน ADP จะออกมาน่ากังวล (22K เทียบกับคาดการณ์ 45K) แต่ตัวเลข NFP เมื่อวานนี้กลับออกมาดีกว่าคาดอย่างมาก (130K เทียบกับคาด 70K) ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่ชะลอตัว และหนุนบรรยากาศการลงทุนให้กลับมาเป็นบวกอีกครั้ง
🔹 Siemens พุ่งแรงจากความต้องการดาต้าเซ็นเตอร์
บริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดของเยอรมนี ปรับตัวขึ้นราว +6.8% หลังปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS) ทั้งปีสู่ €10.70–11.10
กำไรภาคอุตสาหกรรมไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 15% สู่ €2.9 พันล้าน สูงกว่าคาด
ยอดขายเพิ่ม 4% เป็น €19.14 พันล้าน และคำสั่งซื้อเพิ่ม 7%
การเติบโตได้รับแรงหนุนจากความต้องการดาต้าเซ็นเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยรายได้ในกลุ่มนี้พุ่งขึ้นมากกว่าหนึ่งในสาม เสริมความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มทั้งปี
🔹 SAP หยุดแรงขายต่อเนื่อง
บริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำของยุโรปลดลงราว 15% ตั้งแต่ต้นปี จากยอดงานค้างในธุรกิจคลาวด์ที่น่าผิดหวัง ทำให้สูญเสียตำแหน่งบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในเยอรมนีให้กับ Siemens (ปัจจุบันราว €236.5 พันล้าน)
อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นเริ่มทรงตัวบริเวณ €170 และกลับมาเคลื่อนไหวในแดนบวกวันนี้ แม้เมื่อวานจะร่วง 5% และเปิดตลาดเช้าวันนี้อ่อนตัวในช่วงแรก
🔹 Deutsche Telekom บวกตามผลประกอบการสหรัฐฯ
บริษัทใหญ่อันดับสามของเยอรมนีตามมูลค่าตลาด ก็ทำผลงานดีกว่าหุ้น DAX หลายตัวเช่นกัน (+2.8%) หลังบริษัทลูกในสหรัฐฯ อย่าง T-Mobile รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 แข็งแกร่ง
• ลูกค้าใหม่ระบบรายเดือนเพิ่ม 962,000 ราย (สูงสุดในกลุ่มผู้ให้บริการรายใหญ่ในสหรัฐฯ)
• รายได้จากแพ็กเกจพรีเมียมเติบโตดี
• แนวโน้มระยะยาวปี 2026–2027 แข็งแกร่ง
แม้กระแสเงินสดอิสระต่ำกว่าคาดเล็กน้อย แต่นวัตกรรมเครือข่าย AI และการลงทุน 5G ต่อเนื่องยังช่วยหนุนมุมมองเชิงบวก ท่ามกลางการแข่งขันด้านโปรโมชั่นที่รุนแรง
