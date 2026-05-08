DE40: แนวโน้มขาลงกลับสู่ยุโรปอีกครั้ง 💡

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงในวันศุกร์ โดย Stoxx 600 ลดลงประมาณ 0.65% ขณะที่ DAX ลดลง 0.89% และ CAC 40 ลดลง 0.88%
ปัจจัยหลักที่กดดันตลาดมาจากการเพิ่มความตึงเครียดด้านการค้าโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งโพสต์บน Truth Social เมื่อวันพฤหัสบดี เตือนว่าอาจเก็บภาษีในระดับที่ “สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ” ต่อสินค้าสหภาพยุโรป หาก EU ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าปีที่แล้ว โดยเฉพาะการลดภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ลงเหลือศูนย์
ในขณะเดียวกัน ตลาดยังติดตามสถานการณ์การแลกเปลี่ยนการยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ แม้จะยังไม่มีการยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงล่ม แต่ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นได้เพิ่มความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน WTI เพิ่มขึ้นประมาณ 2% อยู่ที่ระดับราว 94.67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ Brent ขยับขึ้นเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อย โดยดัชนี USD ลดลง 0.36% ขณะที่ EUR/USD ทรงตัวบริเวณ 1.1771
ในเชิงรายกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มที่ทำผลงานดีที่สุด โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมัน นำโดย Eni ที่ปรับขึ้น 2.28% ขณะที่กลุ่มการเงินและอุตสาหกรรมอ่อนแอที่สุด โดยปรับตัวลดลงรวมประมาณ 1% ถูกกดดันจาก Allianz ลดลง 4.96% และ Rheinmetall ลดลง 4.77%
โดยรวม ตลาดกำลังตอบสนองต่อทั้งความเสี่ยงด้านสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ–EU และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ทำให้บรรยากาศการลงทุนกลับมาอยู่ในโหมดระมัดระวังอีกครั้ง
ตารางแสดงหุ้นที่ปรับตัวดีที่สุดและแย่ที่สุดในช่วงการซื้อขายวันนี้ในยุโรป
แหล่งที่มา: XTB HQ Research Department
ผลการดำเนินงานรายภาคส่วน
แหล่งที่มา: XTB HQ Research Department
บริษัท (Companies)
Commerzbank รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 9.4% เป็น 913 ล้านยูโร สูงกว่าคาดการณ์ที่ 868 ล้านยูโร ธนาคารปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิทั้งปีเป็นอย่างน้อย 3.4 พันล้านยูโร พร้อมประกาศเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ใหม่ ตั้งเป้ากำไรเพิ่มเป็นสองเท่าภายในปี 2030 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ 21%
ในเวลาเดียวกัน ธนาคารประกาศปรับลดพนักงานรอบใหม่จำนวน 3,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ป้องกันการเข้าซื้อกิจการแบบ hostile takeover จาก UniCredit ที่ถือหุ้นอยู่เกือบ 30% โดย UniCredit ได้ยื่นข้อเสนอซื้อกิจการมูลค่า 37 พันล้านยูโร แต่ถูกคัดค้านอย่างหนักทั้งจากบอร์ดบริหารของ Commerzbank และรัฐบาลเยอรมนี โดยนายกรัฐมนตรี Friedrich Merz ระบุว่าเป็นความพยายามเข้าซื้อกิจการที่ “เป็นศัตรูและก้าวร้าว”
IAG (เจ้าของ British Airways และ Iberia) รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 รายได้อยู่ที่ 7.18 พันล้านยูโร (+1.9% YoY) ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 77% เป็น 351 ล้านยูโร สูงกว่าคาดการณ์
อย่างไรก็ตาม บริษัทเตือนว่ากำไรทั้งปีอาจต่ำกว่าที่เคยคาดไว้ เนื่องจากต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มขึ้น โดยค่าใช้จ่ายน้ำมันรวมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 9 พันล้านยูโร ซึ่งมีการป้องกันความเสี่ยง (hedge) แล้วประมาณ 70%
หุ้น IAG ลดลงราว 1.5% และกลุ่มท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ทำผลงานแย่ที่สุดในวันศุกร์
Rheinmetall ปรับตัวลดลงเกือบ 5% และเป็นหุ้นที่ร่วงแรงที่สุดในดัชนี Euro Stoxx 50
บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 รายได้เพิ่มขึ้น 7.7% YoY เป็น 1.94 พันล้านยูโร แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 2.1–2.2 พันล้านยูโรอย่างชัดเจน
กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 224 ล้านยูโร (+17% YoY) แต่ก็ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 262 ล้านยูโร ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 2.42 ยูโร ต่ำกว่าที่คาดไว้ 2.70 ยูโร
อย่างไรก็ตาม บริษัทคงเป้าหมายการเติบโตยอดขายทั้งปีไว้ที่ 40–45% โดยชี้ไปที่ backlog คำสั่งซื้อที่ทำสถิติสูงสุดที่ 73 พันล้านยูโร (+30% YoY) ซึ่งสะท้อนดีมานด์เชิงโครงสร้างที่ยังแข็งแกร่ง
ที่น่าสนใจคือ แม้ผลประกอบการอ่อนกว่าคาด แต่ผู้บริหารระดับสูงรวมถึง CEO ได้เข้าซื้อหุ้นรวมมูลค่าเกือบ 1 ล้านยูโร ซึ่งในอดีตมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณความเชื่อมั่นต่อมูลค่าระยะยาวของบริษัท
