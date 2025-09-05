DE40: Porsche โบกมือลา DAX – อุตสาหกรรมเยอรมนีอ่อนแรง

ตลาดหุ้นเยอรมนีวันนี้: Porsche หลุดจาก DAX – อุตสาหกรรมซบเซา
การซื้อขายในตลาดหุ้นเยอรมนีวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อโครงสร้างของดัชนี DAX เหตุการณ์ใหญ่ที่สุดคือการประกาศว่า Porsche AG จะถูกถอดออกจากดัชนีมาตรฐาน หลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เพียง 3 ปี บริษัทเผชิญปัญหาหลายด้าน ทั้งภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่อ่อนแรงลง และยอดขายที่ลดลงในจีน
ขณะนี้ ดัชนียุโรปส่วนใหญ่บวกเล็กน้อย โดย NED25 และ AUT20 นำการเติบโตที่ราว +0.2% ขณะที่ ITA40 และ SPA35 ติดลบราว -0.1% ส่วน DE40 เคลื่อนไหวใกล้ระดับเปิดตลาด
นอกจากนี้ นักวิเคราะห์การลงทุนยังมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ Mercedes-Benz ได้รับคำแนะนำ "outperform" พร้อมศักยภาพเติบโต +13% ขณะที่ Heidelberg Materials ได้รับคำแนะนำ "ซื้อ" จาก Goldman Sachs โดยมีศักยภาพเพิ่มขึ้นถึง +26%
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์มีอิทธิพลต่อแม้แต่ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ Sartorius AG ก็จะถูกถอดออกจาก DAX เช่นกัน และตำแหน่งของพวกเขาจะถูกแทนที่โดย GEA Group และ Scout24 ซึ่งทั้งสองบริษัทมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
เยอรมนีเผยตัวเลขคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมใหม่ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ยืนยันความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศ
-
Factory Orders M/M: -2.9% (คาดการณ์: +0.4% / ก่อนหน้า: -0.2%)
-
Factory Orders Y/Y: -3.4% (ก่อนหน้า: +1.7%)
ด้านสหราชอาณาจักร ตัวเลขค้าปลีกออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย สะท้อนว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคยังไม่แย่อย่างที่นักวิเคราะห์บางคนกังวล
-
Retail Sales Y/Y: +1.1% (คาดการณ์: +1.2% / ก่อนหน้า: +0.9%)
-
Retail Sales M/M: +0.6% (คาดการณ์: +0.2% / ก่อนหน้า: -0.3%)
📊 DE40 (D1): เคลื่อนไหวใกล้จุดเปิดตลาด
📊 Source: Xstation
ราคาสามารถป้องกันแนวรับสำคัญที่ระดับ FIBO 38.2 ได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีค่าเฉลี่ย EMA100 มาช่วยยืนยัน หลังจากนั้นราคาดีดกลับขึ้นจากแนวต้านและกลับมายืนเหนือเส้นแนวโน้มล่าสุดได้สำเร็จ ปัจจุบันราคายังคงเคลื่อนไหวบริเวณดังกล่าว
หากจะขึ้นไปใกล้ระดับสูงสุดเดิมและแนวบนของช่องแนวโน้ม (trend channel) อีกครั้ง ราคาจะต้องผ่านโซนแนวต้านบริเวณ FIBO 23.6 ซึ่งตรงกับค่าเฉลี่ย EMA50 ด้วย โดยแนวต้านนี้ยังถูกเสริมความแข็งแกร่งจากแนวรับย่อย (local lows) หลายจุดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
🏢 ข่าวบริษัท
-
Porsche AG (PAH3.DE) – แบรนด์รถสปอร์ตเยอรมันสุดหรูเตรียมหลุดจากดัชนี DAX หลังอยู่ได้ไม่ถึง 3 ปี เนื่องจากมีการปรับลดประมาณการกำไรลง 3 ครั้งติดต่อกัน และได้รับแรงกดดันจากภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ต่อรถยนต์จากยุโรป มูลค่าบริษัทหายไปแล้วกว่า 33% ภายใน 1 ปี
-
Mercedes-Benz (MBG.DE) – CICC แนะนำ “outperform” ให้เป้าหมายราคา 60 ยูโร บ่งชี้โอกาสเพิ่มขึ้นอีก 13% หุ้นเปิดบวก +1%
-
Heidelberg Materials (HEI.DE) – Goldman Sachs เริ่มคอนเซนซัสด้วยคำแนะนำ “ซื้อ” ให้เป้าหมายราคา 240 ยูโร หรือเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบัน หุ้นเปิดบวก +0.5%
-
E.On (EOAN.DE) – ขายกิจการ Gas Distribution ในเช็กให้กับ GasNet
-
Sartorius AG (SRT.DE) – เตรียมหลุดจาก DAX เช่นกัน แต่ราคาหุ้นกลับพุ่งขึ้น +2.2% ในช่วงพรีมาร์เก็ตวันนี้