ข่าวคริปโต: Bitcoin ฟื้นตัวเหนือ 90,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางความเชื่อมั่นใน Wall Street 📈

คริปโตเคอร์เรนซีเริ่มฟื้นตัวในเช้าวันจันทร์
ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีแรงขายถล่ม หลังจาก Bitcoin ปรับลงไปราว 87,000 ดอลลาร์ เมื่อวันศุกร์
ความต้องการเริ่มกลับมาอย่างช้า ๆ ท่ามกลาง บรรยากาศเชิงบวกใน Wall Street และ ดอลลาร์ที่อ่อนค่า
ใน 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin ETF มี เงินไหลออกกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์
วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) มีเงินไหลออก 113 ล้านดอลลาร์
วันศุกร์มีเงินไหลเข้าเพียงกว่า 50 ล้านดอลลาร์ นับเป็นสัปดาห์ที่ 6 ติดต่อกันที่เงินสุทธิออก
เทคนิค Bitcoin (D1, H1)
ราคาฟื้นตัวหลังปรับลงหนัก และกราฟกำลังสร้าง Higher Lows อย่างต่อเนื่อง สัญญาณว่าอาจพยายามกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น
แนวต้านสำคัญ: ประมาณ 93,000 ดอลลาร์ และ 100,000 ดอลลาร์ (ตรงกับ EMA50 สีส้ม)
Bitcoin (ชั่วโมง) – สัญญาณเทคนิค
กราฟระยะสั้นอาจอยู่ใน ช่วงเริ่มต้นของรูปแบบธง (flag pattern) ใหม่
ต่างจากธงสองครั้งก่อนหน้านี้ ราคาสามารถ ทะลุ EMA50 รายชั่วโมง เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งก่อนหน้านี้ EMA50 ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน
หากราคายังขึ้นต่อไปสู่ 93–94k ดอลลาร์ มีโอกาสเร่งตัวไปถึง 100k ดอลลาร์
ขณะเดียวกัน หากหลุด 90,000 ดอลลาร์ ประตูสู่ แนวโน้มขาลง จะเปิดออก ซึ่งเป็นสถานการณ์พื้นฐานสำหรับรูปแบบนี้
Bitcoin ETF Activity
Ethereum (D1)
ราคา Ethereum ปรับขึ้นเหนือ 3,150 ดอลลาร์ แต่ยังต่ำกว่า ระดับสูงสุดตลอดกาลเดือนตุลาคมเกือบ 50%
ดัชนี MACD และ RSI ชี้ถึงแรงซื้อที่อาจเกิดขึ้นจากระดับปัจจุบัน
หากหลุด 2,850 ดอลลาร์ มีโอกาสปรับตัวลงลึกต่อไปและทดสอบ 2,600 ดอลลาร์
Bitcoin – ข้อมูล On-chain
มี แนวรับสำคัญสองระดับ:
88,000 ดอลลาร์ — ราคาเฉลี่ยที่นักลงทุนแอคทีฟซื้อ Bitcoin
81,000 ดอลลาร์ — ราคาต้นทุนเฉลี่ยของ Bitcoin ทั้งหมดในตลาด
Bitcoin – Liveliness Indicator
ดัชนี Liveliness วัดความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่าย Bitcoin กับการถือยาว
ขึ้น เมื่อ BTC ถูกหมุนเวียนมากขึ้น
ลง เมื่อผู้ลงทุนสะสมแทนการขาย
ดัชนีมัก เพิ่มขึ้นในตลาดขาขึ้น เพราะมีการซื้อขาย Bitcoin มากขึ้นในราคาที่สูง สะท้อนเงินทุนใหม่
ขณะเดียวกัน หากความต้องการอ่อนแอ ดัชนีจะลดลง
ปัจจุบัน Liveliness ยังเพิ่มขึ้นแม้ราคาลดลง บ่งชี้ถึงความต้องการซื้อ BTC จริง (spot demand) ที่แข็งแกร่ง แต่ยังไม่สะท้อนในราคา
ดัชนีไม่ใช่สัญญาณตลาดตรง แต่ยังมีแรงซื้อจาก ผู้ถือรายใหญ่หรือหน่วยงานไม่ระบุชื่อ ที่กำลังเคลื่อนไหวในตลาด แม้ราคายังไม่แสดง
Speculative interest in Bitcoin, measured by the value of open futures positions, has declined and remains subdued compared to the levels observed before October 10.
