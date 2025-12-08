อ่านเพิ่มเติม
17:08 · 8 ธันวาคม 2025

ข่าวคริปโต: Bitcoin ฟื้นตัวเหนือ 90,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางความเชื่อมั่นใน Wall Street 📈

คริปโตเคอร์เรนซีเริ่มฟื้นตัวในเช้าวันจันทร์

  • ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีแรงขายถล่ม หลังจาก Bitcoin ปรับลงไปราว 87,000 ดอลลาร์ เมื่อวันศุกร์

  • ความต้องการเริ่มกลับมาอย่างช้า ๆ ท่ามกลาง บรรยากาศเชิงบวกใน Wall Street และ ดอลลาร์ที่อ่อนค่า

  • ใน 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin ETF มี เงินไหลออกกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์

    • วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) มีเงินไหลออก 113 ล้านดอลลาร์

    • วันศุกร์มีเงินไหลเข้าเพียงกว่า 50 ล้านดอลลาร์ นับเป็นสัปดาห์ที่ 6 ติดต่อกันที่เงินสุทธิออก

เทคนิค Bitcoin (D1, H1)

  • ราคาฟื้นตัวหลังปรับลงหนัก และกราฟกำลังสร้าง Higher Lows อย่างต่อเนื่อง สัญญาณว่าอาจพยายามกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น

  • แนวต้านสำคัญ: ประมาณ 93,000 ดอลลาร์ และ 100,000 ดอลลาร์ (ตรงกับ EMA50 สีส้ม)

Bitcoin (ชั่วโมง) – สัญญาณเทคนิค

  • กราฟระยะสั้นอาจอยู่ใน ช่วงเริ่มต้นของรูปแบบธง (flag pattern) ใหม่

  • ต่างจากธงสองครั้งก่อนหน้านี้ ราคาสามารถ ทะลุ EMA50 รายชั่วโมง เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งก่อนหน้านี้ EMA50 ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน

  • หากราคายังขึ้นต่อไปสู่ 93–94k ดอลลาร์ มีโอกาสเร่งตัวไปถึง 100k ดอลลาร์

  • ขณะเดียวกัน หากหลุด 90,000 ดอลลาร์ ประตูสู่ แนวโน้มขาลง จะเปิดออก ซึ่งเป็นสถานการณ์พื้นฐานสำหรับรูปแบบนี้

Source: xStation5

Source: xStation5

Bitcoin ETF Activity


Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.


Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Ethereum (D1)

  • ราคา Ethereum ปรับขึ้นเหนือ 3,150 ดอลลาร์ แต่ยังต่ำกว่า ระดับสูงสุดตลอดกาลเดือนตุลาคมเกือบ 50%

  • ดัชนี MACD และ RSI ชี้ถึงแรงซื้อที่อาจเกิดขึ้นจากระดับปัจจุบัน

  • หากหลุด 2,850 ดอลลาร์ มีโอกาสปรับตัวลงลึกต่อไปและทดสอบ 2,600 ดอลลาร์

Source: xStation5

Bitcoin – ข้อมูล On-chain

  • มี แนวรับสำคัญสองระดับ:

    • 88,000 ดอลลาร์ — ราคาเฉลี่ยที่นักลงทุนแอคทีฟซื้อ Bitcoin

    • 81,000 ดอลลาร์ — ราคาต้นทุนเฉลี่ยของ Bitcoin ทั้งหมดในตลาด

Image
Source: Glassnode

Bitcoin – Liveliness Indicator

  • ดัชนี Liveliness วัดความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่าย Bitcoin กับการถือยาว

    • ขึ้น เมื่อ BTC ถูกหมุนเวียนมากขึ้น

    • ลง เมื่อผู้ลงทุนสะสมแทนการขาย

  • ดัชนีมัก เพิ่มขึ้นในตลาดขาขึ้น เพราะมีการซื้อขาย Bitcoin มากขึ้นในราคาที่สูง สะท้อนเงินทุนใหม่

  • ขณะเดียวกัน หากความต้องการอ่อนแอ ดัชนีจะลดลง

  • ปัจจุบัน Liveliness ยังเพิ่มขึ้นแม้ราคาลดลง บ่งชี้ถึงความต้องการซื้อ BTC จริง (spot demand) ที่แข็งแกร่ง แต่ยังไม่สะท้อนในราคา

  • ดัชนีไม่ใช่สัญญาณตลาดตรง แต่ยังมีแรงซื้อจาก ผู้ถือรายใหญ่หรือหน่วยงานไม่ระบุชื่อ ที่กำลังเคลื่อนไหวในตลาด แม้ราคายังไม่แสดง

Image

Source: Glassnode

Speculative interest in Bitcoin, measured by the value of open futures positions, has declined and remains subdued compared to the levels observed before October 10.

Image

Source: Glassnode

