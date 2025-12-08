อ่านเพิ่มเติม
14:43 · 8 ธันวาคม 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เปิดสัปดาห์อย่างเงียบ แต่ชวนติดตาม 🔎

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ – เริ่มสัปดาห์ค่อนข้างสงบ 🔎
วันนี้ไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่คาดว่าจะกระทบตลาดโลกโดยตรง แต่สัปดาห์นี้มีหลายข้อมูลที่น่าสนใจรอประกาศ

เหตุการณ์สำคัญที่รอติดตาม:

  • วันอังคารที่ 9 ธ.ค.: รายงาน JOLTS ของสหรัฐฯ สำหรับตำแหน่งงานใหม่เดือนตุลาคม

  • วันพุธที่ 10 ธ.ค.: การประชุมเฟดประกาศดอกเบี้ย โดยตลาดคาด 87% ว่าจะลด 25 bps

ปฏิทินเศรษฐกิจรายวัน:

จันทร์ 8 ธ.ค.

  • 07:00 – เยอรมนี: ผลผลิตอุตสาหกรรม

  • 09:30 – ยูโรโซน: Sentix Index

อังคาร 9 ธ.ค.

  • ตลอดวัน – จีน: ดุลการค้า

  • 08:00 – เยอรมนี: ดุลการค้า

  • 15:00 – สหรัฐฯ: JOLTS (ตุลาคม)

พุธ 10 ธ.ค.

  • 01:30 – จีน: CPI (พ.ย.)

  • 12:30 – สหรัฐฯ: การยื่นขอสินเชื่อจำนอง

  • 13:30 – สหรัฐฯ: ต้นทุนแรงงาน

  • 15:30 – สหรัฐฯ: สต็อกน้ำมัน DOE

  • 14:45 / 15:30 – แคนาดา: BoC Decision / สุนทรพจน์ผู้ว่าการ Macklem

  • 19:00 / 19:30 – สหรัฐฯ: Fed Decision & Projections / สุนทรพจน์ Powell

พฤหัสบดี 11 ธ.ค.

  • 08:30 – สวิตเซอร์แลนด์: SNB Decision

  • 11:00 – ตุรกี: CBRT Decision

  • 13:30 – สหรัฐฯ: Initial Jobless Claims / ดุลการค้า

  • 15:30 – สหรัฐฯ: EIA Natural Gas Inventories

ศุกร์ 12 ธ.ค.

  • 04:30 – ญี่ปุ่น: ผลผลิตอุตสาหกรรม

  • 07:00 – เยอรมนี: CPI

  • 08:00 – สเปน: CPI

  • 13:00 / 13:30 – สหรัฐฯ: Fed Speeches (Hammack, Paulson)

  • 15:30 – แคนาดา: Building Permits / Wholesale Sales

ผลประกอบการบริษัทที่น่าสนใจ:

  • จันทร์ 8 ธ.ค.: ThyssenKrupp AG, GameStop, AeroVironment

  • อังคาร 9 ธ.ค.: Nordson, Synopsys, Oracle, Adobe

  • พุธ 10 ธ.ค.: Costco, Broadcom, Lululemon

 

10 ธันวาคม 2025, 15:32

ปฏิทินเศรษฐกิจ: FOMC ประกาศตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย
10 ธันวาคม 2025, 15:29

ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อของนอร์เวย์ออกมาตรงตามที่คาดการณ์!
10 ธันวาคม 2025, 09:02

ข่าวเด่น: ตัวเลข US JOLTS ออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก
10 ธันวาคม 2025, 08:43

ข่าวเด่น: ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ของสหรัฐออกมาสูงกว่าคาดอย่างมาก 🗽

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก