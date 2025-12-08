ปฏิทินเศรษฐกิจ: เปิดสัปดาห์อย่างเงียบ แต่ชวนติดตาม 🔎

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ – เริ่มสัปดาห์ค่อนข้างสงบ 🔎
วันนี้ไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่คาดว่าจะกระทบตลาดโลกโดยตรง แต่สัปดาห์นี้มีหลายข้อมูลที่น่าสนใจรอประกาศ
เหตุการณ์สำคัญที่รอติดตาม:
-
วันอังคารที่ 9 ธ.ค.: รายงาน JOLTS ของสหรัฐฯ สำหรับตำแหน่งงานใหม่เดือนตุลาคม
-
วันพุธที่ 10 ธ.ค.: การประชุมเฟดประกาศดอกเบี้ย โดยตลาดคาด 87% ว่าจะลด 25 bps
ปฏิทินเศรษฐกิจรายวัน:
จันทร์ 8 ธ.ค.
-
07:00 – เยอรมนี: ผลผลิตอุตสาหกรรม
-
09:30 – ยูโรโซน: Sentix Index
อังคาร 9 ธ.ค.
-
ตลอดวัน – จีน: ดุลการค้า
-
08:00 – เยอรมนี: ดุลการค้า
-
15:00 – สหรัฐฯ: JOLTS (ตุลาคม)
พุธ 10 ธ.ค.
-
01:30 – จีน: CPI (พ.ย.)
-
12:30 – สหรัฐฯ: การยื่นขอสินเชื่อจำนอง
-
13:30 – สหรัฐฯ: ต้นทุนแรงงาน
-
15:30 – สหรัฐฯ: สต็อกน้ำมัน DOE
-
14:45 / 15:30 – แคนาดา: BoC Decision / สุนทรพจน์ผู้ว่าการ Macklem
-
19:00 / 19:30 – สหรัฐฯ: Fed Decision & Projections / สุนทรพจน์ Powell
พฤหัสบดี 11 ธ.ค.
-
08:30 – สวิตเซอร์แลนด์: SNB Decision
-
11:00 – ตุรกี: CBRT Decision
-
13:30 – สหรัฐฯ: Initial Jobless Claims / ดุลการค้า
-
15:30 – สหรัฐฯ: EIA Natural Gas Inventories
ศุกร์ 12 ธ.ค.
-
04:30 – ญี่ปุ่น: ผลผลิตอุตสาหกรรม
-
07:00 – เยอรมนี: CPI
-
08:00 – สเปน: CPI
-
13:00 / 13:30 – สหรัฐฯ: Fed Speeches (Hammack, Paulson)
-
15:30 – แคนาดา: Building Permits / Wholesale Sales
ผลประกอบการบริษัทที่น่าสนใจ:
-
จันทร์ 8 ธ.ค.: ThyssenKrupp AG, GameStop, AeroVironment
-
อังคาร 9 ธ.ค.: Nordson, Synopsys, Oracle, Adobe
-
พุธ 10 ธ.ค.: Costco, Broadcom, Lululemon
