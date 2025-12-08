ตลาดเด่น: OIL.WTI (08.12.2025)

ราคาน้ำมัน WTI เคลื่อนไหวทรงตัวที่ 60–61 ดอลลาร์/บาร์เรล
ตลาดกำลังหาสมดุลระหว่าง ความต้องการจากอินเดีย ที่กลับมาซื้อน้ำมันรัสเซียราคาลดพิเศษ กับ ความกังวลเรื่องอุปทานล้นโลก
-
อินเดียซื้อผ่านตัวกลางในราคาลดลึกลงประมาณ 5 ดอลลาร์/บาร์เรล
-
ประธานาธิบดีปูตินรับประกัน “ส่งน้ำมันไม่สะดุด” เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
-
ความร่วมมืออินเดีย–รัสเซียช่วยสร้างความต้องการต่อเนื่องในช่วงที่ OPEC+ และผู้ผลิตนอกกลุ่ม เช่น สหรัฐฯ บราซิล และกายอานา เพิ่มกำลังผลิต
ในเวลาเดียวกัน ปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพลังงานของรัสเซียโดยยูเครน — ทั้งโรงกลั่น ท่าเรือ และท่าเรือส่งออก CPC Black Sea — ส่งผลให้อุปทานในภูมิภาคตึงตัว
-
กดดันราคาน้ำมันทางกายภาพขึ้น
-
เบี้ยประกันเรือในทะเลดำพุ่งกว่า 200–250% ในบางกรณี
แม้ว่าจะมีปัจจัยเหล่านี้ แต่ตลาดน้ำมันโดยรวมยังคง เคลื่อนไหวอย่างสงบ ทำให้ราคายังคง ทรงตัวเหนือ 60 ดอลลาร์/บาร์เรล
ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อของนอร์เวย์ออกมาตรงตามที่คาดการณ์!
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดระมัดระวังก่อนการประชุม Fed เงินคำเงินเงินพุ่งเหนือ 60 ดอลลาร์
🥈 Silver ใกล้แตะ 60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 📈