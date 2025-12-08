อ่านเพิ่มเติม
ตลาดเด่น: OIL.WTI (08.12.2025)

OIL.WTI
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

ราคาน้ำมัน WTI เคลื่อนไหวทรงตัวที่ 60–61 ดอลลาร์/บาร์เรล

ตลาดกำลังหาสมดุลระหว่าง ความต้องการจากอินเดีย ที่กลับมาซื้อน้ำมันรัสเซียราคาลดพิเศษ กับ ความกังวลเรื่องอุปทานล้นโลก

  • อินเดียซื้อผ่านตัวกลางในราคาลดลึกลงประมาณ 5 ดอลลาร์/บาร์เรล

  • ประธานาธิบดีปูตินรับประกัน “ส่งน้ำมันไม่สะดุด” เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

  • ความร่วมมืออินเดีย–รัสเซียช่วยสร้างความต้องการต่อเนื่องในช่วงที่ OPEC+ และผู้ผลิตนอกกลุ่ม เช่น สหรัฐฯ บราซิล และกายอานา เพิ่มกำลังผลิต

ในเวลาเดียวกัน ปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพลังงานของรัสเซียโดยยูเครน — ทั้งโรงกลั่น ท่าเรือ และท่าเรือส่งออก CPC Black Sea — ส่งผลให้อุปทานในภูมิภาคตึงตัว

  • กดดันราคาน้ำมันทางกายภาพขึ้น

  • เบี้ยประกันเรือในทะเลดำพุ่งกว่า 200–250% ในบางกรณี

แม้ว่าจะมีปัจจัยเหล่านี้ แต่ตลาดน้ำมันโดยรวมยังคง เคลื่อนไหวอย่างสงบ ทำให้ราคายังคง ทรงตัวเหนือ 60 ดอลลาร์/บาร์เรล

 

 

 

