Deutsche Boerse ร่วง 5% หลังคณะกรรมาธิการยุโรปเปิดการสอบสวนด้านการผูกขาด 🚩

คณะกรรมาธิการยุโรปเปิดการสอบสวนการผูกขาดต่อ Deutsche Börse และ Nasdaq 🚨

  • คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้เปิดการสอบสวนด้านการผูกขาดต่อผู้ให้บริการตลาดหลักทรัพย์ Deutsche Börse (DB1.DE) และ Nasdaq (NDAQ.US) หลังมีข้อกล่าวหาว่าทั้งสองอาจมีการ “สมคบคิด” กันในด้านการจดทะเบียน ซื้อขาย และชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ภายในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
  • 🔻 ในช่วงก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ หุ้น Nasdaq ร่วงเกือบ 1.5%, ขณะที่หุ้น Deutsche Börse ดิ่งจากราว 216 ยูโร เหลือประมาณ 200 ยูโร หลังข่าวถูกเปิดเผย ก่อนจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้บางส่วน
  • หน่วยงานสอบสวนจะตรวจสอบว่าทั้งสองสถาบันมีการประสานงานกันเพื่อแบ่งตลาด กำหนดราคา หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าที่มีความละเอียดอ่อนหรือไม่ ซึ่งหากพิสูจน์ได้จริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายการแข่งขันของสหภาพยุโรปอย่างร้ายแรง
  • ตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Stock Exchange) ซึ่งดำเนินการโดย Deutsche Börse ถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของตลาดทุนยุโรป การละเมิดกฎการแข่งขันอาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสและเสถียรภาพของระบบการเงินในภูมิภาค
  • 📊 จากข้อมูลที่มีอยู่ หน่วยงานกำกับดูแลของสหภาพยุโรปได้จับตา Deutsche Börse มาตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2024 และมีการบุกตรวจสำนักงานในเดือนกันยายนปีเดียวกันเพื่อเก็บหลักฐานเบื้องต้น
  • หากข้อกล่าวหานี้ได้รับการยืนยัน บริษัทอาจถูกปรับสูงสุดถึง 10% ของรายได้ทั่วโลกต่อปี — ซึ่งเท่ากับหลายร้อยล้านยูโร โดยอาจกระทบกำไรสุทธิราว 200 ล้านยูโร จากกำไรขั้นสุดท้ายที่มาร์จิ้นประมาณ 30%
  • สำหรับนักลงทุนสถาบันและบริษัทที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Deutsche Börse และ Nasdaq เหตุการณ์นี้สะท้อนถึง ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ยุโรป ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลพยายามลดอิทธิพลของผู้ให้บริการรายใหญ่ไม่กี่ราย
  • ในระยะยาว แนวโน้มดังกล่าวอาจนำไปสู่การจัดตั้ง ตลาดหลักทรัพย์ยุโรปแบบบูรณาการ (pan-European exchange) ผ่านการควบรวมระหว่าง Euronext, Deutsche Börse และตลาดขนาดเล็กอื่น ๆ

📉 ปัจจุบัน หุ้น Deutsche Börse อยู่ภายใต้แรงกดดันต่อเนื่อง ลดลงเกือบ 30% จากจุดสูงสุดตลอดกาล ซึ่งนับเป็นหนึ่งในการปรับฐานแรงที่สุดในประวัติของบริษัท ขณะที่อัตราส่วน P/E ยังคงอยู่ราว 20 เท่า ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยในอดีต โดยรายได้ของบริษัทเติบโตเกือบ 15% YoY ในปีที่ผ่านมา

Source: xStation5

