ไมครอนพุ่งแรง เมื่อราคา DRAM ทำสถิติสูงสุด!

นักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley ปรับขึ้นราคาเป้าหมายของหุ้น Micron Technology (MU) สู่ระดับสูงสุดใหม่ที่ 325 ดอลลาร์ จากเดิม 220 ดอลลาร์
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า ราคาหน่วยความจำ DDR5 พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง โดยเพิ่มขึ้นถึง สามเท่าในช่วงเดือนที่ผ่านมา — ระดับที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่ทศวรรษ 1990 ซึ่งสถานการณ์นี้สร้างโอกาสพิเศษให้บริษัทสามารถทำผลประกอบการแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ได้
ตามการคาดการณ์ ราคา DRAM อาจปรับขึ้นอีก 15–20% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 โดยดีลบางรายการอาจซื้อขายกันสูงกว่า ราคาอ้างอิงถึง 50% ปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือความต้องการที่รุนแรงจากศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ (AI Data Centers) ซึ่งใช้สัดส่วน DRAM จำนวนมากของทั้งโลก ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตก็หันไปโฟกัสการผลิตชิป HBM ที่เร็วกว่าเพื่อตอบโจทย์ AI ทำให้ปริมาณ DDR5 สำหรับผู้บริโภคทั่วไปยิ่งจำกัด
นักวิเคราะห์ระบุว่า ต่างจากภาวะขาดแคลนหน่วยความจำในรอบก่อน ๆ เช่นปี 2018 รอบนี้ Micron กำลังก้าวเข้าสู่วัฏจักรใหม่พร้อมกับกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้บริษัทมีศักยภาพสร้างผลประกอบการในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แม้ว่าผู้ผลิตอย่าง Samsung และ Hynix จะเร่งขยายกำลังการผลิต แต่ความต้องการก็ยังคงสูงกว่าปริมาณที่มีอยู่ในตลาด
แม้ว่าราคาหุ้น Micron จะพุ่งขึ้นถึง 180% ตั้งแต่ต้นปี ผู้เชี่ยวชาญยังเชื่อว่าบริษัทมีอัพไซด์อีกมาก จากความต้องการของตลาด DRAM และ HBM ที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเทคโนโลยี AI
