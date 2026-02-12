ปฏิทินเศรษฐกิจ: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และคำกล่าวของ ECB ช่วยให้ตลาดผ่อนคลาย

หลังจากการประกาศตัวเลขสำคัญจากสหราชอาณาจักร ปฏิทินวันพฤหัสบดีค่อนข้างเบา ทำให้ตลาดมี “ช่องว่างหายใจ” หลังรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ (NFP)
ในสหรัฐฯ ความสนใจจะอยู่ที่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และ ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัย (รายงาน PPI เลื่อนเป็นวันที่ 27 ก.พ.) การกลับมาของตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการเข้าสู่ช่วงปกติราว 230,000 หลังจากตัวเลขต่ำต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงต่อความประหลาดใจ และความผันผวนของตลาด
ในยูโรโซน บรรยากาศตลาดอาจได้รับอิทธิพลเพียงจาก ถ้อยคำของสมาชิก ECB Governing Council Lane และ Nagel
บริษัทที่จะประกาศผลประกอบการวันนี้ ได้แก่ Applied Materials, British American Tobacco, Arista Networks, Airbnb
ทุกเวลา CET กรองตาม: สหราชอาณาจักร, สหรัฐฯ, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, โปแลนด์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ เฉพาะเหตุการณ์ ผลกระทบระดับกลางถึงสูง แหล่งข้อมูล: xStation5
🚨📉 ด่วน: ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์!
⏬ EURUSD อ่อนตัวลงก่อนตัวเลข CPI สหรัฐฯ
🧾 สรุปตลาด: ดอลลาร์เร่งตัวก่อนตัวเลข CPI ผลประกอบการจากยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศสออกมา “ผสมผสาน”
ราคาน้ำมันร่วงหนัก ท่ามกลางข่าวลือว่า OPEC อาจเพิ่มกำลังการผลิตอีกระลอก