08:46 · 19 ธันวาคม 2025

ECB conference (LIVE)

EUR/USD
ฟอเร็ก
ECB Conference – เริ่มถ่ายทอดสดแล้ว

หลังจาก ECB ประกาศอัตราดอกเบี้ยวันนี้ การประชุมแถลงข่าวโดย ประธาน Christine Lagarde กำลังเริ่มขึ้น

  • จะมี คำแถลงสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน

  • รวมถึง แนวโน้มเงินเฟ้อ, การเติบโต และนโยบายดอกเบี้ยในอนาคต

  • นักลงทุนและตลาดจับตาทุกคำพูดของ Lagarde เพราะสามารถ กำหนดทิศทาง EUR/USD และตลาดยุโรปในระยะถัดไป

 

สรุป ECB Conference – 18 ธันวาคม 2025

แนวโน้มโดยรวม:

  • Christine Lagarde ยังคงถ้อยคำ เป็นกลาง และยืนยันว่า นโยบายการเงินในยูโรโซนเหมาะสมในปัจจุบัน

  • ECB คาดการณ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ค่อนข้างมีความคล่องตัวขึ้น จากความเชื่อมั่นผู้บริโภค, การเติบโตของค่าแรงจริง, และการลดลงของอัตราการออมที่สูงอย่างระมัดระวัง

  • เงินเฟ้อแม้คงที่ แต่ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก แรงกดดันจากภาคบริการสูงขึ้น แต่ราคาสินค้าลดลง

  • EURUSD ปรับตัวลงเล็กน้อยหลังจากพุ่งขึ้นจากตัวเลข US CPI ต่ำกว่าคาด

เงินเฟ้อและการเติบโต:

  • เงินเฟ้อยูโรโซนคาด อยู่ราว 2% ในระยะกลาง (2026: 1.9%, 2027: 1.8%, 2028: 2%)

  • การปรับคาดการณ์ขึ้นเกิดจาก การชะลอตัวของเงินเฟ้อภาคบริการช้ากว่าที่คาด

  • การเติบโตของเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งจาก การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ดีขึ้น

  • การส่งออกปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะในสินค้า เคมีภัณฑ์

  • ตลาดแรงงานมั่นคง แต่ ความต้องการแรงงานอ่อนตัวลง

  • การลงทุนธุรกิจยังคงซบเซา จากความไม่แน่นอนเรื่อง การปรับตัวต่อภาษีและการค้า

ความเสี่ยงและแนวโน้ม:

  • ความตึงเครียดทางการค้า ลดลง แต่ sentiment ตลาดการเงินยังเปราะบาง

  • ความเสียหายจากการแยกตัวของซัพพลายเชนอาจ ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น

  • การใช้จ่ายด้าน กลาโหมและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง การปฏิรูประบบเพิ่มผลผลิต อาจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเกินคาด

  • ECB คงอัตราดอกเบี้ยเป็นเอกฉันท์

  • ไม่กำหนด ค่าเงินเป้าหมาย และไม่มี forward guidance ชัดเจน

  • ตลาดประเมิน โอกาสขึ้นดอกเบี้ย ECB มี 40% ภายในมี.ค. 2027 ลดจาก 50% หลังประกาศ

ข้อสรุป:
ECB ยืนยัน นโยบายการเงินเหมาะสม ท่ามกลางความไม่แน่นอนสูง โดยมุ่งเน้นการติดตามข้อมูลเศรษฐกิจและเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด แต่ยังไม่ส่งสัญญาณปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น

19 ธันวาคม 2025, 16:19

19 ธันวาคม 2025, 14:24

19 ธันวาคม 2025, 14:23

19 ธันวาคม 2025, 14:22

