ECB conference (LIVE)

ECB Conference – เริ่มถ่ายทอดสดแล้ว
หลังจาก ECB ประกาศอัตราดอกเบี้ยวันนี้ การประชุมแถลงข่าวโดย ประธาน Christine Lagarde กำลังเริ่มขึ้น
-
จะมี คำแถลงสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน
-
รวมถึง แนวโน้มเงินเฟ้อ, การเติบโต และนโยบายดอกเบี้ยในอนาคต
-
นักลงทุนและตลาดจับตาทุกคำพูดของ Lagarde เพราะสามารถ กำหนดทิศทาง EUR/USD และตลาดยุโรปในระยะถัดไป
สรุป ECB Conference – 18 ธันวาคม 2025
แนวโน้มโดยรวม:
-
Christine Lagarde ยังคงถ้อยคำ เป็นกลาง และยืนยันว่า นโยบายการเงินในยูโรโซนเหมาะสมในปัจจุบัน
-
ECB คาดการณ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ค่อนข้างมีความคล่องตัวขึ้น จากความเชื่อมั่นผู้บริโภค, การเติบโตของค่าแรงจริง, และการลดลงของอัตราการออมที่สูงอย่างระมัดระวัง
-
เงินเฟ้อแม้คงที่ แต่ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก แรงกดดันจากภาคบริการสูงขึ้น แต่ราคาสินค้าลดลง
-
EURUSD ปรับตัวลงเล็กน้อยหลังจากพุ่งขึ้นจากตัวเลข US CPI ต่ำกว่าคาด
เงินเฟ้อและการเติบโต:
-
เงินเฟ้อยูโรโซนคาด อยู่ราว 2% ในระยะกลาง (2026: 1.9%, 2027: 1.8%, 2028: 2%)
-
การปรับคาดการณ์ขึ้นเกิดจาก การชะลอตัวของเงินเฟ้อภาคบริการช้ากว่าที่คาด
-
การเติบโตของเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งจาก การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ดีขึ้น
-
การส่งออกปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะในสินค้า เคมีภัณฑ์
-
ตลาดแรงงานมั่นคง แต่ ความต้องการแรงงานอ่อนตัวลง
-
การลงทุนธุรกิจยังคงซบเซา จากความไม่แน่นอนเรื่อง การปรับตัวต่อภาษีและการค้า
ความเสี่ยงและแนวโน้ม:
-
ความตึงเครียดทางการค้า ลดลง แต่ sentiment ตลาดการเงินยังเปราะบาง
-
ความเสียหายจากการแยกตัวของซัพพลายเชนอาจ ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น
-
การใช้จ่ายด้าน กลาโหมและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง การปฏิรูประบบเพิ่มผลผลิต อาจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเกินคาด
-
ECB คงอัตราดอกเบี้ยเป็นเอกฉันท์
-
ไม่กำหนด ค่าเงินเป้าหมาย และไม่มี forward guidance ชัดเจน
-
ตลาดประเมิน โอกาสขึ้นดอกเบี้ย ECB มี 40% ภายในมี.ค. 2027 ลดจาก 50% หลังประกาศ
ข้อสรุป:
ECB ยืนยัน นโยบายการเงินเหมาะสม ท่ามกลางความไม่แน่นอนสูง โดยมุ่งเน้นการติดตามข้อมูลเศรษฐกิจและเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด แต่ยังไม่ส่งสัญญาณปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดขายปลีกจากแคนาดา; ข้อมูล UoM จากสหรัฐอเมริกา
BREAKING: ยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักรต่ำกว่าคาด กดดัน GBPUSD อ่อนค่าลง
การแถลงข่าวของผู้ว่าการ BoJ คาซึโอะ อูเอดะ (LIVE)
สรุปข่าวเช้า