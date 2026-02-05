อ่านเพิ่มเติม
5 กุมภาพันธ์ 2026

🔵 การแถลงข่าว ECB (LIVE)

-
-
ECB คงอัตราดอกเบี้ย

  • Deposit Facility Rate: 2% คงที่ตั้งแต่มิถุนายน 2025

  • ประธาน ECB Christine Lagarde จะกล่าวใน แฟรงก์เฟิร์ต

    • อธิบาย เหตุผลของการคงดอกเบี้ย

    • ชี้แจง พัฒนาการล่าสุดในเศรษฐกิจยูโรโซน

 

Key insights from ECB's Lagarde:

6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:06

