🔵 การแถลงข่าว ECB (LIVE)

ECB คงอัตราดอกเบี้ย
-
Deposit Facility Rate: 2% คงที่ตั้งแต่มิถุนายน 2025
-
ประธาน ECB Christine Lagarde จะกล่าวใน แฟรงก์เฟิร์ต
-
อธิบาย เหตุผลของการคงดอกเบี้ย
-
ชี้แจง พัฒนาการล่าสุดในเศรษฐกิจยูโรโซน
-
Key insights from ECB's Lagarde:
US100 รีบาวด์หลังข้อมูล UoM 🗽 Nvidia ดีดแรง +5%
Geopolitical Briefing : Iran ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่หรือไม่?
Kongsberg Gruppen หลังประกาศผลประกอบการ: บริษัทไล่ตามแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมได้
Market wrap: ดัชนียุโรปพยายามรีบาวด์ หลังวอลล์สตรีทเผชิญแรงเทขายหนักเป็นประวัติการณ์ 🔨