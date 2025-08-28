อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินเศรษฐกิจ:ECB minutes, ผู้ขอว่างงานสหรัฐ และ GDP ครั้งที่ 2

16:10 28 สิงหาคม 2025

อัปเดตตลาด
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น ลบการขาดทุนก่อนหน้า หลังรายงานผลประกอบการแข็งแกร่งของ Nvidia

ยูโร-ดอลลาร์ และดัชนีหุ้นยุโรปขยับสูงขึ้น ก่อนการเผยบันทึกการประชุม ECB

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

ตลาดกำลังจับตาประมาณการ GDP สหรัฐฯ ครั้งที่ 2 และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจ
11:30 น. GMT – ยูโรโซน: บันทึกการประชุม ECB

12:30 น. GMT – สหรัฐฯ: เงินเฟ้อ PCE คาด 2.5% YoY เทียบกับ 2.5% ก่อนหน้า

12:30 น. GMT – สหรัฐฯ: GDP (ประมาณการครั้งที่ 2) คาด 3.1% YoY เทียบกับ 3.0% ก่อนหน้า (ดัชนีราคา: 2% เท่ากับก่อนหน้า)

12:30 น. GMT – สหรัฐฯ: ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก คาด 230k เทียบกับ 235k ก่อนหน้า

14:00 น. GMT – สหรัฐฯ: ยอดขายบ้านที่รอปิดการขาย คาด -0.24% เทียบกับ 0.8% ก่อนหน้า

14:30 น. GMT – สหรัฐฯ: การเปลี่ยนแปลงสต็อกก๊าซธรรมชาติรายสัปดาห์ EIA คาด +26 พันล้านลูกบาศก์ฟุต เทียบกับ +13 พันล้านก่อนหน้า

15:00 น. GMT – สหรัฐฯ: ดัชนี Kansas City Fed Composite คาด 1 เทียบกับ 1 ก่อนหน้า

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก