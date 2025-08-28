ปฏิทินเศรษฐกิจ:ECB minutes, ผู้ขอว่างงานสหรัฐ และ GDP ครั้งที่ 2

อัปเดตตลาด
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น ลบการขาดทุนก่อนหน้า หลังรายงานผลประกอบการแข็งแกร่งของ Nvidia
ยูโร-ดอลลาร์ และดัชนีหุ้นยุโรปขยับสูงขึ้น ก่อนการเผยบันทึกการประชุม ECB
ตลาดกำลังจับตาประมาณการ GDP สหรัฐฯ ครั้งที่ 2 และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
ปฏิทินเศรษฐกิจ
11:30 น. GMT – ยูโรโซน: บันทึกการประชุม ECB
12:30 น. GMT – สหรัฐฯ: เงินเฟ้อ PCE คาด 2.5% YoY เทียบกับ 2.5% ก่อนหน้า
12:30 น. GMT – สหรัฐฯ: GDP (ประมาณการครั้งที่ 2) คาด 3.1% YoY เทียบกับ 3.0% ก่อนหน้า (ดัชนีราคา: 2% เท่ากับก่อนหน้า)
12:30 น. GMT – สหรัฐฯ: ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก คาด 230k เทียบกับ 235k ก่อนหน้า
14:00 น. GMT – สหรัฐฯ: ยอดขายบ้านที่รอปิดการขาย คาด -0.24% เทียบกับ 0.8% ก่อนหน้า
14:30 น. GMT – สหรัฐฯ: การเปลี่ยนแปลงสต็อกก๊าซธรรมชาติรายสัปดาห์ EIA คาด +26 พันล้านลูกบาศก์ฟุต เทียบกับ +13 พันล้านก่อนหน้า
15:00 น. GMT – สหรัฐฯ: ดัชนี Kansas City Fed Composite คาด 1 เทียบกับ 1 ก่อนหน้า