เซเลนสกีเตรียมพบทรัมป์วันอาทิตย์: ความหวังใหม่สู่ความก้าวหน้าหรือไม่?

ช่องทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ–ยูเครน
ประธานาธิบดีเซเลนสกีมีกำหนดพบกับโดนัลด์ ทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาเพื่อหารือกรอบข้อเสนอของสหรัฐฯ สำหรับแผนสันติภาพ “ที่จับต้องได้” การเจรจาคาดว่าจะเน้นไปที่การจัดเตรียมเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักประกันด้านความมั่นคงของยูเครน กรอบการหยุดยิงในอนาคต และแผนฟื้นฟูในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีเซเลนสกีเน้นย้ำว่าการลงนามอย่างเป็นทางการยังไม่แน่นอน การประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อประเมินว่า ข้อเสนอของสหรัฐฯ ตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำของเคียฟหรือไม่ โดยรายงานระบุว่าการประชุมอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในวันอาทิตย์นี้
ความสัมพันธ์สหรัฐฯ–รัสเซีย
การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากวอชิงตันส่งข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังมอสโก เพื่อร่างแนวทางแก้ไขความขัดแย้ง โดยอ้างคำสั่งของวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้ช่วยเครมลิน ยูริ อูชาคอฟ ได้หารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสหรัฐฯ ทั้งสองฝ่ายตกลงเพียงว่าจะยังคงสานต่อบทสนทนา มอสโกจงใจไม่เปิดเผยรายละเอียดเฉพาะ เพื่อส่งสัญญาณเชิงกลยุทธ์ว่ากำลังทดสอบความเป็นไปได้ของการยอมให้โดยไม่ต้องผูกมัดตัวเอง
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการส่งออกอาวุธของรัสเซีย
รัสเซียประกาศชัดเจนว่าการจัดส่งยุทโธปกรณ์ให้แนวหน้าเป็นสิ่งสำคัญเหนือสัญญาส่งออก ทำให้การส่งมอบต่างประเทศต้องล่าช้า การให้ความสำคัญนี้สะท้อนถึงอัตราการสึกหรอของอุปกรณ์ที่สูงในความขัดแย้งปัจจุบัน รวมถึงข้อจำกัดด้านการเงินและการผลิตของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัสเซีย สำหรับผู้ซื้ออุปกรณ์รัสเซียแบบดั้งเดิม การล่าช้านี้บ่งบอกถึงความเสี่ยงอธิปไตยที่เพิ่มขึ้น อาจทำให้หันไปหาผู้ผลิตรายอื่นและลดอิทธิพลระยะยาวของรัสเซีย
ประเด็นกลยุทธ์สำคัญ
-
สหรัฐฯ ใช้บทบาทผู้สนับสนุนหลักของยูเครนและตัวกลางสำคัญกับเครมลิน เพื่อกดดันทั้งสองฝ่ายและสร้างช่องทางการเจรจาที่เป็นไปได้
-
อำนาจต่อรองของยูเครนยังคงแข็งแรงตราบใดที่ได้รับการสนับสนุนจากตะวันตก โดยเฉพาะเมื่อรัสเซียต้องเผชิญกับคอขวดการผลิตและชื่อเสียงที่ลดลงในตลาดอาวุธโลก
-
ในทางกลับกัน มอสโกดูเหมือนเดิมพันกับสงครามค่อยเป็นค่อยไป เพื่อแสดงความสามารถในการต่อสู้ต่อเนื่องและบีบเงื่อนไขทางการเมืองที่เอื้อประโยชน์มากขึ้น เช่น การผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรบางส่วน
สรุป:
แม้ว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–ยูเครน–รัสเซียจะสร้าง “โครงสร้าง” ทางการเมืองสำหรับกระบวนการสันติภาพ และความท้าทายด้านอุตสาหกรรมของรัสเซียเอียงไปทางฝ่ายยูเครน–ตะวันตกเล็กน้อย แต่ยังไม่เพียงพอที่จะบังคับให้เกิดข้อสรุปทันที สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดยังคงเป็นกระบวนการเจรจาที่ยืดเยื้อ รัสเซียมีแนวโน้มจะถ่วงเวลาเป็นสัปดาห์หรือเดือน เพื่อต้องการกลับไปสู่ข้อเรียกร้องเดิมในปี 2022 ซึ่งเคยย้ำในการประชุมระหว่างทรัมป์กับปูตินเมื่อต้นปี
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่นวันนี้
BREAKING: สต็อกก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อยต่ำกว่าที่คาดการณ์ 🔥
BREAKING: ยอดขายบ้านรอปิดการขายในสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดไว้ 📌