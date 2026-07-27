  
14:39 · 27 กรกฎาคม 2026

Economic Calendar: สัปดาห์นี้ตลาดจับตาอะไร? ❓

ตลาดเปิดสัปดาห์ท่ามกลางแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ร่วงลงอย่างหนัก หลังมีรายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านยุติการโจมตีในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซชั่วคราว ซึ่งกลายเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาดในวันนี้ โดย WTI ร่วงกว่า 7% ขณะที่ Brent ลดลงราว 5% หลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

อะไรคือปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาด?

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เป็นผู้นำการเคลื่อนไหวในช่วงเปิดสัปดาห์

ปรับตัวลง

  • OIL.WTI: -7.38%
  • Brent: -6.54%
  • NATGAS: -3.9%

ปรับตัวขึ้น

  • Silver: +2.57%
  • US100: +1.41%
  • EU50: +1.36%

การฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยงสะท้อนความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เริ่มคลี่คลาย โดยดัชนีหุ้นหลักของยุโรปและสหรัฐฯ เปิดบวก ได้แก่

  • DE40 +1.32%
  • SPA35 +1.25%
  • ITA40 +1.20%
  • US500 +0.96%

ขณะที่ตลาดเอเชียก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน

  • JP225 +1.31%
  • CHN.cash +1.33%

ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตามวันนี้

10:00 น.
เยอรมนี – ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ Ifo (ก.ค.)

14:30 น.
สหรัฐฯ – ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders) เดือนมิถุนายน

แม้ว่าปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้จะค่อนข้างเบาบาง แต่ตลาดยังคงจับตาพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์และมาตรการภาษีการค้าของสหรัฐฯ หลังรัฐบาล Trump เริ่มใช้ภาษีนำเข้าชุดใหม่ภายใต้มาตรา 301 กับคู่ค้ากว่า 60 ประเทศ

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

วันจันทร์ (27 ก.ค.)

10:00 น. เยอรมนี – ดัชนี Ifo (Business Climate)

14:30 น. สหรัฐฯ – ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (มิ.ย.)

วันอังคาร (28 ก.ค.)

05:05 น. ออสเตรเลีย – ผู้ว่าการ RBA กล่าวสุนทรพจน์

22:40 น. สหรัฐฯ – รายงานสต็อกน้ำมันดิบ API

วันพุธ (29 ก.ค.)

03:30 น. ออสเตรเลีย – CPI ไตรมาส 2

16:30 น. สหรัฐฯ – รายงานสต็อกน้ำมันและน้ำมันเบนซิน (EIA)

20:00 น. สหรัฐฯ – การประกาศอัตราดอกเบี้ยของ Fed

20:30 น. สหรัฐฯ – แถลงข่าว FOMC

วันพฤหัสบดี (30 ก.ค.)

09:00 น. สเปน – CPI และ GDP ไตรมาส 2

11:00 น. ยูโรโซน – GDP ไตรมาส 2

13:00 น. สหราชอาณาจักร – การประชุม BoE

14:00 น. เยอรมนี – CPI เดือนกรกฎาคม

14:30 น. สหรัฐฯ – GDP ไตรมาส 2 และเงินเฟ้อ PCE

16:30 น. สหรัฐฯ – สต็อกก๊าซธรรมชาติ (EIA)

วันศุกร์ (31 ก.ค.)

00:00 น. ญี่ปุ่น – การประชุม BoJ และแถลงข่าว

01:50 น. ญี่ปุ่น – ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีก

03:30 น. จีน – ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการ

09:30 น. โปแลนด์ – CPI เดือนกรกฎาคม

11:00 น. ยูโรโซน – เงินเฟ้อ HICP และ Core HICP

ไฮไลต์ที่ต้องจับตา

การประชุม Fed ในคืนวันพุธจะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดของสัปดาห์ โดยตลาดประเมินโอกาส 35–40% ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นอย่างมากจากประมาณ 10% ในเดือนมิถุนายน หลังราคาน้ำมันพุ่งขึ้นและความกังวลด้านเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง

ผลประกอบการกลุ่ม Magnificent 7

  • Microsoft และ Meta — คืนวันพุธ
  • Apple และ Amazon — คืนวันพฤหัสบดี

นอกจากนี้ยังมีผลประกอบการจาก Visa, Samsung และ ExxonMobil ที่นักลงทุนให้ความสนใจเช่นกัน

ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่ต้องติดตามในช่วงปลายสัปดาห์ ได้แก่

  • GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ และยูโรโซน
  • เงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ
  • การประชุม BoE
  • CPI เยอรมนี
  • การประชุม BoJ
  • PMI จีน
  • เงินเฟ้อของยูโรโซน

สัปดาห์นี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่อาจสร้างความผันผวนให้กับตลาดทั่วโลก ทั้งจากการประชุมธนาคารกลาง ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ และผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่

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