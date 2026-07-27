Economic Calendar: สัปดาห์นี้ตลาดจับตาอะไร? ❓

ตลาดเปิดสัปดาห์ท่ามกลางแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ร่วงลงอย่างหนัก หลังมีรายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านยุติการโจมตีในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซชั่วคราว ซึ่งกลายเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาดในวันนี้ โดย WTI ร่วงกว่า 7% ขณะที่ Brent ลดลงราว 5% หลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
อะไรคือปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาด?
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เป็นผู้นำการเคลื่อนไหวในช่วงเปิดสัปดาห์
ปรับตัวลง
- OIL.WTI: -7.38%
- Brent: -6.54%
- NATGAS: -3.9%
ปรับตัวขึ้น
- Silver: +2.57%
- US100: +1.41%
- EU50: +1.36%
การฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยงสะท้อนความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เริ่มคลี่คลาย โดยดัชนีหุ้นหลักของยุโรปและสหรัฐฯ เปิดบวก ได้แก่
- DE40 +1.32%
- SPA35 +1.25%
- ITA40 +1.20%
- US500 +0.96%
ขณะที่ตลาดเอเชียก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน
- JP225 +1.31%
- CHN.cash +1.33%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตามวันนี้
10:00 น.
เยอรมนี – ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ Ifo (ก.ค.)
14:30 น.
สหรัฐฯ – ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders) เดือนมิถุนายน
แม้ว่าปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้จะค่อนข้างเบาบาง แต่ตลาดยังคงจับตาพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์และมาตรการภาษีการค้าของสหรัฐฯ หลังรัฐบาล Trump เริ่มใช้ภาษีนำเข้าชุดใหม่ภายใต้มาตรา 301 กับคู่ค้ากว่า 60 ประเทศ
ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์
วันจันทร์ (27 ก.ค.)
10:00 น. เยอรมนี – ดัชนี Ifo (Business Climate)
14:30 น. สหรัฐฯ – ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (มิ.ย.)
วันอังคาร (28 ก.ค.)
05:05 น. ออสเตรเลีย – ผู้ว่าการ RBA กล่าวสุนทรพจน์
22:40 น. สหรัฐฯ – รายงานสต็อกน้ำมันดิบ API
วันพุธ (29 ก.ค.)
03:30 น. ออสเตรเลีย – CPI ไตรมาส 2
16:30 น. สหรัฐฯ – รายงานสต็อกน้ำมันและน้ำมันเบนซิน (EIA)
20:00 น. สหรัฐฯ – การประกาศอัตราดอกเบี้ยของ Fed
20:30 น. สหรัฐฯ – แถลงข่าว FOMC
วันพฤหัสบดี (30 ก.ค.)
09:00 น. สเปน – CPI และ GDP ไตรมาส 2
11:00 น. ยูโรโซน – GDP ไตรมาส 2
13:00 น. สหราชอาณาจักร – การประชุม BoE
14:00 น. เยอรมนี – CPI เดือนกรกฎาคม
14:30 น. สหรัฐฯ – GDP ไตรมาส 2 และเงินเฟ้อ PCE
16:30 น. สหรัฐฯ – สต็อกก๊าซธรรมชาติ (EIA)
วันศุกร์ (31 ก.ค.)
00:00 น. ญี่ปุ่น – การประชุม BoJ และแถลงข่าว
01:50 น. ญี่ปุ่น – ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีก
03:30 น. จีน – ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการ
09:30 น. โปแลนด์ – CPI เดือนกรกฎาคม
11:00 น. ยูโรโซน – เงินเฟ้อ HICP และ Core HICP
ไฮไลต์ที่ต้องจับตา
การประชุม Fed ในคืนวันพุธจะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดของสัปดาห์ โดยตลาดประเมินโอกาส 35–40% ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นอย่างมากจากประมาณ 10% ในเดือนมิถุนายน หลังราคาน้ำมันพุ่งขึ้นและความกังวลด้านเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง
ผลประกอบการกลุ่ม Magnificent 7
- Microsoft และ Meta — คืนวันพุธ
- Apple และ Amazon — คืนวันพฤหัสบดี
นอกจากนี้ยังมีผลประกอบการจาก Visa, Samsung และ ExxonMobil ที่นักลงทุนให้ความสนใจเช่นกัน
ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่ต้องติดตามในช่วงปลายสัปดาห์ ได้แก่
- GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ และยูโรโซน
- เงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ
- การประชุม BoE
- CPI เยอรมนี
- การประชุม BoJ
- PMI จีน
- เงินเฟ้อของยูโรโซน
สัปดาห์นี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่อาจสร้างความผันผวนให้กับตลาดทั่วโลก ทั้งจากการประชุมธนาคารกลาง ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ และผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่
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