เหตุการณ์รัฐประหารในเวเนซุเอลาช่วยหนุนราคาหุ้นยุโรปและหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภูมิภาค⚔️

- ราคาน้ำมันทรงตัวหลังเหตุการณ์ในเวเนซุเอลา — ตลาดมองว่าอาจมีโอกาสเพิ่มอุปทานได้ แต่เป็นเพียงในระยะยาวมาก
- ตลาดหุ้นยุโรปอยู่ในบรรยากาศเชิงบวก — ดัชนี Euro Stoxx 50 ปรับขึ้น 0.65% ขณะที่ DAX ของเยอรมนี ยังคงเป็นผู้นำด้านการเติบโต
- DAX ทะลุกรอบการย่อราคา — เปิดทางสู่ระดับสูงใหม่ โดยแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังดำเนินต่อ
- ASML ทำสถิติใหม่ — หุ้นปรับขึ้น 4.5% หลัง Bernstein ปรับเพิ่มคำแนะนำและมีคาดการณ์ตลาด DRAM ที่แข็งแกร่ง
- หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศยุโรปมีราคาแพงขึ้น — นักลงทุนตอบสนองต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นหลังสหรัฐฯ ปฏิบัติการโจมตีเวเนซุเอลา
- Airbus ทำลายเป้าหมายการส่งมอบ — ส่งมอบ 793 ลำในปี 2025 แม้มีปัญหาในรุ่น A320 หุ้นปรับขึ้น +2.2%
ปฏิกิริยาตลาดเริ่มต้นหลังเหตุการณ์สุดสัปดาห์ในเวเนซุเอลาอาจสร้างความประหลาดใจเล็กน้อย ในช่วงต้นวัน ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย ก่อนที่จะฟื้นตัวเมื่อเทียบกับราคาปิดวันศุกร์ ซึ่งอาจสะท้อนว่าตลาดมองว่า มีโอกาสเพิ่มกิจกรรมในแหล่งน้ำมันเวเนซุเอลา และต่อยอดไปสู่ อุปทานน้ำมันโลกที่มากขึ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าประเทศเวเนซุเอลามีน้ำมันดิบประเภทหนักเกือบเป็นบิทูมินัส ซึ่งแตกต่างจากน้ำมันที่สกัดจากซาอุดีอาระเบีย ต้องใช้ต้นทุนการผลิตสูงและเทคโนโลยีการกลั่นขั้นสูงเพื่อส่งทางท่อสู่ตลาด การลดลงเล็กน้อยของราคาจึงสะท้อนว่าตลาดเห็นโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันในเวเนซุเอลาอย่างช้า ๆ และระยะยาวด้วยเงินลงทุนจากสหรัฐฯ แต่ยังต้องใช้เวลานานกว่าที่ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นจริง
ขณะที่ ตลาดหุ้นยุโรป อยู่ในบรรยากาศเชิงบวก โดยค่าเฉลี่ยดัชนีปรับขึ้นประมาณ 0.65% (Euro Stoxx 50) โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม เหมืองแร่และเทคโนโลยี ทำผลงานได้ดี ขณะที่ตลาดพลังงานมีอ่อนแรง หุ้นบริษัทใหญ่ส่วนมากปรับตัวลดลง ตลาดกำลังรอปฏิกิริยาของ ตลาดสหรัฐฯ เวลา 15:30 น.
สำหรับ ตลาดหุ้นเยอรมนี (DAX แบบ Cash Market) ปรับตัวขึ้นเกือบ 0.65% ขณะที่ CAC40 ของฝรั่งเศส ขึ้น 0.12% และ FTSE100 ของอังกฤษ ขึ้น 0.24% ตลาดเยอรมนีได้รับแรงหนุนหลักจากการปรับตัวขึ้นของหุ้น Rheinmetall (RHM.DE)
Current quotes for major contracts. Source: xStation
Current volatility observed on the broader European market. Source: xStation
ช่วงต้นสัปดาห์ DAX ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งและทะลุ แนวต้านบนหลักของโซนแนวรับ-แนวต้านกว้าง (broad consolidation zone) ที่จำกัดการเคลื่อนไหวของ DE40 ในปี 2025 หากการซื้อขายวันนี้ปิดเหนือร่างแท่งเทียนรายวันของโซนนี้ อาจหมายถึงว่า แนวต้านเดิมถูกทำลายแล้ว และ DE40 กำลังปูทางไปสู่ ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไรก็ตาม หากเกิดการปรับตัวกลับลงต่ำกว่าโครงสร้างนี้ อาจสะท้อนพฤติกรรมคล้ายกับสัญญาในปี 2025 ที่มีการปรับตัวลดแรงจากระดับเหล่านี้
ในเชิงเทคนิค หากดูที่ EMA50 และ EMA100 ซึ่งยังคงอยู่ต่ำกว่าราคา DE40 แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงแข็งแกร่งและไม่เปลี่ยนแปลง
ที่มา: xStation
ข่าวบริษัท
ASML (ASML.NL) ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งวันนี้ หุ้นพุ่ง 4.5% ทำสถิติสูงสุดใหม่ หลังนักวิเคราะห์ของ Bernstein ปรับคำแนะนำจาก “market perform” เป็น “outperform” โดยชี้ถึงศักยภาพการเติบโตใน ตลาดหน่วยความจำ DRAM ที่ถูกประเมินต่ำไป Bernstein มองว่าถึงแม้นักลงทุนหลายรายมักเชื่อมโยงการเติบโตของ ASML กับผู้ผลิตชิปตรรกะ (CPU, GPU) แต่รอบการลงทุนที่จะเกิดขึ้นใน DRAM และ HBM (High Bandwidth Memory) อาจเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตสำคัญของบริษัทในปี 2026-2027 ซึ่งนักวิเคราะห์เรียกว่าเป็น “ปีทองของเทคโนโลยี EUV” Bernstein ปรับราคาเป้าหมายของ ASML จาก €800 เป็น €1,300 บริษัทจะรายงานผลประกอบการไตรมาสต่อไปในวันที่ 28 มกราคม ก่อนเปิดตลาด
เช่นเดียวกับในเอเชีย หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศยุโรป ปรับตัวขึ้นหลังสหรัฐฯ ปฏิบัติการโจมตีเวเนซุเอลาและควบคุมตัว ประธานาธิบดี Nicolás Maduro การปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มนี้เป็นปฏิกิริยาปกติของตลาดเมื่อเกิด ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์สูง สถานการณ์ในอเมริกาใต้ขณะนี้ทำหน้าที่เป็น ตัวกระตุ้นความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทหาร
Source: xStation
Airbus (AIR.DE) ทำผลงานเกินเป้าการส่งมอบของปี 2025 โดยส่งมอบ 793 ลำ สูงกว่าการคาดการณ์ปรับปรุงล่าสุดที่ราว 790 ลำ ตามแหล่งข่าว Bloomberg ผลลัพธ์นี้เกิดจากการเร่งส่งมอบในช่วงวันสุดท้ายของปี แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็น ข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการปรับแก้เล็กน้อย
ในเดือนธันวาคม Airbus ได้ปรับลดแผนการส่งมอบจากประมาณ 820 ลำ หลังเผชิญปัญหาในรุ่น A320 รวมถึงความจำเป็นในการอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างกว้างขวางและการตรวจสอบผิวตัวถังเพิ่มเติม เนื่องจากไม่ผ่านมาตรฐานทางเทคนิค
บริษัทจะเผยแพร่ตัวเลข จำนวนการส่งมอบและคำสั่งซื้อสุดท้าย ในวันที่ 12 มกราคม หลังปิดตลาดหุ้น หุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้น 2.2% ในวันนี้
