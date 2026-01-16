🔎 ก๊าซธรรมชาติพยายามฟื้นตัวหลังรายงาน EIA

สัญญา futures ก๊าซธรรมชาติ Henry Hub (NATGAS) กำลังฟื้นตัว หลังจากมีปฏิกิริยาเชิงลบเบื้องต้นต่อ รายงาน EIA ล่าสุด
-
รายงานแสดงให้เห็นว่า ปริมาณสำรองลดลง 71 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (bcf)
-
ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 91 bcf
-
การอ่านก่อนหน้านี้ลดลงมากกว่า 119 bcf
📈 การปรับตัวขึ้นครั้งนี้เป็นการฟื้นตัวหลังตลาดประเมินการลดปริมาณสำรองน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
Source: xStation5
Over the Q4 2025 and January 2026, natural gas futures felt sharply easing from almost $5,30 per MMBtu in the first half of December 2025 to $3,1 per MMBtu in the middle of January 2026.
Source: xStation5
ตามข้อมูลจาก NOAA คาดว่า อุณหภูมิในรัฐทางตอนเหนือของสหรัฐฯ จะ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาล ระหว่างวันที่ 22–28 มกราคม
-
หากแนวโน้มนี้เกิดขึ้นจริง จะทำให้ ความต้องการใช้ความร้อนเพิ่มขึ้น
-
ส่งผลให้ สัญญา futures ก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มทรงตัวใกล้ $3.5 ต่อ MMBtu
Source: NOAA, Climate Prediction Centre
🚨ราคาทองเงินร่วง 1.5% — แนวโน้มขาขึ้นเสี่ยงถูกทำลายหรือไม่?
Morning wrap (16.01.2026)
ข่าวเด่นวันนี้ 16 มกราคม
📉 EUR/USD ร่วง 0.3%