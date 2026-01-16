อ่านเพิ่มเติม
09:15 · 16 มกราคม 2026

🔎 ก๊าซธรรมชาติพยายามฟื้นตัวหลังรายงาน EIA

-
-
สัญญา futures ก๊าซธรรมชาติ Henry Hub (NATGAS) กำลังฟื้นตัว หลังจากมีปฏิกิริยาเชิงลบเบื้องต้นต่อ รายงาน EIA ล่าสุด

  • รายงานแสดงให้เห็นว่า ปริมาณสำรองลดลง 71 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (bcf)

  • ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 91 bcf

  • การอ่านก่อนหน้านี้ลดลงมากกว่า 119 bcf

📈 การปรับตัวขึ้นครั้งนี้เป็นการฟื้นตัวหลังตลาดประเมินการลดปริมาณสำรองน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

Source: xStation5

Over the Q4 2025 and January 2026, natural gas futures felt sharply easing from almost $5,30 per MMBtu in the first half of December 2025 to $3,1 per MMBtu in the middle of January 2026.

Source: xStation5

ตามข้อมูลจาก NOAA คาดว่า อุณหภูมิในรัฐทางตอนเหนือของสหรัฐฯ จะ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาล ระหว่างวันที่ 22–28 มกราคม

  • หากแนวโน้มนี้เกิดขึ้นจริง จะทำให้ ความต้องการใช้ความร้อนเพิ่มขึ้น

  • ส่งผลให้ สัญญา futures ก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มทรงตัวใกล้ $3.5 ต่อ MMBtu

Source: NOAA, Climate Prediction Centre

16 มกราคม 2026, 17:33

