อ่านเพิ่มเติม
08:26 · 16 มกราคม 2026

Eli Lilly ร่วงลงในช่วงก่อนเปิดตลาด! ยาเม็ดตัวใหม่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ FDA 💊

-
-
Open account Download free app

หุ้นของ Eli Lilly ปรับตัวลดลงในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด หลังมีข่าวว่า FDA ของสหรัฐฯ ชะลอการอนุมัติยาเม็ดลดน้ำหนักชนิดใหม่ ซึ่งยาตัวนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สำคัญของบริษัทในอนาคต โดยปกติแล้วตลาดมักตอบสนองในเชิงลบต่อการเลื่อนการตัดสินใจด้านกฎระเบียบที่สำคัญ เนื่องจากทำให้การวางจำหน่ายสินค้าออกสู่ตลาดล่าช้า เพิ่มความไม่แน่นอนเกี่ยวกับศักยภาพด้านยอดขาย และจำกัดแรงส่งของการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ปฏิกิริยาเช่นนี้ถือเป็นเรื่องปกติและมักสร้างแรงกดดันต่อราคาหุ้นในช่วงสั้น

อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว การเลื่อนดังกล่าว ไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท และตัวยาเองยังมีศักยภาพในการสร้างรายได้สูง ผลการทดลองทางคลินิกออกมาในทิศทางที่น่าพอใจ ขณะที่ตลาดยาลดน้ำหนักยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห์ยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระดับปานกลาง และมองว่า Eli Lilly มีโอกาสสำคัญในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดได้ เมื่อยานี้ได้รับการอนุมัติในที่สุด นอกจากนี้ บริษัทมีประสบการณ์สูงในกลุ่มยา GLP-1 และมีพอร์ตผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในระยะยาวได้

ต่อจากนี้ ตลาดจะจับตาการอัปเดตเพิ่มเติมจาก FDA อย่างใกล้ชิด รวมถึงผลการทดลอง รายงานยอดขาย และพัฒนาการด้านกฎระเบียบในอุตสาหกรรมยา ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลต่อความเร็วในการทำตลาดของยาและอัตรากำไรในอนาคต

 

Source: xStation5

16 มกราคม 2026, 20:00

โอกาสสุดท้าย สำหรับผู้เปิดบัญชีใหม่
16 มกราคม 2026, 17:37

ข้อตกลงการค้าจีน–แคนาดา: มีผลกระทบอย่างไรต่อตลาด?
16 มกราคม 2026, 09:24

📈 ความตื่นตัวในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ KLA Corp พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
16 มกราคม 2026, 08:44

💊 ยาใหม่ของ Disc Medicine ถูกระงับชั่วคราว❓

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก