เงินเฟ้อ: เทรดยังไงให้รอดและชนะตลาด 🔥

- ทองคำทำผลงานน่าผิดหวังหลังพุ่งแรง
- BP ไล่ตามคู่แข่งทัน หลังราคาน้ำมันพุ่ง
- หุ้นปันผล “Dividend Aristocrats” กลับมาเป็นจุดสนใจ
- Pepsi ยอดขายแผ่วลง
- เงินเฟ้อกำลังมาเยือน เมื่อราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูง สัญญาณแรกของผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางเริ่มค่อย ๆ ปรากฏให้เห็น ข้อมูล PMI เดือนมีนาคมส่งสัญญาณเตือนชัดเจนว่าเศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัว ขณะที่ภาคธุรกิจทั่วโลกเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น
- ยกตัวอย่างสหราชอาณาจักร กิจกรรมภาคบริการขยายตัวช้าที่สุดในรอบ 11 เดือน ตามผลสำรวจ PMI ของ S&P Global เดือนมีนาคม ความไม่แน่นอนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นทำให้คำสั่งซื้อใหม่ลดลงอย่างรุนแรง และพลิกกลับมาเป็นค่าติดลบครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ขณะเดียวกันต้นทุนของบริษัทในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และดัชนีเงินเฟ้อในแบบสำรวจ PMI พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 ซึ่งตอนนั้น CPI ของสหราชอาณาจักรเคยสูงกว่า 10%
- ในสหรัฐฯ ภาพเงินเฟ้อก็คล้ายกัน ดัชนีราคาที่จ่ายในภาคการผลิตของ ISM เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงพีคเงินเฟ้อในปี 2022 ขณะที่ในยุโรป ทั้ง 19 ภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในการสำรวจ PMI มีการรายงานว่าราคาปรับตัวสูงขึ้นทั้งหมดในเดือนที่ผ่านมา แนวโน้มนี้เริ่มเห็นมาตั้งแต่ต้นปี และมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นอีก เนื่องจากราคาน้ำมันดิบเบรนท์อยู่เหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมาเกือบ 3 สัปดาห์
- สำหรับนักลงทุนหลายคน พอร์ตการลงทุนอาจต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ในช่วงเงินเฟ้อสูง มูลค่าของเงินจะลดลงตามเวลา ซึ่งไม่เพียงกระทบผู้ฝากเงิน แต่ยังทำให้กำลังซื้อของผลตอบแทนการลงทุนลดลงด้วย
ทองคำทำผลงานน่าผิดหวังหลังปรับตัวขึ้นแรง
แล้วสินทรัพย์ใดคือ “ตัวป้องกันเงินเฟ้อ”? สินค้าโภคภัณฑ์ (commodities) มักถูกมองว่าเป็นเครื่องมือป้องกันเงินเฟ้อแบบดั้งเดิม และมีประวัติให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นคือ แม้ว่าราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มต้น (เพิ่มขึ้นเกือบ 80% ตั้งแต่ต้นปี) แต่ทองคำกลับไม่ได้เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน โดยลดลงเกือบ 10% ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้ง และไม่สามารถทำหน้าที่เป็น “เครื่องป้องกันเงินเฟ้อ” ได้อย่างที่คาดหวัง
มีหลายเหตุผลที่ทำให้ทองคำไม่ปรับตัวขึ้นในช่วงวิกฤตนี้ รวมถึงการปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงก่อนหน้า และการเข้าซื้อของนักลงทุนรายย่อยที่เพิ่มขึ้น ทำให้ทองคำมีความเปราะบางต่อแรงขายในช่วงที่ตลาดผันผวน นี่เป็นสิ่งเตือนใจว่านักลงทุนต้องพิจารณาสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อแบบดั้งเดิมอย่างรอบคอบ และติดตามพฤติกรรมราคาอย่างใกล้ชิดก่อนปรับพอร์ตการลงทุน
กราฟที่ 1: BP และกลุ่มบริษัทน้ำมันรายใหญ่
ที่มา: XTB and Bloomberg
กลุ่มอุตสาหกรรมอย่างสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น (consumer staples), สาธารณูปโภค (utilities) และสุขภาพ (healthcare) มักมีความต้องการสินค้าและบริการที่ค่อนข้างคงที่ แม้ในช่วงที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน โดยเฉพาะกลุ่ม healthcare ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ทำผลงานดีที่สุดของดัชนี S&P 500 โดยปรับตัวขึ้นมากกว่า 7% ในเดือนที่ผ่านมา และทำได้ดีกว่าดัชนีหุ้นบลูชิพของสหรัฐฯ
หุ้นที่จ่ายเงินปันผลก็เป็นที่น่าสนใจ หากบริษัทสามารถรักษาการจ่ายปันผลได้ในช่วงที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์สูง มักสะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและความยืดหยุ่นของธุรกิจ การเติบโตของเงินปันผลยังช่วยชดเชยผลกระทบจากเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวได้ ดังนั้นหุ้นกลุ่มนี้จึงเป็นที่จับตาของนักลงทุนในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
หุ้น “Dividend Aristocrats” ถูกจับตา
หุ้นปันผลชั้นนำในสหรัฐฯ ได้แก่ Kraft Heinz และ United Parcel Service อย่างไรก็ตาม วิธีวิเคราะห์ที่ดีขึ้นคือการดูความต่อเนื่องในระยะยาว กลุ่ม “Dividend Aristocrats” ซึ่งหมายถึงบริษัทที่เพิ่มเงินปันผลต่อเนื่องมากกว่า 25 ปี ได้แก่ Target, T. Rowe Price Group, Sysco และ Becton Dickinson & Co.
ในสหราชอาณาจักร หุ้นปันผลเด่นในดัชนี FTSE 100 ได้แก่ Legal & General ที่ให้ผลตอบแทนคาดการณ์เกือบ 8%, M&G, Land Securities, HSBC, Shell และ British American Tobacco โดยสามบริษัทหลังเป็นผู้จ่ายเงินสดคืนผู้ถือหุ้นในมูลค่าสูงที่สุด โดย HSBC คาดว่าจะจ่าย 10.7 พันล้านปอนด์ในปีนี้, Shell ประมาณ 6.3 พันล้านปอนด์ และ BATS ราว 5.3 พันล้านปอนด์
หลังจากระงับโครงการซื้อหุ้นคืนในเดือนกุมภาพันธ์จากราคาน้ำมันที่อ่อนตัว ความเป็นไปได้ที่ BP จะกลับมาเริ่มโครงการนี้อีกครั้ง รวมถึงมาตรการเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มเงินปันผล กำลังถูกคาดหวังในการประกาศผลประกอบการวันที่ 28 เมษายนนี้
Pepsi เริ่มแผ่วลง
ไม่ใช่ทุกบริษัทที่ถูกคาดว่าจะได้ประโยชน์จากเงินเฟ้อสูงจะทำได้ตามคาด แม้ PepsiCo จะเป็นบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น แต่กลับส่งสัญญาณเชิงลบ ราคาหุ้นลดลง 2% ในเดือนที่ผ่านมา หลังบริษัทประกาศทบทวนนโยบายราคาเพื่อกระตุ้นยอดขาย
ก่อนหน้านี้ PepsiCo ต้องปรับลดราคาหลังยอดขายชะลอตัว โดยเฉพาะในธุรกิจขนมขบเคี้ยวและของว่างเค็ม ซึ่งเป็นผลจากการขึ้นราคามากเกินไปในช่วงเงินเฟ้อปี 2022–2023 โดยในช่วงนั้นราคา Doritos หนึ่งถุงเพิ่มขึ้นจนถึงราว 7 ดอลลาร์ ส่งผลให้ยอดขายของแบรนด์ Frito-Lay ชะลอตัว และบางช่วงถึงขั้นติดลบเมื่อไม่บรรลุเป้ารายได้ภายใน 2 ปีติดต่อกัน ทำให้ PepsiCo อยู่ในสถานะที่ค่อนข้างอ่อนแอและขาดอำนาจในการตั้งราคาในสภาพแวดล้อมเงินเฟ้อสูงบางส่วน
กราฟที่ 2: อัตราการเติบโตของยอดขายในอเมริกาเหนือของ PepsiCo ชะลอตัวลง หลังจากการปรับขึ้นต้นทุนอย่างรวดเร็ว
ที่มา: XTB and Bloomberg
อย่างที่เห็น นักลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงที่เงินเฟ้อสูง ไม่มีสูตรสำเร็จใดที่จะปกป้องพอร์ตการลงทุนได้อย่างสมบูรณ์ และการตั้งคำถามหรือมองอย่างรอบคอบยังคงเป็นสิ่งสำคัญ แม้แต่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เคยมีผลงานโดดเด่นในช่วงเงินเฟ้อสูงก็ตาม
