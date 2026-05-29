2.2 ล้านแรงงานจะมีความเสี่ยงสูง

AI กำลังเปลี่ยนโลกเร็วกว่าที่หลายคนคิด - และนี่อาจเป็นทั้ง “ความเสี่ยง” และ “โอกาส” สำหรับนักลงทุน
“ถ้าวันหนึ่ง AI สามารถทำงานแทนคุณได้… คุณจะรับมืออย่างไร?”
คำถามนี้อาจเคยฟังดูเหมือนเรื่องไกลตัว แต่ในวันนี้ มันกำลังกลายเป็นความจริงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยเอง
ล่าสุด รัฐบาลไทยออกมาเตือนว่า มีแรงงานกว่า 2.2 ล้านคน ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะถูก AI และระบบอัตโนมัติเข้ามาทดแทนภายในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะงานที่มีลักษณะซ้ำเดิม ใช้ข้อมูลจำนวนมาก หรือสามารถทำงานผ่านระบบดิจิทัลได้
ขณะเดียวกัน บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกก็เริ่มส่งสัญญาณชัดเจนมากขึ้น
-
Meta ปลดพนักงานกว่า 8,000 คน
-
Oracle ลดจำนวนพนักงานถึง 30,000 คน
แม้เหตุผลจะไม่ได้มาจาก AI เพียงอย่างเดียว แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า การเร่งลงทุนด้าน AI และระบบอัตโนมัติ กำลังเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานขององค์กรทั่วโลกอย่างรวดเร็ว
AI อาจไม่ใช่แค่ “เทคโนโลยีใหม่” แต่คือการเปลี่ยนยุคครั้งใหญ่
หากย้อนกลับไปเมื่อ 15 ปีก่อน สมาร์ทโฟนเคยเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนทั่วโลกแบบถาวร
จากเดิมที่โทรศัพท์ใช้เพื่อการสื่อสาร กลายเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน ทั้งการทำงาน การเงิน การซื้อสินค้า ความบันเทิง และโซเชียลมีเดีย
วันนี้ AI กำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกัน
สิ่งที่น่าสนใจคือ แม้กระแส AI จะดูร้อนแรงมาก แต่ในความเป็นจริง จำนวนผู้ใช้งานที่ “ยอมจ่ายเงินจริง” เพื่อใช้บริการ AI ยังมีสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด
นั่นหมายความว่า ตลาด AI ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และยังมีพื้นที่ให้เติบโตอีกมหาศาลในอนาคต
ทำไมเม็ดเงินยังไหลเข้าสู่หุ้น AI และเทคโนโลยี?
การเติบโตของ AI ไม่ได้เกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัย “โครงสร้างพื้นฐาน” ขนาดใหญ่รองรับอยู่เบื้องหลัง
ไม่ว่าจะเป็น
-
ชิปเซมิคอนดักเตอร์ประสิทธิภาพสูง
-
ดาต้าเซ็นเตอร์
-
ระบบคลาวด์
-
พลังงานไฟฟ้า
-
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั่วโลกยังคงทุ่มงบลงทุนมหาศาลเข้าสู่ AI อย่างต่อเนื่อง และเป็นสาเหตุที่นักลงทุนจำนวนมากยังให้น้ำหนักกับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี
ในมุมของตลาดทุน AI จึงไม่ได้เป็นเพียง “กระแสชั่วคราว” แต่กำลังกลายเป็น Mega Trend ที่อาจเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจโลกในระยะยาว
นักลงทุนควรมอง AI อย่างไร?
แน่นอนว่า AI อาจสร้างความกังวลให้กับหลายอาชีพ แต่ในอีกมุมหนึ่ง ทุกการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลก มักมาพร้อมกับโอกาสใหม่เสมอ
แทนที่จะกลัว AI สิ่งสำคัญอาจเป็นการเรียนรู้ที่จะปรับตัว และเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กำลังพาโลกไปในทิศทางใด
สำหรับนักลงทุน ช่วงเวลาที่ตลาดผันผวน หรือหุ้นเทคโนโลยีปรับฐาน อาจกลายเป็นโอกาสในการทยอยสะสมสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ก่อนที่อุตสาหกรรมนี้จะเข้าสู่ช่วงการเติบโตเต็มรูปแบบในอนาคต
เพราะในท้ายที่สุด ผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากคลื่นเทคโนโลยีใหม่ มักไม่ใช่คนที่วิ่งหนีมัน แต่คือคนที่เข้าใจมันก่อนคนอื่น
สรุปตลาดเช้า: น้ำมันปรับตัวลง ขณะที่ดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง (29.05.2026)
Natural Gas ปรับตัวขึ้นประมาณ 6%
BREAKING: สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
🚨 BREAKING: Axios รายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงแล้ว แต่ยังต้องรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจาก Trump