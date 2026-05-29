สรุปตลาดเช้า: น้ำมันปรับตัวลง ขณะที่ดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง (29.05.2026)

ดัชนีฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ ขณะที่ฟิวเจอร์สตลาดหุ้นยุโรปก็ขยับขึ้นเช่นกัน โดยสัญญาฟิวเจอร์ส DAX (DE40) เพิ่มขึ้น 0.3% ด้านค่าเงิน EUR/USD อ่อนค่าลงเล็กน้อย ขณะที่บิตคอยน์ลดลง 0.3% และยังคงเผชิญแรงกดดัน ไม่สามารถกลับเข้าสู่โมเมนตัมขาขึ้นได้หลังการเทขายอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ ส่วนราคาน้ำมันปรับตัวลดลงต่ำกว่า 92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ช่วยคลายความกังวลต่อแรงกดดันเงินเฟ้อและโอกาสการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
Costco Wholesale รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของปีงบการเงิน โดยมีกำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 4.93 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 4.91 ดอลลาร์เล็กน้อย ขณะที่รายได้อยู่ที่ 70.53 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 69.62 พันล้านดอลลาร์ ยอดขายสาขาเดิม (ไม่รวมราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน) เพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ 6.7%
รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Scott Bessent ระบุว่าสหรัฐฯ ได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียอย่างเข้มงวดที่สุดในบรรดาทุกประเทศ โดยเฉพาะการมุ่งเป้าไปที่การส่งออกน้ำมันของรัสเซีย นอกจากนี้ยังยืนยันว่าสหรัฐฯ ยังคงเป็นผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์ของโลก และกำลังทำงานร่วมกับบริษัท AI เพื่อสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมและความปลอดภัยด้านกฎระเบียบ พร้อมคาดการณ์ว่าตลาดน้ำมันโลกจะยังมีอุปทานเพียงพอ โดยระบุว่ามีเรือเกือบ 2,000 ลำกำลังรอออกจากภูมิภาคอ่าว
Dell Technologies พุ่งขึ้นเกือบ 40% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ หลังปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปีและรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่ดีกว่าคาดทั้งรายได้และกำไร ขณะที่ American Eagle Outfitters ร่วงลง 11% หลังยอดขายสาขาเดิมของแบรนด์ American Eagle ลดลง 2% เมื่อเทียบรายปีในไตรมาสแรก
ด้าน Anthropic ระดมทุนรอบ Series H มูลค่า 65 พันล้านดอลลาร์ ที่มูลค่าบริษัทหลังระดมทุน 965 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติระดับใหม่ก่อนแผน IPO ในปี 2026
