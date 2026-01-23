เงินเงินฟื้นตัวหลังร่วงหนัก 📈 แนวโน้มขาขึ้นกลับมาอีกครั้งหรือไม่ ❓

เงินเงินฟื้นตัวอย่างรวดเร็วกลับไปยังโซน $94 หลังจากการดีดตัวของวอลล์สตรีทเมื่อวานนี้
แรงดีดตัวของตลาดเกิดจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและยุโรปคลี่คลายลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นกดดันสินทรัพย์มีค่า จึงทำให้ไม่เพียงแต่เงินเงินเท่านั้น แต่ทองคำและแพลทินัมก็โดนแรงขายด้วย
ช่วงหนึ่ง เงินเงินปรับลงไปแตะใกล้ $90 แต่เป็นการย่อตัวสั้น ๆ ก่อนที่ราคาจะหาแนวรับและไต่กลับขึ้นไปยังโซน $94 ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตาม การดีดตัวครั้งนี้เริ่มอ่อนแรง และราคาลดลงกลับมาต่ำกว่าแนวรับสำคัญ: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลาในกรอบ H1 (เส้นสีส้ม)
แม้จะเป็นเช่นนั้น ตั้งแต่เดือนธันวาคม เงินเงินได้หลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนี้มาแล้ว 8 ครั้ง (รวมถึงการเคลื่อนไหวเมื่อวาน) และในเกือบทุกครั้ง ราคาก็กลับมาฟื้นตัวต่อเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับ EMA200 (เส้นสีแดง) ที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับแรงโมเมนตัมหลัก
หากแนวรับนี้ยังคงยืนได้ โซน $90 จะยังคงเป็นระดับสำคัญในระยะสั้น
แต่หากราคาหลุดต่ำกว่า ประมาณ $88 ต่อออนซ์ จะเป็นสัญญาณว่าแรงขายอาจยืดเยื้อ และอาจเป็นการปรับฐานลึกครั้งแรกนับตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2025
หากดอลลาร์ยังแข็งค่า และความหวังเชิงบวกในวอลล์สตรีทยังคงกลับมาอีกครั้ง สินทรัพย์มีค่าอาจเผชิญแรงต้านใหม่ และการไหลของความสนใจเชิงเก็งกำไรอาจย้ายไปยังสินทรัพย์อื่น
Silver has already seen two corrections since autumn 2025, and in both cases the pullback reached around 20%. In the current context, that would imply a move toward $75 per ounce—back into the consolidation zone from December.
