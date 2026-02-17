อ่านเพิ่มเติม
14:05 · 17 กุมภาพันธ์ 2026

เงินปอนด์อ่อนค่าหลังการประกาศตัวเลขตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักร 🇬🇧 📉

-
-
เวลา 07:00 GMT United Kingdom – รายงานข้อมูลตลาดแรงงานเดือนธันวาคม:

▪️ อัตราการว่างงาน: ตัวเลขจริง 5.2% | คาดการณ์ 5.2% | ก่อนหน้า 5.1%
▪️ ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ย (ไม่รวมโบนัส): ตัวเลขจริง 4.2% | คาดการณ์ 4.2% | ก่อนหน้า 4.5%
▪️ ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ย (รวมโบนัส): ตัวเลขจริง 4.2% | คาดการณ์ 4.6% | ก่อนหน้า 4.6%
▪️ การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน 3M/3M: ตัวเลขจริง +52K | ก่อนหน้า +82K

ภาพรวมสะท้อนตลาดแรงงานเริ่มชะลอตัว การเติบโตของค่าจ้างอ่อนแรงลง และการจ้างงานเพิ่มขึ้นน้อยกว่าช่วงก่อนหน้า ซึ่งอาจกดดันค่าเงินปอนด์ในระยะสั้น

 

