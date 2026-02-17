เงินปอนด์อ่อนค่าหลังการประกาศตัวเลขตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักร 🇬🇧 📉

เวลา 07:00 GMT United Kingdom – รายงานข้อมูลตลาดแรงงานเดือนธันวาคม:
▪️ อัตราการว่างงาน: ตัวเลขจริง 5.2% | คาดการณ์ 5.2% | ก่อนหน้า 5.1%
▪️ ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ย (ไม่รวมโบนัส): ตัวเลขจริง 4.2% | คาดการณ์ 4.2% | ก่อนหน้า 4.5%
▪️ ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ย (รวมโบนัส): ตัวเลขจริง 4.2% | คาดการณ์ 4.6% | ก่อนหน้า 4.6%
▪️ การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน 3M/3M: ตัวเลขจริง +52K | ก่อนหน้า +82K
ภาพรวมสะท้อนตลาดแรงงานเริ่มชะลอตัว การเติบโตของค่าจ้างอ่อนแรงลง และการจ้างงานเพิ่มขึ้นน้อยกว่าช่วงก่อนหน้า ซึ่งอาจกดดันค่าเงินปอนด์ในระยะสั้น
ไมเคิล เบอร์รี่ และ Palantir: นักวิเคราะห์ชื่อดังตั้งข้อกล่าวหาหนัก
สรุปตลาด 🚩 ตลาดยุโรปและ EUR/USD ปรับตัวลง ท่ามกลางความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์สหรัฐฯ–อิหร่านที่ตึงเครียดสูงขึ้น
น้ำมัน (OIL): ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น ท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน ⚔️
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดุลการค้าสหรัฐและผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน 🔎