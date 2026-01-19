เงินทุนไหลเข้าหุ้นเทคโนโลยียุโรป 💸🔎

ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นยุโรปยังคง ผสมผสาน ก่อนสิ้นสัปดาห์ โดย Euro Stoxx 50 ปรับตัวลดลง 0.40% ขณะที่ DAX ของเยอรมนีปรับขึ้น 0.10% และการเคลื่อนไหวโดยรวมยังอยู่ในกรอบ ±0.40%
💡 หุ้นเทคโนโลยี “กำลังขับเคลื่อนตลาด”
แนวโน้มในยุโรปถูกกำหนดโดยกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งปรับตัวขึ้น 11.8% YTD ทำให้เป็น กลุ่มที่ทำผลงานดีที่สุดอันดับ 2 รองจากกลุ่มวัตถุดิบพื้นฐาน และแข็งแกร่งกว่าหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ที่กำลังพักฐาน
หุ้นอย่าง ASML, ASM International และ BE Semiconductor มีน้ำหนักรวมกันเกือบ 40% ของ Stoxx 600 Technology Index และสร้างผลตอบแทนเกือบ 90% ของกำไรกลุ่มเทคโนโลยีปีนี้
🚀 ปัจจัยหนุนจาก TSMC
ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นจาก TSMC ที่ประกาศแนวทางการลงทุน (capex) ที่แข็งแกร่งมาก โดยคาดว่าจะเพิ่มการลงทุนประมาณ 30% ในปี 2026 และมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอีก 3 ปีถัดไป
การยืนยันอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากผลประกอบการ TSMC ถือเป็นข่าวดีต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ในยุโรปที่เป็นซัพพลายเชนของศูนย์ข้อมูลและการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
โดยคาดว่า ความต้องการเครื่องมือผลิตจะยังคงสูงต่อเนื่องหลังปี 2026 เมื่อโรงงานใหม่เริ่มเดินเครื่องและข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตเริ่มคลายตัว
📈 มุมมอง Morgan Stanley ต่อ ASML
Morgan Stanley ปรับราคาเป้าหมายของ ASML ขึ้นเป็น EUR 1,400 จากประมาณ EUR 1,165 ในปัจจุบัน (สะท้อน upside ประมาณ 20%)
และยังเป็นหนึ่งในระดับมูลค่าที่สูงที่สุดในตลาด โดยคาดว่าจะมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างแข็งแกร่งใน 2–3 ไตรมาสข้างหน้า และแนวโน้มการเติบโตอาจยืดไปจนถึงปี 2027
การฟื้นตัวในช่วงนี้ถือเป็นการกลับทิศจากช่วงที่ผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ยุโรปล้าหลังเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ เมื่อเริ่มต้นบูม AI
💰 มูลค่าหุ้นยุโรปเริ่ม “ตามทัน” สหรัฐฯ
มูลค่าหุ้นเทคโนโลยียุโรปกำลังไล่ตามสหรัฐฯ
ASML เทรดที่ ราว 43 เท่า forward earnings เทียบกับค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ประมาณ 29–31 เท่า
Stoxx 600 Technology Index อยู่ที่ ประมาณ 27 เท่า forward earnings ซึ่งใกล้เคียงกับระดับสหรัฐฯ
🌍 ภาพรวมตลาดโลก
ดัชนีฟิวเจอร์ส US100 และ US500 ปรับขึ้นเล็กน้อย
หุ้นเอเชียแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลัง TSMC รายงานผลประกอบการ
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์
ราคาน้ำมันปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ ประมาณ 59.80 ดอลลาร์/บาร์เรล
ทองคำและเงินปรับตัวลดลงเล็กน้อย
🔋 ประเด็นที่น่าจับตา
นักลงทุนอาจหันไปสนใจหุ้นพลังงานสะอาดยุโรป หลังศาลสหรัฐฯ อนุญาตให้ Equinor กลับมาสร้างฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งใกล้นิวยอร์กอีกครั้ง
