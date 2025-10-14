เราคาดอะไรได้จากผลประกอบการธนาคารสหรัฐฯ ไตรมาสนี้?

🏦 ภาพรวม
-
ธนาคารใหญ่ของสหรัฐฯ กำลังรายงานผลประกอบการในช่วงสำคัญ ท่ามกลางการปิดหน่วยงานรัฐบาล (Government Shutdown) และขาดข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด
-
นักวิเคราะห์คาดว่าจะมองหาสัญญาณเกี่ยวกับ แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ
เริ่มต้นฤดูกาลประกาศผลประกอบการธนาคารสหรัฐฯ
วันนี้ถือเป็น วันแรกของการรายงานผลประกอบการของธนาคารสหรัฐฯ ในช่วงเวลาสำคัญ โดยเฉพาะท่ามกลาง การปิดหน่วยงานรัฐบาล (Government Shutdown) ซึ่งทำให้ ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดมีจำกัด นักวิเคราะห์จึงคาดว่าจะใช้โอกาสนี้สอบถามเกี่ยวกับ แนวโน้มและสัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐฯ
Net Interest Margin (NIM)
-
NIM คือ แหล่งรายได้หลักแบบดั้งเดิมของธนาคาร และเป็นหัวข้อสำคัญบนงบกำไรขาดทุน
-
ธนาคารทำกำไรจาก ดอกเบี้ยสินเชื่อ ที่ปล่อยออกไป (เช่น สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อผู้บริโภค, สินเชื่อธุรกิจ)
-
พร้อมกันนั้น ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยสำหรับ เงินทุนที่ได้รับมา (เช่น เงินฝาก, หนี้สิน, หนี้อื่น ๆ)
-
ความแตกต่างระหว่างดอกเบี้ยที่ได้รับกับดอกเบี้ยที่จ่าย คือ Net Interest Margin
-
รายการนี้มักเป็น ส่วนที่มั่นคงที่สุดและใหญ่ที่สุดในธนาคารพาณิชย์
Net Interest Income (NII)
-
ความแตกต่างของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 2 ปี vs 10 ปี เป็นตัวชี้วัดสำคัญ
-
ในไตรมาสที่ผ่านมา รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) หลายธนาคารต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์
-
ธนาคารที่พึ่งพาธุรกิจธนาคารพาณิชย์แบบดั้งเดิม เช่น Wells Fargo เป็นกรณีที่น่ากังวล เนื่องจากมีรายได้จากค่าธรรมเนียมหรือธุรกิจ Investment Banking น้อย
-
แนวโน้มนี้อาจ ดำเนินต่อไป เพราะ Fed ลดดอกเบี้ยไปแล้ว 50 bps เมื่อกันยายนปีที่แล้ว และลดอีก 25 bps เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ทำให้พื้นที่ในการสร้างรายได้ดอกเบี้ยสูงขึ้นมีจำกัด
-
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแสดงความแข็งแกร่ง ทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจและยอดขายบ้านสูงกว่าคาดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
Investment Banking
-
รายได้จาก ฝ่าย Investment Banking ของธนาคารใหญ่ในวอลล์สตรีท คาดว่าจะ เกิน $9 พันล้าน ในไตรมาส 3 ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2021
-
ธุรกรรมทางบริษัทเริ่มฟื้นตัวภายใต้รัฐบาลทรัมป์ หลังจากกิจกรรมชะลอตัวเนื่องจาก สงครามการค้า
-
นักวิเคราะห์คาดว่า รายได้ไตรมาสนี้ จากงานให้คำปรึกษาและ underwriting หุ้น/ตราสารหนี้ของ JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs และ Morgan Stanley รวมประมาณ $9 พันล้าน
Investment banking results for the second quarter of the year. Source: XTB.
Investment Banking
-
รายได้คาดว่าจะ เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับปีก่อน
-
Goldman Sachs และ JPMorgan คาดว่าจะเป็นผู้นำการเติบโตนี้
-
ไตรมาสก่อนหน้า ทั้งสองธนาคารทำผลประกอบการ เหนือความคาดหมายมากที่สุด
-
รายละเอียด:
-
Debt issuance: +12%
-
M&A advisory fees: +8%
-
Equity underwriting revenues: -6% (นักวิเคราะห์คาด -29%)
-
-
ภาพรวมไตรมาส 3 สะท้อน ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นบนวอลล์สตรีท ว่าแนวโน้มการซื้อกิจการใหม่ การซื้อแบบ leverage buyouts และ IPO ที่คาดว่าจะเกิดหลังทรัมป์กลับมาที่ทำเนียบขาว อาจกำลังเกิดขึ้นจริง
Trading
-
ฝ่าย Trading ทำรายได้สูงกว่าที่คาดในหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจาก ความผันผวนของตลาดสูงจากนโยบายการค้าของทรัมป์
-
คาดว่าฝ่าย Equities และ Fixed-Income Trading ของ 5 ธนาคารใหญ่ จะเพิ่มขึ้นประมาณ 8% จากปีก่อน รวมเป็นราว $31 พันล้าน
Earnings generated from trading activities in U.S. financial institutions. Source: XTB
Deregulation
-
ธนาคารสหรัฐฯ กำลังเตรียมตัวสำหรับ การผ่อนคลายกฎระเบียบด้านเงินทุนอย่างไม่เคยมีมาก่อน
-
งานวิจัยล่าสุดระบุว่าการลดข้อกำหนดเงินทุนนี้อาจ เพิ่มความสามารถในการปล่อยสินเชื่อได้ถึง $2.6 ล้านล้าน
-
ผลลัพธ์สำคัญ:
-
เสริมความแข็งแกร่งให้ ธนาคารใหญ่ในวอลล์สตรีท
-
เพิ่มความสามารถในการลงทุนขนาดใหญ่ใน AI และศูนย์ข้อมูล
-
เพิ่มการจ่าย เงินปันผลและซื้อหุ้นคืน ให้ผู้ถือหุ้น
-
ช่วยสนับสนุน การออกตราสารหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ในช่วงที่ความต้องการจากผู้ซื้อจากต่างประเทศลดลง
-
ด้วยปัจจัยเหล่านี้ คาดว่า ฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาสนี้จะเป็นบวก โดยเฉพาะธนาคารที่มีการลงทุนใน Investment Banking และ Trading มาก
วิธีลงทุนในกลุ่มธนาคารสหรัฐฯ
-
นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนใน หุ้นรายตัว ของธนาคารใหญ่ที่กล่าวถึง
-
หรือผ่าน ETF ที่สะท้อนผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่ม
-
ตัวอย่าง: S&P U.S. Banks ETF (IUS2.DE)
-
ถือหุ้นหลักเช่น Citigroup, Bank of America, JPMorgan, PNC
-
-
.
