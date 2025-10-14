อ่านเพิ่มเติม
เราคาดอะไรได้จากผลประกอบการธนาคารสหรัฐฯ ไตรมาสนี้?

  • ธนาคารใหญ่ของสหรัฐฯ กำลังรายงานผลประกอบการในช่วงสำคัญ ท่ามกลางการปิดหน่วยงานรัฐบาล (Government Shutdown) และขาดข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด

  • นักวิเคราะห์คาดว่าจะมองหาสัญญาณเกี่ยวกับ แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ

เริ่มต้นฤดูกาลประกาศผลประกอบการธนาคารสหรัฐฯ

วันนี้ถือเป็น วันแรกของการรายงานผลประกอบการของธนาคารสหรัฐฯ ในช่วงเวลาสำคัญ โดยเฉพาะท่ามกลาง การปิดหน่วยงานรัฐบาล (Government Shutdown) ซึ่งทำให้ ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดมีจำกัด นักวิเคราะห์จึงคาดว่าจะใช้โอกาสนี้สอบถามเกี่ยวกับ แนวโน้มและสัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐฯ

 Net Interest Margin (NIM)

  • NIM คือ แหล่งรายได้หลักแบบดั้งเดิมของธนาคาร และเป็นหัวข้อสำคัญบนงบกำไรขาดทุน

  • ธนาคารทำกำไรจาก ดอกเบี้ยสินเชื่อ ที่ปล่อยออกไป (เช่น สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อผู้บริโภค, สินเชื่อธุรกิจ)

  • พร้อมกันนั้น ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยสำหรับ เงินทุนที่ได้รับมา (เช่น เงินฝาก, หนี้สิน, หนี้อื่น ๆ)

  • ความแตกต่างระหว่างดอกเบี้ยที่ได้รับกับดอกเบี้ยที่จ่าย คือ Net Interest Margin

  • รายการนี้มักเป็น ส่วนที่มั่นคงที่สุดและใหญ่ที่สุดในธนาคารพาณิชย์

 

Net Interest Income (NII)

  • ความแตกต่างของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 2 ปี vs 10 ปี เป็นตัวชี้วัดสำคัญ

  • ในไตรมาสที่ผ่านมา รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) หลายธนาคารต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์

  • ธนาคารที่พึ่งพาธุรกิจธนาคารพาณิชย์แบบดั้งเดิม เช่น Wells Fargo เป็นกรณีที่น่ากังวล เนื่องจากมีรายได้จากค่าธรรมเนียมหรือธุรกิจ Investment Banking น้อย

  • แนวโน้มนี้อาจ ดำเนินต่อไป เพราะ Fed ลดดอกเบี้ยไปแล้ว 50 bps เมื่อกันยายนปีที่แล้ว และลดอีก 25 bps เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ทำให้พื้นที่ในการสร้างรายได้ดอกเบี้ยสูงขึ้นมีจำกัด

  • อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแสดงความแข็งแกร่ง ทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจและยอดขายบ้านสูงกว่าคาดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

Investment Banking

  • รายได้จาก ฝ่าย Investment Banking ของธนาคารใหญ่ในวอลล์สตรีท คาดว่าจะ เกิน $9 พันล้าน ในไตรมาส 3 ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2021

  • ธุรกรรมทางบริษัทเริ่มฟื้นตัวภายใต้รัฐบาลทรัมป์ หลังจากกิจกรรมชะลอตัวเนื่องจาก สงครามการค้า

  • นักวิเคราะห์คาดว่า รายได้ไตรมาสนี้ จากงานให้คำปรึกษาและ underwriting หุ้น/ตราสารหนี้ของ JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs และ Morgan Stanley รวมประมาณ $9 พันล้าน

 
 
 

Investment banking results for the second quarter of the year. Source: XTB.

 

Investment Banking

  • รายได้คาดว่าจะ เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับปีก่อน

  • Goldman Sachs และ JPMorgan คาดว่าจะเป็นผู้นำการเติบโตนี้

  • ไตรมาสก่อนหน้า ทั้งสองธนาคารทำผลประกอบการ เหนือความคาดหมายมากที่สุด

  • รายละเอียด:

    • Debt issuance: +12%

    • M&A advisory fees: +8%

    • Equity underwriting revenues: -6% (นักวิเคราะห์คาด -29%)

  • ภาพรวมไตรมาส 3 สะท้อน ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นบนวอลล์สตรีท ว่าแนวโน้มการซื้อกิจการใหม่ การซื้อแบบ leverage buyouts และ IPO ที่คาดว่าจะเกิดหลังทรัมป์กลับมาที่ทำเนียบขาว อาจกำลังเกิดขึ้นจริง

Trading

  • ฝ่าย Trading ทำรายได้สูงกว่าที่คาดในหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจาก ความผันผวนของตลาดสูงจากนโยบายการค้าของทรัมป์

  • คาดว่าฝ่าย Equities และ Fixed-Income Trading ของ 5 ธนาคารใหญ่ จะเพิ่มขึ้นประมาณ 8% จากปีก่อน รวมเป็นราว $31 พันล้าน

 
 

Earnings generated from trading activities in U.S. financial institutions. Source: XTB

 

 Deregulation

  • ธนาคารสหรัฐฯ กำลังเตรียมตัวสำหรับ การผ่อนคลายกฎระเบียบด้านเงินทุนอย่างไม่เคยมีมาก่อน

  • งานวิจัยล่าสุดระบุว่าการลดข้อกำหนดเงินทุนนี้อาจ เพิ่มความสามารถในการปล่อยสินเชื่อได้ถึง $2.6 ล้านล้าน

  • ผลลัพธ์สำคัญ:

    • เสริมความแข็งแกร่งให้ ธนาคารใหญ่ในวอลล์สตรีท

    • เพิ่มความสามารถในการลงทุนขนาดใหญ่ใน AI และศูนย์ข้อมูล

    • เพิ่มการจ่าย เงินปันผลและซื้อหุ้นคืน ให้ผู้ถือหุ้น

    • ช่วยสนับสนุน การออกตราสารหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ในช่วงที่ความต้องการจากผู้ซื้อจากต่างประเทศลดลง

 ด้วยปัจจัยเหล่านี้ คาดว่า ฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาสนี้จะเป็นบวก โดยเฉพาะธนาคารที่มีการลงทุนใน Investment Banking และ Trading มาก

 วิธีลงทุนในกลุ่มธนาคารสหรัฐฯ

  • นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนใน หุ้นรายตัว ของธนาคารใหญ่ที่กล่าวถึง

  • หรือผ่าน ETF ที่สะท้อนผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่ม

    • ตัวอย่าง: S&P U.S. Banks ETF (IUS2.DE)

      • ถือหุ้นหลักเช่น Citigroup, Bank of America, JPMorgan, PNC

.

 
 
 

 


 
