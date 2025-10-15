Ericsson รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาด หุ้นปรับตัวขึ้นหลังจากบรรลุข้อตกลงใหม่กับ Vodafone

- แม้รายได้ลดลง แต่ Ericsson สามารถปรับปรุงอัตรากำไรและเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินได้สำเร็จ
- ข้อตกลงความร่วมมือกับ Vodafone ยังช่วยให้บริษัทครองตำแหน่งผู้นำด้านการจัดหาเครือข่ายวิทยุในหลายตลาดสำคัญของยุโรป
Ericsson ไตรมาส 3/2025
ผลประกอบการเหนือความคาดหมาย แม้รายได้ลดลง 9% เมื่อเทียบกับปีก่อน หลังประกาศผลประกอบการและข้อตกลงกับ Vodafone ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นราว 15%
ตัวเลขสำคัญทางการเงิน:
-
กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) อยู่ที่ 1.62 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ประมาณ 1.48 พันล้านดอลลาร์
-
รายได้ลดลง 9% เหลือเกือบ 5.95 พันล้านดอลลาร์
-
อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 48.1% แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น
-
อัตรากำไร EBITA อยู่ที่ 27.6% หนุนโดยกำไรครั้งเดียวราว 730 ล้านดอลลาร์ จากการขายธุรกิจ iconectiv
แม้รายได้ลดลง Ericsson เน้นย้ำถึงความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ช่วยให้สามารถลงทุนและเติบโตต่อเนื่องได้ บริษัทยังได้สัญญาสำคัญใน อินเดีย ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร พร้อมทั้งโซลูชัน 5G Open RAN ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ล้ำหน้าที่สุดในอุตสาหกรรม
Source: xStation5
ข้อตกลงสำคัญกับ Vodafone
Ericsson ประกาศสัญญาระยะ 5 ปี กับ Vodafone เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายในหลายตลาดยุโรป โดย Ericsson จะเป็นผู้จัดหา Radio Access Network (RAN) แต่เพียงผู้เดียวให้กับ Vodafone ใน ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ และโปรตุเกส พร้อมยังรักษาบทบาทผู้จัดหาหลักใน เยอรมนี โรมาเนีย และอียิปต์
ข้อตกลงนี้รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ 5G ขั้นสูงและซอฟต์แวร์ เช่น Ericsson Intelligent Automation Platform และแอปพลิเคชัน AI-based rApps ซึ่งช่วย อัตโนมัติการปรับแต่งเครือข่าย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และบริหารจัดการเครือข่ายแบบหลายผู้จำหน่าย
เยอรมนีจะเป็นตลาดแรกที่เริ่มใช้โซลูชันเหล่านี้ โดยมีกำหนดเริ่มงานใน ไตรมาส 4/2025 ข้อตกลงนี้ยังต่อยอดจากความร่วมมือเดิมของ Ericsson กับ Vodafone ซึ่งรวมถึงสัญญามูลค่า 12.5 พันล้านโครนสวีเดน สำหรับการพัฒนาเครือข่าย 5G ในสหราชอาณาจักร
