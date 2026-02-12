เศรษฐกิจอังกฤษชะงักงัน ภาษีการค้ากดดันหุ้นยักษ์ใหญ่ ขณะที่คริปโตเริ่มทรงตัว

อ่านเพิ่มเติม
เศรษฐกิจมหภาค & ค่าเงิน

🔹 สหราชอาณาจักรอยู่จุดเปลี่ยน

GDP ไตรมาส 4 ขยายตัวเพียง 0.1% QoQ พร้อมกับ GDP ต่อหัวลดลง ยืนยันถึงภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ซึ่งเพิ่มแรงกดดันต่อ ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ให้พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเข้มข้นมากขึ้น

🔹 ปอนด์แข็งแกร่งแต่เปราะบาง

แม้ข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ แต่ GBP ปรับตัวขึ้น 0.1% เทียบกับ USD วันนี้ (ตามหลังเพียง CHF และ NZD ในกลุ่ม G10)
อย่างไรก็ตาม ขาดดุลการค้าสูง ทำให้ปอนด์เสี่ยงอ่อนค่าต่อเนื่อง หากความได้เปรียบด้านผลตอบแทนของสหราชอาณาจักรเหนือ USD และ EUR ลดลง

🔹 ฟอรินต์ฮังการีอยู่ภายใต้แรงกดดัน

EUR/HUF ขยับขึ้น 0.4%
ค่าเงินฮังการีอ่อนตัวจาก เงินเฟ้อลดลง (เพิ่มโอกาสลดดอกเบี้ย) และข้อพิพาทกับสหภาพยุโรปที่คุกคามการปล่อยเงินทุนสำคัญ

สินค้าโภคภัณฑ์ & โลหะมีค่า

🔹 ราคาน้ำมันถูกกดดันจากภูมิรัฐศาสตร์

WTI ร่วงต่ำกว่า $65 ต่อบาร์เรล แต่ความตึงเครียดยังคงสูง
นายกรัฐมนตรีอิสราเอลกำลังกดดัน Donald Trump ให้ยกเลิกโครงการขีปนาวุธของอิหร่าน ขณะที่ Trump ดูเหมือนจะสนใจ ข้อตกลงนิวเคลียร์รวดเร็ว มากกว่าการเผชิญหน้าที่เพิ่มขึ้น

🔹 โลหะปรับฐาน

หลังจากรอบก่อนปรับตัวขึ้นแรง มีการปรับฐานปานกลาง

  • ทองคำซื้อขายต่ำกว่า $5,100

  • เงินยังอยู่เหนือ $83

  • แพลทินัมทรงตัวเหนือ $2,100

🔹 เงิน (Silver) เพิ่มอุปทาน

มีการขายเงินไปยังโรงรีไซเคิลในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มปริมาณรีไซเคิลและช่วย ลดขาดดุลอุปทานโลก

ฤดูกาลประกาศผลกำไร & ข่าวบริษัท

🔹 Unilever (-3%)

แม้ยอดขายพื้นฐานเติบโต 4.2% YoY สูงกว่าคาด แต่ รายได้รวม €12.6 พันล้าน ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมิน ทำให้ราคาหุ้นร่วง 3% ในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย

🔹 Mercedes-Benz (-2%)

บริษัทรถยนต์รายงานกำไรประจำปีลดลง 57% ส่วนใหญ่เกิดจาก ต้นทุนภาษีศุลกากรประมาณ $1.2 พันล้าน กำไรจากการดำเนินงานปี 2025 อยู่ที่ €5.8 พันล้าน ต่ำกว่าที่คาดไว้ €6.6 พันล้าน

🔹 ภาคเทคโนโลยีอ่อนแรง

  • Cisco ร่วง 7% หลังปิดตลาด จากผลประกอบการไตรมาสที่น่าผิดหวัง

  • Robinhood ร่วงเกือบ 9% เมื่อวานนี้ หลังรายได้ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตไม่เป็นไปตามคาด

🔹 Watchlist

ความสนใจของนักลงทุนหันไปที่ Applied Materials และ Arista Networks ซึ่งจะรายงานหลังปิดตลาดวันนี้

คริปโตเคอร์เรนซี & นโยบาย

🔹 Bitcoin ทรงตัว

หลังการขายหนักเมื่อวานนี้ BTC ยังคง เหนือ $67,000
Ethereum (ETH) ฟื้นตัวหลังร่วงต่ำกว่า ระดับจิตวิทยา $2,000

🔹 ข้อพิพาท Powell

Scott Bessent ระบุว่า หลังจากปรึกษากฎหมาย การสอบสวนเกี่ยวกับ Jerome Powell น่าจะ อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการธนาคารวุฒิสภา แทนที่จะเป็นกระทรวงยุติธรรม

