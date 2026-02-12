เศรษฐกิจอังกฤษชะงักงัน ภาษีการค้ากดดันหุ้นยักษ์ใหญ่ ขณะที่คริปโตเริ่มทรงตัว

Dưới đây là bản dịch tiếng Thái theo phong cách สรุปตลาด / Market Wrap ให้พร้อมโพสต์หรือใช้ทำเนื้อหา XTB ได้เลย:
เศรษฐกิจมหภาค & ค่าเงิน
🔹 สหราชอาณาจักรอยู่จุดเปลี่ยน
GDP ไตรมาส 4 ขยายตัวเพียง 0.1% QoQ พร้อมกับ GDP ต่อหัวลดลง ยืนยันถึงภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ซึ่งเพิ่มแรงกดดันต่อ ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ให้พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเข้มข้นมากขึ้น
🔹 ปอนด์แข็งแกร่งแต่เปราะบาง
แม้ข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ แต่ GBP ปรับตัวขึ้น 0.1% เทียบกับ USD วันนี้ (ตามหลังเพียง CHF และ NZD ในกลุ่ม G10)
อย่างไรก็ตาม ขาดดุลการค้าสูง ทำให้ปอนด์เสี่ยงอ่อนค่าต่อเนื่อง หากความได้เปรียบด้านผลตอบแทนของสหราชอาณาจักรเหนือ USD และ EUR ลดลง
🔹 ฟอรินต์ฮังการีอยู่ภายใต้แรงกดดัน
EUR/HUF ขยับขึ้น 0.4%
ค่าเงินฮังการีอ่อนตัวจาก เงินเฟ้อลดลง (เพิ่มโอกาสลดดอกเบี้ย) และข้อพิพาทกับสหภาพยุโรปที่คุกคามการปล่อยเงินทุนสำคัญ
สินค้าโภคภัณฑ์ & โลหะมีค่า
🔹 ราคาน้ำมันถูกกดดันจากภูมิรัฐศาสตร์
WTI ร่วงต่ำกว่า $65 ต่อบาร์เรล แต่ความตึงเครียดยังคงสูง
นายกรัฐมนตรีอิสราเอลกำลังกดดัน Donald Trump ให้ยกเลิกโครงการขีปนาวุธของอิหร่าน ขณะที่ Trump ดูเหมือนจะสนใจ ข้อตกลงนิวเคลียร์รวดเร็ว มากกว่าการเผชิญหน้าที่เพิ่มขึ้น
🔹 โลหะปรับฐาน
หลังจากรอบก่อนปรับตัวขึ้นแรง มีการปรับฐานปานกลาง
-
ทองคำซื้อขายต่ำกว่า $5,100
-
เงินยังอยู่เหนือ $83
-
แพลทินัมทรงตัวเหนือ $2,100
🔹 เงิน (Silver) เพิ่มอุปทาน
มีการขายเงินไปยังโรงรีไซเคิลในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มปริมาณรีไซเคิลและช่วย ลดขาดดุลอุปทานโลก
ฤดูกาลประกาศผลกำไร & ข่าวบริษัท
🔹 Unilever (-3%)
แม้ยอดขายพื้นฐานเติบโต 4.2% YoY สูงกว่าคาด แต่ รายได้รวม €12.6 พันล้าน ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมิน ทำให้ราคาหุ้นร่วง 3% ในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
🔹 Mercedes-Benz (-2%)
บริษัทรถยนต์รายงานกำไรประจำปีลดลง 57% ส่วนใหญ่เกิดจาก ต้นทุนภาษีศุลกากรประมาณ $1.2 พันล้าน กำไรจากการดำเนินงานปี 2025 อยู่ที่ €5.8 พันล้าน ต่ำกว่าที่คาดไว้ €6.6 พันล้าน
🔹 ภาคเทคโนโลยีอ่อนแรง
-
Cisco ร่วง 7% หลังปิดตลาด จากผลประกอบการไตรมาสที่น่าผิดหวัง
-
Robinhood ร่วงเกือบ 9% เมื่อวานนี้ หลังรายได้ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตไม่เป็นไปตามคาด
🔹 Watchlist
ความสนใจของนักลงทุนหันไปที่ Applied Materials และ Arista Networks ซึ่งจะรายงานหลังปิดตลาดวันนี้
คริปโตเคอร์เรนซี & นโยบาย
🔹 Bitcoin ทรงตัว
หลังการขายหนักเมื่อวานนี้ BTC ยังคง เหนือ $67,000
Ethereum (ETH) ฟื้นตัวหลังร่วงต่ำกว่า ระดับจิตวิทยา $2,000
🔹 ข้อพิพาท Powell
Scott Bessent ระบุว่า หลังจากปรึกษากฎหมาย การสอบสวนเกี่ยวกับ Jerome Powell น่าจะ อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการธนาคารวุฒิสภา แทนที่จะเป็นกระทรวงยุติธรรม
🚨📉 ด่วน: ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์!
⏬ EURUSD อ่อนตัวลงก่อนตัวเลข CPI สหรัฐฯ
🧾 สรุปตลาด: ดอลลาร์เร่งตัวก่อนตัวเลข CPI ผลประกอบการจากยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศสออกมา “ผสมผสาน”
ราคาน้ำมันร่วงหนัก ท่ามกลางข่าวลือว่า OPEC อาจเพิ่มกำลังการผลิตอีกระลอก