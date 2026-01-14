ETHEREUM: กระทิงคริปโตกลับมาหรือยัง? 🎢

หลังจาก Bitcoin พุ่งเหนือ 95,000 ดอลลาร์ สกุลเงินดิจิทัลอันดับสองอย่าง Ethereum ก็เข้าร่วมแรงซื้อเช่นกัน ฟื้นตัวไปยังระดับสูงสุดในรอบเดือน
ในวันที่ 15 มกราคม 2026 ผู้ถือหุ้นของ BitMine Immersion Technologies — บริษัทถือครอง Ethereum ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เป็นที่พูดถึงอย่างเปิดเผย ซึ่งนำโดยนักกลยุทธ์ชื่อดัง Tom Lee จาก Fundstrat (ถือครอง ETH ประมาณ 3.5% ของจำนวนทั้งหมดที่หมุนเวียน) — จะลงคะแนนในเรื่อง การออกหุ้นใหม่จำนวนมากเพื่อระดมทุนซื้อ ETH เพิ่มในตลาด
-
หากผู้ถือหุ้นอนุมัติแผน ซึ่ง Lee สนับสนุนอย่างเต็มที่ Ethereum อาจได้ ผู้ซื้อรายใหญ่ที่ไม่สนใจราคามาก
-
หาก Bitcoin ฟื้นตัวต่อเนื่อง การผสมผสานนี้อาจช่วยสนับสนุนการพยายามสร้าง แนวโน้มขาขึ้นใหม่
BitMine Immersion Technologies ตั้งเป้าสะสม ETH จำนวน 5% ของทั้งหมดที่หมุนเวียน หมายความว่าบริษัทจะต้องซื้อ ETH เพิ่มมูลค่ามากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ ในราคาปัจจุบัน
-
ปัจจุบันถือ ETH กว่า 4.16 ล้านเหรียญ ที่ซื้อในราคาเฉลี่ยราว 3,120 ดอลลาร์ต่อเหรียญ
-
บริษัทวางแผน เพิ่มหุ้นที่ออกได้จาก 500 ล้านเป็น 5 พันล้านหุ้น (1:10)
-
บริษัทเชื่อว่า ปี 2026 จะเห็นการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปของราคา Ethereum และปี 2027–2028 อาจทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นมาก
📈 กราฟ Ethereum (D1)
แม้ว่า แนวโน้มขาขึ้นอย่างยั่งยืนยังไม่รับประกัน แต่กราฟเริ่มแสดงสัญญาณที่สนับสนุนผู้ซื้อ:
-
ETH เคลื่อนตัวเหนือค่าเฉลี่ย 50 วัน (EMA 50 วัน) บนกรอบรายวัน (เส้นสีส้ม)
-
กำลังเข้า ทดสอบค่าเฉลี่ยทวีคูณ 200 วัน (EMA 200 วัน, เส้นสีแดง) ซึ่งมีเส้นแนวโน้มอยู่ด้วย
-
หากทะลุ 3,500 ดอลลาร์ อาจเปิดทางทดสอบ 3,800 ดอลลาร์ ในระยะใกล้ — เป็นแนวต้านถัดไปตามราคาล่าสุด
แนวรับสำคัญ:
-
ประมาณ 3,100–3,200 ดอลลาร์
-
พื้นที่นี้เป็น โซน consolidation ก่อน breakout, แท่งเทียนสีเขียวใหญ่ล่าสุด, และ EMA 50 วัน
การคาดการณ์จากสถาบัน:
-
Standard Chartered ปรับเป้าระยะยาว Ethereum ถึง 40,000 ดอลลาร์ภายในปี 2030
-
ปรับเป้าปี 2026 ลงจาก 13,000 ดอลลาร์เหลือ 7,500 ดอลลาร์ — ยังคงหมายถึง โอกาสขาขึ้นมากกว่า 100% จากราคาปัจจุบัน
Source: xStation5
