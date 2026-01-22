อ่านเพิ่มเติม
14:54 · 22 มกราคม 2026

แนวรับสำคัญของ Ethereum 💡

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • Ethereum จะยังคงแนวโน้มขาลงอยู่หรือไม่❓

ราคาของ Ethereum อยู่ในแนวโน้มขาลงมาหลายเดือนแล้ว ซึ่งได้รับการยืนยันทั้งจากโครงสร้างราคาและทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วง (EMA100)
แรงเทขายรอบล่าสุดทำให้เกิดการดีดตัวขึ้นอย่างแรง แต่การดีดตัวนั้นหยุดลงในบริเวณค่าเฉลี่ย EMA100
ราคาทะลุผ่าน EMA100 เล็กน้อยก่อนที่จะเจอแรงขายกลับเข้ามาอย่างหนัก ซึ่งยืนยันได้ว่าระดับนี้กลายเป็นแนวต้านสำคัญในตอนนี้

นอกจากนี้ ตามหลักการ Overbalance ถ้าราคายังอยู่ต่ำกว่าขอบบนของกรอบ 1:1 ที่ 3,544 ดอลลาร์ สถานการณ์พื้นฐานยังคงเป็นการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง
จากมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบคลาสสิก โซน 2,850 ดอลลาร์ เป็นแนวรับสำคัญ
หากราคาทะลุแนวรับนี้ลงไป จะเปิดโอกาสให้ราคาลงต่อได้อีก

 

ETHEREUM – D1 interval. Source: xStation

 

 

23 มกราคม 2026, 17:04

BoJ คงอัตราดอกเบี้ย แม้ปรับมุมมองเชิงเข้มงวดมากขึ้น แล้ว USDJPY จะไปทางไหนต่อ?
23 มกราคม 2026, 14:20

สรุปข่าวเช้า 23 มกราคม 2026
23 มกราคม 2026, 09:19

น้ำมันร่วงต่ำกว่า $64 หลังข้อมูล EIA 📌 NATGAS ดิ่ง แม้รายงานสต็อกเป็นบวก
23 มกราคม 2026, 09:17

ทองคำขึ้น 1% เงินพุ่ง 3% 📈 โลหะมีค่าใกล้แตะระดับสูงสุดอีกครั้ง

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก