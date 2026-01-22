แนวรับสำคัญของ Ethereum 💡

- Ethereum จะยังคงแนวโน้มขาลงอยู่หรือไม่❓
ราคาของ Ethereum อยู่ในแนวโน้มขาลงมาหลายเดือนแล้ว ซึ่งได้รับการยืนยันทั้งจากโครงสร้างราคาและทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วง (EMA100)
แรงเทขายรอบล่าสุดทำให้เกิดการดีดตัวขึ้นอย่างแรง แต่การดีดตัวนั้นหยุดลงในบริเวณค่าเฉลี่ย EMA100
ราคาทะลุผ่าน EMA100 เล็กน้อยก่อนที่จะเจอแรงขายกลับเข้ามาอย่างหนัก ซึ่งยืนยันได้ว่าระดับนี้กลายเป็นแนวต้านสำคัญในตอนนี้
นอกจากนี้ ตามหลักการ Overbalance ถ้าราคายังอยู่ต่ำกว่าขอบบนของกรอบ 1:1 ที่ 3,544 ดอลลาร์ สถานการณ์พื้นฐานยังคงเป็นการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง
จากมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบคลาสสิก โซน 2,850 ดอลลาร์ เป็นแนวรับสำคัญ
หากราคาทะลุแนวรับนี้ลงไป จะเปิดโอกาสให้ราคาลงต่อได้อีก
ETHEREUM – D1 interval. Source: xStation
