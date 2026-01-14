อ่านเพิ่มเติม
20:00 · 14 มกราคม 2026

Ethereum (ETH) – ภาพรวมทางเทคนิค

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • ราคา Ethereum ต่อไปจะเป็นอย่างไร❓

บน กราฟ D1 ราคาของ Ethereum ขยับขึ้นชัดเจนในช่วงการซื้อขายเมื่อวานนี้ ราคาสามารถทะลุแนวต้านระยะสั้นสำคัญ คือ ค่าเฉลี่ย 100 วันล่าสุด ซึ่งแสดงด้วยเส้นสีน้ำเงินบนกราฟ หากราคายังคงเหนือค่าเฉลี่ยนี้ มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปยัง แนวต้านที่ $3,544 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของโครงสร้าง 1:1 การทะลุระดับนี้อาจเปิดทางสำหรับการปรับตัวขึ้นต่อไป
ในทางกลับกัน หากราคากลับลงต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย 100 วัน อย่างรวดเร็ว อาจเกิดแรงขายใหม่และราคาปรับตัวลงสู่ แนวรับที่ $2,850

 

Ethereum – ช่วงเวลา D1 | แหล่งข้อมูล: xStation 5

บน กราฟ H4 ระดับต่ำกว่า สอดคล้องกับการวิเคราะห์เมื่อวานนี้ แนวโน้มขาขึ้นเริ่มชัดเจน หลังเด้งกลับจาก แนวรับที่ $3,075 แม้ก่อนหน้านี้ราคาจะทะลุโครงสร้างทางเทคนิคในระดับท้องถิ่น แต่ก็สามารถทำ จุดสูงสุดใหม่ ได้ ซึ่งบ่งชี้ถึง แนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม
หากราคาจะเปลี่ยนทิศทางแนวโน้มนี้ จะต้องกลับลงต่ำกว่า $3,075 ซึ่งในเวลานี้ยังไม่ใช่สถานการณ์หลักที่คาดการณ์

 

Ethereum – H4 interval | Source: xStation5

16 มกราคม 2026, 17:33

🚨ราคาทองเงินร่วง 1.5% — แนวโน้มขาขึ้นเสี่ยงถูกทำลายหรือไม่?
16 มกราคม 2026, 15:09

Morning wrap (16.01.2026)
16 มกราคม 2026, 09:25

ข่าวเด่นวันนี้ 16 มกราคม
16 มกราคม 2026, 09:15

🔎 ก๊าซธรรมชาติพยายามฟื้นตัวหลังรายงาน EIA

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก