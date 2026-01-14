Ethereum (ETH) – ภาพรวมทางเทคนิค

- ราคา Ethereum ต่อไปจะเป็นอย่างไร❓
บน กราฟ D1 ราคาของ Ethereum ขยับขึ้นชัดเจนในช่วงการซื้อขายเมื่อวานนี้ ราคาสามารถทะลุแนวต้านระยะสั้นสำคัญ คือ ค่าเฉลี่ย 100 วันล่าสุด ซึ่งแสดงด้วยเส้นสีน้ำเงินบนกราฟ หากราคายังคงเหนือค่าเฉลี่ยนี้ มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปยัง แนวต้านที่ $3,544 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของโครงสร้าง 1:1 การทะลุระดับนี้อาจเปิดทางสำหรับการปรับตัวขึ้นต่อไป
ในทางกลับกัน หากราคากลับลงต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย 100 วัน อย่างรวดเร็ว อาจเกิดแรงขายใหม่และราคาปรับตัวลงสู่ แนวรับที่ $2,850
Ethereum – ช่วงเวลา D1 | แหล่งข้อมูล: xStation 5
บน กราฟ H4 ระดับต่ำกว่า สอดคล้องกับการวิเคราะห์เมื่อวานนี้ แนวโน้มขาขึ้นเริ่มชัดเจน หลังเด้งกลับจาก แนวรับที่ $3,075 แม้ก่อนหน้านี้ราคาจะทะลุโครงสร้างทางเทคนิคในระดับท้องถิ่น แต่ก็สามารถทำ จุดสูงสุดใหม่ ได้ ซึ่งบ่งชี้ถึง แนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม
หากราคาจะเปลี่ยนทิศทางแนวโน้มนี้ จะต้องกลับลงต่ำกว่า $3,075 ซึ่งในเวลานี้ยังไม่ใช่สถานการณ์หลักที่คาดการณ์
