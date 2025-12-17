EU ปรับบริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี — บทบาทในการแข่งขันระหว่าง EU และสหรัฐฯ

- ค่าปรับบริษัทยักษ์ใหญ่สหรัฐฯ ในยุโรปสูงแค่ไหน?
- ค่าปรับเหล่านี้ทำร้ายบริษัทจริงหรือไม่?
- บทบาทของค่าปรับในการแข่งขัน EU–USA
- ค่าปรับบริษัทยักษ์ใหญ่สหรัฐฯ ในยุโรปสูงแค่ไหน?
- ค่าปรับเหล่านี้ทำร้ายบริษัทจริงหรือไม่?
- บทบาทของค่าปรับในการแข่งขัน EU–USA
-
รายงานสื่อมวลชนออกมาเป็นระยะ: ข่าวเกี่ยวกับ คดีตรวจสอบและค่าปรับของ European Commission หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะปรากฏเกือบทุกปี
-
ตัวเลขค่าปรับที่สื่อรายงานมักสูงมาก: หลายพันล้านยูโรต่อกรณี ทำให้ คนทั่วไปยากจะจินตนาการได้ว่าบริษัทใดสามารถจ่ายได้
-
ผลลัพธ์ที่ตามมา:
-
สร้าง แรงกดดันต่อบริษัท Big Tech ให้ปรับนโยบายทางธุรกิจและ compliance
-
ทำให้ นักลงทุนและตลาดให้ความสนใจ เพราะเป็นสัญญาณว่ากฎระเบียบยุโรปเข้มข้นและอาจส่งผลต่อรายได้และกลยุทธ์ระยะยาว
-
-
ภาพรวม: แม้ตัวเลขอาจดู “มหาศาล” แต่สำหรับบริษัทที่มีกำไรหลายพันล้านต่อปี ผลกระทบทางการเงินตรงอาจจำกัด แต่ผลเชิงกลยุทธ์และการปรับตัวสำคัญกว่า
ในปี 2024 สหภาพยุโรปได้รับรายได้จากค่าปรับต่อบริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีสหรัฐฯ มากกว่าภาษีที่บริษัทเทคยุโรปจ่ายเสียอีก โดยเฉพาะ Apple จ่ายมากกว่า 1.8 พันล้านยูโร ขณะที่ Meta และ LinkedIn ต้องจ่ายรวมกันถึง 1.1 พันล้านยูโร และนี่เป็นเพียงค่าปรับจากปี 2024 เท่านั้น สำหรับปี 2025 Meta จะจ่ายอีก 200 ล้านยูโร, Platform X 120 ล้านยูโร และ Apple อีก 500 ล้านยูโร ส่วน Google ถูกปรับเป็นสถิติใหม่เกือบ 3 พันล้านยูโร คำถามคือ เหตุใดจึงเกิดขึ้น และผลกระทบที่จะตามมาคืออะไร
อันดับแรก สิ่งสำคัญคือต้องทำลายความเชื่อที่ว่าค่าปรับของ EU ไม่เป็นอันตราย ค่าปรับที่กำหนดโดย European Commission คำนวณจาก รายได้รวมทั่วโลกของบริษัทแม่ ไม่ใช่กำไรหรือบางส่วนของธุรกิจ ความสามารถในการปรับลดค่าปรับด้วยนโยบายบัญชีของบริษัทจึงมีจำกัด
ถ้าค่าปรับเหล่านี้รุนแรงจริง ทำไมจึงยากที่จะเห็นผลกระทบต่อมูลค่าหุ้น? ส่วนหนึ่งเพราะกระบวนการของ European Commission มักกินเวลาหลายเดือน การประเมินความเสี่ยงและจำนวนค่าปรับจะกระจายออกไปตามระยะเวลา การเสียไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อปีเป็นเรื่องเจ็บปวดสำหรับทุกบริษัท แต่ไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิด การลดค่าหุ้นอย่างลึกซึ้งหรือเปลี่ยนแนวโน้ม สำหรับบริษัทใหญ่ที่สุด
คำถามต่อมาคือ สาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากค่าปรับเหล่านี้คืออะไร ทำไมจึงเกิดขึ้นเป็นประจำ และมันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปกับสหรัฐฯ หรือไม่
เหตุผลของความสม่ำเสมอของค่าปรับค่อนข้างง่าย โมเดลธุรกิจของบริษัทยักษ์ใหญ่สหรัฐฯ มีสมมติฐานสำคัญหลายประการเพื่อรักษา อัตราการเติบโตและความสามารถทำกำไร:
-
การเก็บและรวมข้อมูลผู้ใช้จำนวนมหาศาลโดยไม่ได้รับความยินยอม
-
ความสามารถในการรวมตลาดจนใกล้เคียงการผูกขาด
-
ธุรกิจเหล่านี้ต้องครองความเหนือกว่าในกลุ่มลูกค้าและพนักงานโดยขาดการตรวจสอบหรือการแข่งขัน
โมเดลนี้ ขัดแย้งโดยตรงกับหลักการกำกับดูแลพื้นฐานของสหภาพยุโรป ซึ่งเน้นการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคพื้นฐาน บริษัทสหรัฐฯ ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบที่คุ้มครองการแข่งขันและผู้บริโภคได้
รัฐบาลสหรัฐฯ มีบทบาทอย่างแข็งขันในเรื่องนี้ เพราะเดิมพันไม่ใช่เพียงเชิงอุดมการณ์แต่รวมถึงเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ดุลการค้าของสหรัฐฯ เผยให้เห็น ขาดดุลการค้าขนาดใหญ่กับยุโรป ซึ่งสวนทางกับภาพลักษณ์ของสหรัฐฯ ในฐานะมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ส่วนบทบาทที่ช่วยให้สหรัฐฯ ฟื้นรายได้บางส่วนได้คือ บริการ IT
นี่คือเหตุผลที่รัฐบาลสหรัฐฯ ปกป้องการละเมิดกฎหมายของบริษัทสหรัฐฯ อย่างเข้มข้น
อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของเครื่องมือกดดันจากสหรัฐฯ ยังจำกัด การพึ่งพาทางทหารของยุโรปต่อสหรัฐฯ เป็นเรื่องไม่จริง ยูเครนสามารถป้องกันตัวเองได้เป็นเวลาหนึ่งปีโดยไม่ต้องพึ่งสหรัฐฯ และ Rheinmetall ผลิตกระสุนได้หลายเท่าของสหรัฐฯ ทั้งหมด อุตสาหกรรมอาวุธสหรัฐฯ สูญเสียลูกค้าสำคัญในตะวันออกกลางไปยุโรป ซึ่งอุปกรณ์มีคุณภาพเทียบเท่าและไม่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์เฉพาะของอิสราเอล
ภาษีและเรื่องเล่าที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ใช้ต่อสู้กับสินค้ายุโรปไม่ได้ผลนัก เราอาจเห็น การลดลงของขาดดุลเพียงเล็กน้อย แต่ไม่ได้หายไปเสียทีเดียว อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขนี้ก็เป็นผลจาก การนำเข้าสินค้าจำนวนมากในช่วงต้นปี เพื่อกักตุนก่อนที่ภาษีจะมีผลบังคับใช้ สำหรับการสรุปผลที่แม่นยำยิ่งขึ้น ต้องอาศัยข้อมูลปัจจุบันมากกว่า ซึ่งยังไม่ได้เผยแพร่เนื่องจาก การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ
นอกจากนี้ ช่องว่างคุณภาพระหว่างสินค้ายุโรปและอเมริกาไม่ใช่กำแพงกั้น (moat) แต่เป็นมหาสมุทร ตัวอย่างเช่น เศรษฐีที่จะซื้อรถใหม่ จะไม่ซื้อรถบรรทุก Ford แต่จะซื้อ Lamborghini หรือ Intel และ Nvidia ไม่ได้ใช้เครื่อง Vecco ในการผลิตชิป แต่ใช้เครื่อง ASML ของเนเธอร์แลนด์ หรือชาวอเมริกันใช้ Ozempic ของเดนมาร์ก (หรือของเลียนแบบ) สำหรับโรคอ้วน และในช่วงการระบาดของ COVID ชาวอเมริกันได้รับวัคซีนที่ผลิตจากเยอรมนีและอังกฤษ
ตัวอย่างเหล่านี้สามารถยกเพิ่มได้อีกมาก ข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจมหาศาลของสหรัฐฯ เหนือยุโรป ส่วนใหญ่มีอยู่ใน ความคิดของนักวิจารณ์และนักการเมือง ที่พยายามฉายความเห็นของตนไปยังตลาดและเศรษฐกิจ
ข้อกำหนดและโครงสร้างของ EU ซึ่งมักถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยกลุ่มเศรษฐกิจชั้นสูง กลับเป็น อุปสรรคเชิงโครงสร้างสำหรับบริษัทอเมริกัน นโยบายและเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐฯ ในปัจจุบันต้องการยุโรปที่ ค่อนข้างอ่อนแอและแตกแยก สหภาพยุโรปเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเกินไปสำหรับสงครามการค้าแบบเปิด เผชิญหน้ากับจีนที่แน่วแน่และสภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ย่ำแย่ขึ้นเรื่อย ๆ
ในปีหน้า เราสามารถคาดการณ์ได้ว่า:
-
จะมี ความพยายามกดดันทางการทูตและยุทธศาสตร์การเมืองต่อต้านยุโรป ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯ
-
จะเห็น การลงทุนเพิ่มขึ้นในทางเลือกยุโรป ในด้าน การประมวลผลข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI)
BREAKING: ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ปรับลดดอกเบี้ย – GBPUSD ฟื้นตัว
DE40: ข้อมูลมาก แต่การเคลื่อนไหวของตลาดน้อย
⏫น้ำมันพุ่งขึ้น 2% จากความไม่แน่นอนด้านอุปทาน
ข่าวเด่นวันนี้: ความกังวลใน กลุ่มเทคโนโลยี กดดันตลาดปรับตัวลดลง