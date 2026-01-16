📉 EUR/USD ร่วง 0.3%

EUR/USD ร่วงกว่า 0.3% วันนี้ กำลังปรับตัวลงไปใกล้ แนวรับทางเทคนิคสำคัญ หลังจากสหรัฐฯ รายงานตัวเลขเศรษฐกิจแข็งแกร่งต่อเนื่อง
Initial Jobless Claims ต่ำกว่า 200k สะท้อนว่า ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง แม้คาดว่าเป็น “จุดอ่อน” ของสหรัฐฯ ในปี 2026
ข้อมูลอื่น ๆ สนับสนุนดอลลาร์:
Export Prices m/m: +0.5% (คาด 0%)
Import Prices m/m: +0.4% (คาด -0.2%)
Initial Jobless Claims: 198k (คาด 215k)
Continued Jobless Claims: 1.884M (คาด 1.897M)
Philly Fed Business Index: 12.6 (คาด -1.35)
NY Fed Manufacturing Index (Empire State): 7.7 (คาด 1)
Comments จาก Fed officials Bostic และ Goolsbee แสดงว่าธนาคารกลางมอง ตลาดแรงงานคงตัว ทำให้แรงกดดันต่อการลดดอกเบี้ยอาจลดลง
เชิงเทคนิค EUR/USD กำลังปรับตัว ใกล้ 1.16 และชะลอตัวรอบ EMA 200 ชั่วโมง (1.157) ซึ่งเป็นจุดที่ตลาดเคยเด้งกลับขึ้นมาสองครั้งล่าสุด
Source: xStation5
สัญญา futures ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) กำลังปรับตัว ขึ้นไปแตะระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคม โดยเป็นการ ฟื้นตัวบางส่วนจากการปรับฐานรุนแรงปลายปี 2025
ดัชนีดอลลาร์ทำ กำไรต่อเนื่องหลายสัปดาห์ โดยมีเพียงการปรับฐานสั้น ๆ เป็นช่วง ๆ เท่านั้น
Source: xStation5
