ข่าวเด่น:อัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสออกมาผสมกัน EUR/USD ไม่แสดงปฏิกิริยาที่ชัดเจน

- อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
- ขณะที่อัตราเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค (Macro Data):
08:45 ฝรั่งเศส – ดัชนีราคาผู้บริโภคเบื้องต้น (CPI) เดือนตุลาคม
-
CPI m/m: จริง 0.1% (คาดการณ์ 0.1%; ก่อนหน้า -1%)
-
HICP m/m: จริง 0.1% (คาดการณ์ 0.1%; ก่อนหน้า -1.1%)
-
CPI y/y: จริง 1.0% (คาดการณ์ 1.0%; ก่อนหน้า 1.2%)
-
HICP y/y: จริง 0.9% (คาดการณ์ 1.0%; ก่อนหน้า 1.1%)
08:45 ฝรั่งเศส – ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนกันยายน
-
m/m: จริง 0.3% (ก่อนหน้า -0.2%)
-
y/y: จริง 0.5% (ก่อนหน้า 0.1%)
สรุป:
ตัวเลขเงินเฟ้อเบื้องต้นของฝรั่งเศสในเดือนตุลาคมสะท้อนถึงภาวะราคาที่ทรงตัว โดย CPI เพิ่มขึ้น 0.1% เทียบเดือนก่อนหน้า และอยู่ที่ 1.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ HICP รายปีปรับลดลงเล็กน้อยสู่ระดับ 0.9%
ด้านดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนกันยายนปรับตัวขึ้น 0.3% m/m และ 0.5% y/y ฟื้นตัวจากการลดลงก่อนหน้า สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อในระดับปานกลาง
EUR/USD ไม่แสดงปฏิกิริยาที่ชัดเจนต่อข้อมูลดังกล่าว
Source: xStation5
