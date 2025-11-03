อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเด่น:อัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสออกมาผสมกัน EUR/USD ไม่แสดงปฏิกิริยาที่ชัดเจน

  • อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
  • ขณะที่อัตราเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค (Macro Data):

08:45 ฝรั่งเศส – ดัชนีราคาผู้บริโภคเบื้องต้น (CPI) เดือนตุลาคม

  • CPI m/m: จริง 0.1% (คาดการณ์ 0.1%; ก่อนหน้า -1%)

  • HICP m/m: จริง 0.1% (คาดการณ์ 0.1%; ก่อนหน้า -1.1%)

  • CPI y/y: จริง 1.0% (คาดการณ์ 1.0%; ก่อนหน้า 1.2%)

  • HICP y/y: จริง 0.9% (คาดการณ์ 1.0%; ก่อนหน้า 1.1%)

08:45 ฝรั่งเศส – ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนกันยายน

  • m/m: จริง 0.3% (ก่อนหน้า -0.2%)

  • y/y: จริง 0.5% (ก่อนหน้า 0.1%)

สรุป:
ตัวเลขเงินเฟ้อเบื้องต้นของฝรั่งเศสในเดือนตุลาคมสะท้อนถึงภาวะราคาที่ทรงตัว โดย CPI เพิ่มขึ้น 0.1% เทียบเดือนก่อนหน้า และอยู่ที่ 1.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ HICP รายปีปรับลดลงเล็กน้อยสู่ระดับ 0.9%
ด้านดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนกันยายนปรับตัวขึ้น 0.3% m/m และ 0.5% y/y ฟื้นตัวจากการลดลงก่อนหน้า สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อในระดับปานกลาง

EUR/USD ไม่แสดงปฏิกิริยาที่ชัดเจนต่อข้อมูลดังกล่าว

 

Source: xStation5

5 พฤศจิกายน 2025, 16:31

