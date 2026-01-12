อ่านเพิ่มเติม
08:13 · 12 มกราคม 2026

EUR/USD ยังคงปรับตัวลดลง แม้ข้อมูลยอดขายปลีกยูโรโซนออกมาดี 📉

-
-
Open account Download free app

EUR/USD ปรับตัวลดลงต่อ แม้ยอดขายปลีกยูโรโซนแข็งแกร่ง 📉

  • ข้อมูลยอดขายปลีกยูโรโซน (พ.ย.):

    • เพิ่ม 2.3% YoY สูงกว่าคาดการณ์ที่ 1.6% และสูงกว่าปีก่อน 1.5%

    • เติบโตต่อเดือน 0.2% MoM เทียบกับคาดการณ์ 0.1% และเดือนก่อน 0.0%

    • ปริมาณการขายยังอยู่ในโซนหดตัว แต่แนวโน้มการลดลงค่อย ๆ ชะลอลง

  • มุมมองทางเทคนิค:

    • คู่เงินเพิ่งหลุด 50-period EMA (เส้นสีส้ม)

    • หากแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง คู่เงินอาจทดสอบ EMA200 (~1.157)

    • จุดนี้เคยทำหน้าที่เป็น แนวรับสองครั้งก่อนหน้า

แนวโน้มระยะสั้นยังเอียงไปทางขาลง แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานจากยอดขายปลีกจะแข็งแกร่ง

Source: xStation5

15 มกราคม 2026, 18:20

US100: Nasdaq ฟื้นตัว ขานรับคลื่นความหวังใหม่ของ AI 🤖🚀
15 มกราคม 2026, 18:18

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
15 มกราคม 2026, 18:17

⏬ ตลาดปรับตัว หลังข่าว Trump ⚡
15 มกราคม 2026, 18:10

สรุปข่าวเช้า

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก