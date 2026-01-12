EUR/USD ยังคงปรับตัวลดลง แม้ข้อมูลยอดขายปลีกยูโรโซนออกมาดี 📉

EUR/USD ปรับตัวลดลงต่อ แม้ยอดขายปลีกยูโรโซนแข็งแกร่ง 📉
-
ข้อมูลยอดขายปลีกยูโรโซน (พ.ย.):
-
เพิ่ม 2.3% YoY สูงกว่าคาดการณ์ที่ 1.6% และสูงกว่าปีก่อน 1.5%
-
เติบโตต่อเดือน 0.2% MoM เทียบกับคาดการณ์ 0.1% และเดือนก่อน 0.0%
-
ปริมาณการขายยังอยู่ในโซนหดตัว แต่แนวโน้มการลดลงค่อย ๆ ชะลอลง
-
-
มุมมองทางเทคนิค:
-
คู่เงินเพิ่งหลุด 50-period EMA (เส้นสีส้ม)
-
หากแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง คู่เงินอาจทดสอบ EMA200 (~1.157)
-
จุดนี้เคยทำหน้าที่เป็น แนวรับสองครั้งก่อนหน้า
-
แนวโน้มระยะสั้นยังเอียงไปทางขาลง แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานจากยอดขายปลีกจะแข็งแกร่ง
Source: xStation5
US100: Nasdaq ฟื้นตัว ขานรับคลื่นความหวังใหม่ของ AI 🤖🚀
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
⏬ ตลาดปรับตัว หลังข่าว Trump ⚡
สรุปข่าวเช้า