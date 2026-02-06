อ่านเพิ่มเติม
ตลาดเด่นวันนี้: EUR/USD หลังข้อมูลยุโรปและตลาดแรงงานสหรัฐฯ อ่อนแอ

  • นักลงทุนเชื่อว่าธนาคารกลางจะไม่ลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้แรงหนุน และจำกัดความผันผวนของ EUR/USD

คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่ราว 1.17953 ขณะนี้ตลาดมีความผันผวนระดับปานกลาง หลังการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปล่าสุด และข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ

คู่เงินปรับตัวลงจากจุดสูงสุดในช่วงก่อนหน้า เนื่องจากแรงหนุนจากตัวเลขอุตสาหกรรมและสัญญาณจาก ECB อ่อนเกินไปที่จะรักษาโมเมนตัมขาขึ้นเดิม

นักลงทุนยังคงระมัดระวัง จับตาความเสี่ยงในตลาด (risk-off sentiment) และความคาดหวังเกี่ยวกับการตัดสินใจของประธาน Fed คนใหม่

 

ปัจจัยที่กำลังกำหนดทิศทาง EUR/USD วันนี้

นโยบายและสื่อสารของ ECB
ECB คงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามคาด เน้นว่าเงินเฟ้อค่อนข้างคงที่ และความเสี่ยงจากค่าเงินยูโรแข็งเกินไป ทำให้พื้นที่สำหรับการแข็งค่าของยูโรมีจำกัด ดังนั้น EUR/USD ตอนนี้จึงตอบสนองต่อ ข้อมูลเศรษฐกิจและความรู้สึกตลาด มากกว่าการตัดสินใจของ ECB โดยตรง

ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ
ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นจำนวนการเลิกจ้างเพิ่มขึ้นจาก 35,000 เป็น 108,000 ราย พร้อมด้วยการขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สูงกว่า คาดการณ์ (231,000 เทียบกับคาด 213,000)
ตำแหน่งงานว่าง JOLTS ลดลงเหลือ 6.5 ล้าน ตรงข้ามกับคาด 7.2 ล้าน แสดงให้เห็นสัญญาณตลาดแรงงานที่อ่อนตัวเล็กน้อย

ความเสี่ยงและข้อมูลยุโรป
ตัวเลขอุตสาหกรรมเยอรมนีที่อ่อนตัว และตลาดหุ้นยุโรปที่ลดลงเล็กน้อยยังคงสร้างความรู้สึก risk-off ทำให้ความผันผวนระยะสั้นของ EUR/USD จำกัด และคู่เงินยังคงต่ำกว่า 1.18
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นของยูโรโดยรวมยังคงอยู่

ประธาน Fed คนใหม่และความคาดหวังตลาด
ตลาดวางความหวังกับประธาน Fed คนใหม่ คาดว่าจะมีความเป็นอิสระจากแรงกดดันของรัฐบาลสหรัฐฯ นักลงทุนจึงไม่คาดว่าธนาคารกลางจะลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วและรุนแรง ปัจจัยนี้ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ ในสายตานักลงทุน และจำกัดความเคลื่อนไหวรุนแรงของตลาด รวมถึงการแข็งค่าฉับพลันของ USD เทียบกับยูโร

