เงินเฟ้อในเยอรมนีออกมาตามคาด! EUR/USD ปรับตัวลดลง!

ตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI & HICP) ของเยอรมนี
- CPI (m/m): 1.1% (คาดการณ์: 1.1%; ก่อนหน้า: 0.2%)
- HICP (m/m): 1.2% (คาดการณ์: 1.2%; ก่อนหน้า: 0.4%)
- CPI (y/y): 2.7% (คาดการณ์: 2.7%; ก่อนหน้า: 1.9%)
- HICP (y/y): 2.8% (คาดการณ์: 2.8%; ก่อนหน้า: 2.0%)
ทำไมข้อมูลนี้ถึงสำคัญ
ตัวเลขเงินเฟ้อของเยอรมนีมีความสำคัญอย่างมาก เพราะส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจของ European Central Bank หากเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น ธนาคารกลางอาจจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงนานขึ้น และชะลอการลดดอกเบี้ยออกไป ส่งผลให้นโยบายการเงินยังคงตึงตัว
นอกจากนี้ ตัวเลขดังกล่าวยังส่งผลต่อค่าเงินยูโร โดยปกติแล้ว หากเงินเฟ้อสูงกว่าคาด จะช่วยหนุนค่าเงิน เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงได้นานขึ้น
ความสำคัญของข้อมูลนี้ไม่ได้จำกัดแค่เยอรมนี เพราะเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และมักสะท้อนแนวโน้มเงินเฟ้อของทั้งยูโรโซน ทำให้นักลงทุนใช้เป็นตัวชี้นำก่อนข้อมูลระดับภูมิภาคจะประกาศออกมา
ในมุมของตลาดการเงิน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (bond yields) ให้สูงขึ้น และกดดันตลาดหุ้นจากต้นทุนเงินที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันยังเพิ่มความผันผวนในตลาด FX โดยเฉพาะคู่เงินที่เกี่ยวข้องกับยูโร
ในภาคเศรษฐกิจจริง เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจะลดกำลังซื้อของผู้บริโภค ซึ่งอาจส่งผลให้การใช้จ่ายชะลอตัว และกดดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
วิเคราะห์ข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีในวันนี้สะท้อนให้เห็นถึง “การเร่งตัวของราคาสินค้า” อย่างชัดเจน แม้ว่าตัวเลขจะออกมาตรงตามคาดการณ์ก็ตามรายเดือน (m/m):
CPI เพิ่มขึ้นสู่ 1.1% จาก 0.2% ก่อนหน้า แสดงถึงแรงกดดันด้านราคาที่ฟื้นตัวแรงในระยะสั้น
ขณะที่ HICP อยู่ที่ 1.2% แม้จะตรงคาด แต่ก็สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 0.4% รายปี (y/y):
CPI เพิ่มขึ้นเป็น 2.7% จาก 1.9% สะท้อนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อกำลังกลับมา
HICP อยู่ที่ 2.8% จาก 2.0% ซึ่งสูงกว่าระดับเป้าหมาย ~2% ของ ECB
Source: xStation5
