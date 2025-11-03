อ่านเพิ่มเติม
08:53 · 3 พฤศจิกายน 2025

⏬ ค่าเงิน EUR/USD ปรับลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน

ประเด็นหลัก
EUR/USD
ฟอเร็ก
ประเด็นหลัก

  • ค่าเงิน EUR/USD ปรับลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม และกำลังมุ่งไปยัง 1.1500

    • ปัจจัยหลักมาจาก ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น เนื่องจากความน่าจะเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคมลดลงจากประมาณ 90% เหลือราว 60%

    • ดอลลาร์อาจแข็งค่าขึ้นต่อ หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ สัปดาห์หน้า (ISM, ADP) ออกมาดี

    • มีสัญญาณว่า ECB อาจกลับมาพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปีหน้า

ดอลลาร์กำลังเตรียมตัวปิดบวกไม่เพียงแค่สัปดาห์นี้ แต่รวมถึงทั้งเดือนด้วย
คู่ EUR/USD วันนี้ทำจุดต่ำสุดท้องถิ่นตั้งแต่กลางเดือนและมุ่งไปยังระดับ 1.1500 โดยได้แรงกดดันจากความน่าจะเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่ลดลง

  • ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงิน G10

  • ความน่าจะเป็นลดดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ลดลงจากประมาณ 90% ก่อนการประชุม Fed ครั้งล่าสุด เหลือราว 60%

  • หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ สัปดาห์หน้า เช่น ISM หรือ ADP ออกมาดี อาจเพิ่มความมั่นใจของ Fed และทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต่อ

  • ขณะเดียวกันมีสัญญาณว่า ECB อาจมีความยืดหยุ่นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งอาจหมายถึงโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า

 

Expectations for Fed cuts have decreased. The market now sees interest rate declines to around 3.0% by the end of this cycle, considering the effective rate (3.25% for the upper bound). Source: Bloomberg Finance LP, XTB

 

EURUSD is falling below the 1.1530 level today, breaking through the mid-month support. Just 3 sessions ago, the pair was closer to the 1.17 level, but currently, it seems that the 1.1500 level is within reach. Source: xStation5

31 ตุลาคม 2025, 09:35

31 ตุลาคม 2025, 09:15

31 ตุลาคม 2025, 09:09

23 ตุลาคม 2025, 09:58

