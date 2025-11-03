⏬ ค่าเงิน EUR/USD ปรับลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน

-
ค่าเงิน EUR/USD ปรับลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม และกำลังมุ่งไปยัง 1.1500
ปัจจัยหลักมาจาก ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น เนื่องจากความน่าจะเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคมลดลงจากประมาณ 90% เหลือราว 60%
ดอลลาร์อาจแข็งค่าขึ้นต่อ หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ สัปดาห์หน้า (ISM, ADP) ออกมาดี
มีสัญญาณว่า ECB อาจกลับมาพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปีหน้า
ดอลลาร์กำลังเตรียมตัวปิดบวกไม่เพียงแค่สัปดาห์นี้ แต่รวมถึงทั้งเดือนด้วย
คู่ EUR/USD วันนี้ทำจุดต่ำสุดท้องถิ่นตั้งแต่กลางเดือนและมุ่งไปยังระดับ 1.1500 โดยได้แรงกดดันจากความน่าจะเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่ลดลง
ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงิน G10
ความน่าจะเป็นลดดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ลดลงจากประมาณ 90% ก่อนการประชุม Fed ครั้งล่าสุด เหลือราว 60%
หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ สัปดาห์หน้า เช่น ISM หรือ ADP ออกมาดี อาจเพิ่มความมั่นใจของ Fed และทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต่อ
ขณะเดียวกันมีสัญญาณว่า ECB อาจมีความยืดหยุ่นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งอาจหมายถึงโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า
Expectations for Fed cuts have decreased. The market now sees interest rate declines to around 3.0% by the end of this cycle, considering the effective rate (3.25% for the upper bound). Source: Bloomberg Finance LP, XTB
EURUSD is falling below the 1.1530 level today, breaking through the mid-month support. Just 3 sessions ago, the pair was closer to the 1.17 level, but currently, it seems that the 1.1500 level is within reach. Source: xStation5
